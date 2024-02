Vũ công đỡ Chi Pu trong màn nhảy xoay người gây choáng: Ẵm 3 giải Quán quân, 8 HCV, lên chức bố ở tuổi 20

Dù đã trải qua khoảng 1 tuần nhưng màn trình diễn của Chi Pu với Đóa Hoa Hồng và Miss Showbiz tại Gala WeChoice Awards 2023 vẫn đang gây sốt mạng xã hội. Không chỉ tạo ấn tượng bởi sân khấu công phu mà từ giọng hát, vũ đạo cho đến thần thái biểu diễn của Chi Pu đã hoàn toàn chinh phục khán giả.

Trong đó, khoảnh khắc Chi Pu với vũ đạo xoay mình lộn đầu đầy “chấn động" cùng sự trợ giúp của vũ công Đăng Quân đã khiến người hâm mộ không thể rời mắt. Thậm chí có bình luận còn khẳng định xem đi xem lại đến 100 lần vẫn vô cùng “u mê". Sau khi màn trình diễn lên sóng, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự quan tâm đến anh chàng vũ công điển trai xuất hiện cùng Chi Pu là ai.

Đăng Quân có màn hỗ trợ vũ đạo đầy thuyết phục cùng Chi Pu trên sân khấu

Sở hữu 8 huy chương vàng ngay từ khi còn nhỏ, trở thành Quán quân Vietnam's Got Talent năm 12 tuổi

Nguyễn Đăng Quân (sinh năm 2000) sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Anh là chàng vũ công không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng lại có năng khiếu âm nhạc đặc biệt là nhảy múa. Ngay từ khi còn nhỏ, Đăng Quân đã là chủ nhân của 8 huy chương vàng dancesport tại các cuộc thi ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, trong đó có 1 huy chương vàng cấp quốc gia.

Năm 2012, Đăng Quân đang học lớp 6 tại trường THCS Lý Thường Kiệt và lúc này chỉ mới 12 tuổi nhưng đã được gia đình đăng ký tham gia cuộc thi Vietnam's Got Talent mùa đầu tiên cùng em gái Bảo Ngọc. Cả hai ở thời điểm này đã bất ngờ trở thành hiện tượng nhí thu hút sự chú ý khi thể hiện kỹ năng nhảy múa vô cùng chuyên nghiệp. Vượt qua rất nhiều anh tài xuất sắc, Đăng Quân - Bảo Ngọc đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân và mang về giải thưởng lớn trị giá 400 triệu đồng.

Hai anh em Đăng Quân - Bảo Ngọc

Đăng Quân và em gái Bảo Ngọc giành ngôi vị Quán quân Vietnam's Got Talent mùa đầu tiên

Thi đâu thắng đó với 2 ngôi vị Quán quân liên tiếp tại So You Think You Can Dance và Street Dance Việt Nam

Sau khi giành Quán quân Vietnam's Got Talent, Đăng Quân tiếp tục trau dồi văn hóa vì không muốn đam mê nghệ thuật ảnh hưởng đến việc học. Phải đến 2016, anh chàng mới tái xuất tại cuộc thi So You Think You Can Dance và gây chú ý với kỹ thuật vũ đạo ngày càng được nâng cấp.

Thậm chí, MC Trấn Thành còn phải gọi Đăng Quân với hai từ “dị nhân" vì những vũ đạo không ai có thể tưởng tượng lại được anh chàng thực hiện trong phần thi. Không ngoài dự đoán, Đăng Quân đã được xướng tên cho ngôi vị Quán quân sau hàng loạt những màn so tài gay cấn.

Đăng Quân luôn là nhân tố gây nhiều bất ngờ trong mỗi tiết mục

Màn thể hiện xuất sắc đã đưa Đăng Quân lên ngôi vị Quán quân So You Think You Can Dance

Cho đến năm 2022, Đăng Quân tiếp tục ghi danh vào cuộc thi Street Dance Vietnam với bộ 4 ban giám khảo gồm Trọng Hiếu, Chi Pu, Kay Trần và Bảo Anh. Dù khoảng thời gian đầu chương trình gây tranh cãi về BGK nhưng chính những thí sinh lại là điểm sáng không thể bỏ qua. Trong đó, Đăng Quân xuất hiện và được giới thiệu là “kỳ nhân dị sĩ". Anh nhanh chóng chinh phục được 4 vị BGK và khiến cho các vũ công hay giám khảo cũng phải nín lặng vì kỹ thuật nhảy quá điêu luyện.

Từng rơi vào vòng nguy hiểm nhưng chính bước ngoặt này đã tạo cơ duyên giúp Đăng Quân gia nhập team Chi Pu. Hai cái tên tưởng chừng như không liên quan nhưng chính chiến thuật của đội trưởng Chi Pu đã góp phần tạo nên chiến thắng vô cùng thuyết phục và giúp Đăng Quân tiếp tục đăng quang giành ngôi vị Quán quân Street Dance Việt Nam.

Đăng Quân gây ấn tượng từ những vòng đấu đầu tiên tại Street Dance Việt Nam

Anh trở thành Quán quân mùa đầu tiên của chương trình với danh nghĩa vũ công thuộc team đội trưởng Chi Pu

Đăng Quân sau ánh đèn sân khấu: Là thầy giáo cho học trò nhí, lên chức bố năm 20 tuổi

Bên cạnh công việc đi diễn hay biên đạo cho các nghệ sĩ, Đăng Quân có cuộc sống thường nhật cháy hết mình với niềm đam mê nhảy múa. Anh thành lập studio mang tên DQ Dance Studio để dạy nhảy cho các học trò nhí. Trung tâm được Đăng Quân hướng chủ yếu về phong cách nhảy đương đại - sở trường của anh đồng thời đào tạo lứa học trò nhỏ để đi theo con đường nhảy múa chuyên nghiệp.

Đăng Quân và công việc thầy giáo dạy nhảy hàng ngày của mình

Dù ở độ tuổi còn khá trẻ nhưng ít ai biết Đăng Quân đã lên chức bố năm 20 tuổi. Bà xã của anh chàng không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng cô luôn là người sát cánh trong hành trình sự nghiệp của Đăng Quân. Đích thân nam vũ công cho biết sau khi lấy vợ, sinh con, công việc của anh phát triển tốt hơn vì có bà xã và con trai là động lực hậu phương vững chắc. Anh cũng hiếm hoi chia sẻ ảnh của bà xã cũng như con trai vì muốn giữ kín thông riêng cho gia đình nhỏ của mình.

Anh chàng cùng bà xã trong lễ ăn hỏi vào năm 2019

Cậu con trai 3 tuổi của Đăng Quân