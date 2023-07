Vụ chung cư The Light: Đề nghị bắt khẩn cấp đối tượng hàng xóm

Liên quan đến vụ việc vô cớ cầm dao tấn công nhà hàng xóm xảy ra tại chung cư CT2 KĐT Trung Văn (chung cư The Light), sáng 24/7, trao đổi với chúng tôi, bà Hồ Thị Minh Thanh - Trưởng BQL tòa nhà - cho biết, đơn vị đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Trung Văn đề nghị bắt khẩn cấp người có hành vi giết người nhưng không thành đối với ông N.X.H (sinh sống tại căn hộ thuộc tầng 6).

Hình ảnh camera gia đình anh L. ghi lại cảnh ông H. xông vào nhà (tình huống đâm trượt của đùi anh L.)

Theo bà Thanh, BQL cũng như các cư dân đều không mong muốn việc đưa công H. vào tù hay các vấn đề khác liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, trước hành động của ông này mang tính chất gây nguy hại cho hàng xóm, liên tục chửi bới, đe dọa, khiến mọi người hoang mang nên họ buộc phải có hành động. Đỉnh điểm vụ việc mới đây ông H. cầm dao xông thẳng vào căn hộ bên cạnh đâm hàng xóm nhưng rất may chưa thành án vì nạn nhân kịp né tránh.

Trưởng BQL tòa nhà thông tin thêm, hiện tại bảo vệ vẫn đang thực hiện giám sát 24/24, chiều tối hôm qua ông H. vẫn cởi trần đi ra ngoài tập thể dục, nhiều người vẫn không dám cho con trẻ xuống sân chơi, trong sáng nay ông H. chưa ra khỏi nhà.

Ông H. sinh sống ngay cạnh căn hộ của gia đình anh L.

Tại văn bản gửi các cơ quan chức năng, bà Hồ Thị Minh Thanh cho biết, hồi 7 giờ 30 ngày 21/7, cư dân ở căn hộ 616 tháp B, của tòa nhà là N.X.H đã cầm hung khí (cụ thể là 1 con dao) và có hành động tự ý vào nhà và tấn công (đâm) vào người chủ căn hộ 614 tháp B là anh H.Q.L, là hàng xóm cạnh căn hộ 616.

Cũng tại văn bản này, BQL nhà chung cư CT2 KĐT Trung Văn đề nghị Công an phường Trung Văn, Công an quận Nam Từ Liêm thực hiện bắt khẩn cấp đối với ông N.X.H.

* Trước đó, theo bản tự khai do anh H.Q.L gửi Công an phường Trung Văn nêu rõ: "Vào hồi 7 giờ 47 ngày 21/7, khi tôi đang chuẩn bị ăn sáng cho các em và cháu tại nhà riêng phòng 614 tháp B, tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, KĐT mới Trung Văn, Nam Từ Liêm thì bất ngờ bị đối tượng tại phòng 616 tháp B tòa nhà The Light mang hung khí là 1 con dao nhọn màu sơn đỏ lao vào nhà tấn công, may mắn tôi kịp phản vệ và tránh được nguy hiểm liên quan đến tính mạng".

Cũng theo anh H.Q.L, trước đây đối tượng N.X.H cũng đã nhiều lần đe dọa, chửi bới gia đình anh nói riêng và một số gia đình trong tòa nhà.

Chiều hôm qua (23/7), ông H. vẫn cởi trần đi bộ dưới sân

Trao đổi với chúng tôi, anh H.Q.L., chủ căn hộ tại tầng 6 tòa B, chung cư The Light - người đăng tải sự việc lên mạng xã hội, cho hay hiện tại vợ chồng anh đang phải đưa các cháu nhỏ về quê đề phòng tình huống xấu xảy ra, vì người đàn ông hàng xóm vẫn đang có mặt ở nhà, tại căn hộ liền cạnh gia đình anh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.