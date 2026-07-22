Vụ gian lận thi cử gây "địa chấn": 3.621 công chức bị sa thải, hơn 800.000 bài thi bị rà soát lại

Sau khi phát hiện hàng nghìn kết quả bất thường, Thái Lan triển khai cuộc rà soát quy mô lớn, từ thu hồi quyết định bổ nhiệm đến chấm lại hơn 800.000 bài thi tuyển công chức.

Một cuộc rà soát quy mô lớn đang được triển khai tại Thái Lan sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong kỳ thi tuyển dụng công chức chính quyền địa phương diễn ra vào cuối năm 2025.

Theo Bộ Nội vụ nước này, 3.621 công chức sẽ bị thu hồi quyết định bổ nhiệm ở giai đoạn đầu, trong khi hơn 800.000 bài thi sẽ được chấm lại nhằm xác minh kết quả và xây dựng bảng xếp hạng mới. Đây được xem là một trong những cuộc rà soát tuyển dụng công chức có quy mô lớn nhất tại Thái Lan trong những năm gần đây.

Rà soát gần 15.000 trường hợp trúng tuyển, phát hiện hơn 5.800 kết quả bất thường

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Thái Lan, cuộc kiểm tra được thực hiện đối với 14.988 ứng viên đã được tuyển dụng sau kỳ thi tuyển công chức địa phương trên toàn quốc.

Kết quả rà soát ban đầu cho thấy 5.814 trường hợp có điểm số bất thường hoặc không hợp lệ. Trên cơ sở các chứng cứ thu thập được, Ủy ban Trung ương về tuyển dụng nhân sự chính quyền địa phương dự kiến sẽ thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với 3.621 người trong nhóm đầu tiên.

Cảnh sát áp giải Trung sĩ Tiến sĩ Pichit Thangphrom, nghi phạm chính trong vụ gian lận thi tuyển công chức, đến tòa án.

Ông Unsit Sampuntharat, Thư ký thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan, cho biết việc xử lý này nhằm đảm bảo tính minh bạch của quy trình tuyển dụng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các ứng viên có kết quả thi hợp lệ.

Theo kết quả đối chiếu dữ liệu, 9.174 thí sinh được xác định có điểm thi gốc trùng khớp với kết quả chính thức đã công bố và không nằm trong diện xem xét.

Bên cạnh nhóm đã có đủ căn cứ xử lý, cơ quan chức năng cũng tiếp tục rà soát các trường hợp còn lại có dấu hiệu bất thường để xác định nguyên nhân và mức độ liên quan.

Hơn 800.000 bài thi sẽ được chấm lại

Sau khi hoàn tất việc thu hồi các quyết định bổ nhiệm ban đầu, Bộ Nội vụ Thái Lan dự kiến phối hợp với các đơn vị độc lập, trong đó có Đại học Thammasat và Văn phòng Ủy ban Công chức, để chấm lại hơn 800.000 bài thi và kiểm tra điểm của hơn 400.000 thí sinh trên phạm vi cả nước.

Kết quả chấm lại sẽ là cơ sở để xây dựng bảng xếp hạng mới. Những ứng viên có điểm số đáp ứng yêu cầu theo danh sách này sẽ được xem xét bổ nhiệm vào các vị trí còn trống sau khi các quyết định tuyển dụng trước đó bị hủy.

Theo Bộ Nội vụ, quá trình rà soát cũng tập trung làm rõ những trường hợp có dấu hiệu được điều chỉnh điểm sau khi kỳ thi kết thúc. Một số dữ liệu điều tra ban đầu cho thấy có thí sinh ban đầu chưa đạt điểm trúng tuyển nhưng sau đó xuất hiện kết quả đủ điều kiện để được tuyển dụng.

Song song với việc kiểm tra kết quả thi, cảnh sát và Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC) đang mở rộng điều tra các cá nhân và tổ chức bị nghi liên quan đến vụ việc.

Đến nay, ba nghi phạm chính đã bị bắt giữ theo quyết định của tòa án. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, một trong các nghi phạm khai đã nhận dữ liệu bài thi và chuyển đến một căn nhà tại tỉnh Nonthaburi, nơi lực lượng chức năng phát hiện khoảng 3.000 bài thi đang được chỉnh sửa bởi một nhóm gồm 10 người, phần lớn là công chức.

Các nhà điều tra cũng đang xem xét thông tin cho rằng một số thí sinh đã chi từ 350.000 đến 800.000 baht để được hỗ trợ đạt kết quả trong kỳ thi. Nội dung này vẫn đang được xác minh trong quá trình điều tra. Ngoài việc triệu tập thêm những người có liên quan, cảnh sát dự kiến sẽ làm việc với hơn 5.000 thí sinh có kết quả bị đánh dấu bất thường để làm rõ từng trường hợp.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất quá trình rà soát, xử lý các vi phạm nếu có và hoàn thiện quy trình tuyển dụng công chức nhằm tăng cường tính minh bạch trong các kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Nguồn: bangkokpost