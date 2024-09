Vụ cô gái Việt khoe làm cho Apple, thu nhập 500 triệu bị "check VAR" liên tục: Chính chủ phản dame nhưng vẫn lộ loạt chi tiết mâu thuẫn?

Vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao với màn “check VAR” về cô gái Việt chia sẻ làm cho Apple, thu nhập 500 triệu/tháng. Theo đó, rất nhiều người tìm thấy điều “bất ổn” trong bảng flex thành tích của cô và đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn.



Cho đến mới đây, sau 2 ngày sự việc ồn ào, H. đã mở lại trang fanpage với hơn 500k người theo dõi và chính thức tung bằng chứng, xác nhận mình làm việc tại Apple. Cụ thể, H. đăng tải một đoạn video để trả lời rõ ràng cho câu hỏi: “Có thực sự làm việc ở Apple hay không?”.

Cô gái Việt tung bằng chứng, lên video trả lời câu hỏi: "Có thực sự làm việc tại Apple hay không?"

Cô gái cho biết, thời gian mình từng làm việc tại Apple là 1 năm 8 tháng, từ tháng 12/2020 - tháng 7/2022. Ngoài ra, cô còn đính kèm hình ảnh email được cho là của sếp gửi xác nhận đi làm.

“Trong mail có dòng chữ Welcome to Apple cùng với những thông tin để mình có thể đăng nhập các tài khoản của mình trên hệ thống Apple. Bạn sẽ thấy có tên thường dùng và email có tên miền của Apple. Mình hi vọng rằng ảnh chụp màn hình này đã giải toả những băn khoăn trong lòng của rất nhiều bạn”, H. chia sẻ trong video của mình.

Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa dừng lại tại đây. Bởi sau khi chính chủ tung bằng chứng, cộng đồng mạng lại tiếp tục “check var” một loạt những chi tiết mập mờ, không rõ ràng.

Điều đầu tiên khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu chính là việc email xác nhận đi làm của H. lại đến từ email cá nhân chứ không phải email của công ty hay bộ phận tuyển dụng. Không ít người bày tỏ, điều này khá không chính xác với những công ty, tập đoàn lớn như Apple.

Nhiều người chỉ ra những chi tiết "bất ổn" như việc chào mừng nhân viên mới bằng email cá nhân, tên bộ phận không xuất hiện trong các công việc tại Apple,...

Tiếp theo, phân tích sâu vào nội dung của email mà H. đăng tải, dân tình cho rằng cô có khá nhiều mâu thuẫn. Bởi trước đó, H. từng nói mình làm Front-end Developer (lập trình viên) tại Apple nhưng trong email nhận việc lại là bộ phận khác - Hardware Test Engineering (Thiết kế, kiểm thử và bảo trì phần cứng). Đáng chú ý hơn, với những ai đã có kinh nghiệm trong nghề, từng tìm hiểu về các thông tin tuyển dụng của Apple đều nhận định không thấy có bộ phận trên trong công ty.

Hơn nữa, để làm được công việc này, nhất là trong tập đoàn công nghệ hàng đầu, đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và bằng cấp chuyên môn. Hoặc tối thiểu, nhân viên phải tốt nghiệp các ngành liên quan đến điện tử, công nghệ thông tin, khoa học máy tính,... Trong khi đó, trong bảng profile của mình, H. giới thiệu bản thân là thạc sĩ marketing và tay ngang chuyển sang ngành này, tự học code. Do đó nhiều người cho rằng với CV như vậy, rất khó để vượt qua kỳ tuyển dụng gắt gao của Apple.

Loạt bình luận thắc mắc từ cộng đồng mạng

Nhiều người cũng cho biết, chưa cảm thấy thoả đáng với những bằng chứng mà cô gái này đăng tải. Bởi càng ngày càng luẩn quẩn, vòng vo và có nhiều chi tiết không thống nhất.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mình check 6k công việc, vị trí, review cũng như 97k LinkedIn của những người làm ở Apple thì không thấy có bộ phận giống như bạn nói. Và clip trước bạn nói làm developer, giờ trong mail lại là test?”.

- “Cuối cùng là bạn có thực sự hiểu mình làm công việc gì không? 3 lần đưa ra 3 đáp án và đó đều không phải là cùng một công việc”.

- “Apple nhận nhân viên và gửi email bằng tài khoản cá nhân sao? Còn không phải là email công ty hay bộ phận nữa”.

- “Bạn cho mình hỏi nếu là contractor thì có tính là nhân viên của Apple luôn ạ?”.

- “Có tung bằng chứng nhưng không đáng kể, đọc thử mô tả, yêu cầu công việc thì cũng thấy một người chuyển ngành ngang rất khó đảm nhận vị trí này”.

Hiện tại, đây vẫn đang làm màn “check var” tưng bừng nhất trên MXH và chưa có hồi kết.