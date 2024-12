Vụ giải cứu hàng trăm người Việt bị lừa sang Campuchia làm việc: Phát hiện nhiều kẻ truy nã

Ngày 16-12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiếp tục xác minh 410 trường hợp được lực lượng Campuchia trao trả tại biên giới tỉnh.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận hàng trăm công dân Việt Nam sau khi được Campuchia trao trả

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy trong số hàng trăm công dân trên có 304 người xuất cảnh trái phép, 15 đối tượng có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo qua không gian mạng, 5 đối tượng đang có quyết định truy tìm, 1 người có lệnh bắt tạm giam, 4 đối tượng có quyết định truy nã của công an các tỉnh, thành.

Trong số hàng trăm công dân, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện có nhiều kẻ bị truy nã, liên quan đến các đường dây lừa đảo qua mạng

Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đấu tranh với các đối tượng phạm tội để bàn giao cho công an các tỉnh, thành xử lý theo quy định.

Như Báo Người Lao Động thông tin ngày 4-12, Tổng cục Công an Quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia đã tiến hành kiểm tra hành chính khu vực Venus Casino & Resort thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Sau khi kiểm tra đã tạm giữ 410 công dân Việt Nam do vi phạm luật xuất cảnh trái phép và lao động trái phép...

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, 410 công dân Việt Nam phần lớn đều xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc.

Trong quá trình làm việc ở công ty, các nạn nhân không chịu nổi áp lực công việc và bị công ty bóc lột sức lao động nên đã liên hệ cơ quan chức năng Campuchia nhờ giải cứu.