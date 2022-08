Vụ chồng bị cắt "của quý": Trả hồ sơ điều tra theo hướng người vợ phạm tội

Thời điểm đối tượng Hoan bị bắt tạm giam

TAND huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) đã ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để điều tra bị can Hà Thị Nguyệt phạm tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, theo điểm b khoản 2 Điều 135 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ vợ cắt "của quý" của chồng ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, mới đây TAND huyện Yên Châu đã ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để điều tra, bổ sung tài liệu, chứng cứ chứng minh bị can Hà Thị Nguyệt phạm tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo điểm b khoản 2 Điều 135 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội), cho rằng, để đánh giá tình trạng tinh thần bị kích động hay bị kích động mạnh thì cần xem xét bản chất vụ việc, trạng thái tâm lý, nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh xảy ra vụ án.

Trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong Bộ luật Hình sự đã được hướng dẫn lần đầu tiên tại Điểm b (Mục 1, Chương 2 Nghị quyết số 04/HĐTP/NQ) ngày 29/11/1986, hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự.

Theo đó, "Tình trạng tinh thần bị kích động là tình trạng người phạm tội không hoàn toàn tự chủ, tự kiềm chế được hành vi phạm tội của mình. Có thể hiểu, sự kích động mạnh đó phải là tức thời do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân gây ra. Tuy nhiên, cá biệt có trường hợp do hành vi trái pháp luật của nạn nhân có tính chất đè nén, áp bức tương đối nặng nề, lặp đi lặp lại.

Sự kích động đó đã âm ỉ, kéo dài, đến thời điểm nào đó hành vi trái pháp luật của nạn nhân lại tiếp diễn làm cho người bị kích động không tự kiềm chế được. Do vậy, nếu tách riêng sự kích động mới này thì không coi là kích động mạnh nhưng nếu xét cả quá trình phát triển của sự việc thì lại được coi là mạnh hoặc rất mạnh", luật sư Thơm phân tích.

Cũng theo luật sư Thơm, vì ngày xảy ra cuối tuần, là ngày nghỉ làm việc của cơ quan nhà nước nên người vợ nghĩ rằng để sáng hôm sau sẽ đi trình báo công an việc chồng cưỡng bức con gái.

Tuy nhiên đến đêm, khi chồng nằm ngủ lại cạnh giường con gái (đối diện) lại trong tình trạng không mặc quần áo nên bị cáo nhìn thấy, nghĩ chỉ vì "cái đó" mà hại đời con gái bao năm qua khiến cháu phải chịu đựng trong đau đớn, tủi nhục... Bị can này do quá uất ức, không kiềm chế được bản thân đã vào bếp lấy con dao và đi đến giường chồng đang ngủ cắt đứt bộ phận sinh dục của Hoan.

Để định tội danh đúng đối với bị can Nguyệt, cần xem xét toàn diện hành vi phạm tội của người phụ nữ này và hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân, bởi đó là nguyên nhân dẫn tới sự uất ức, kích động phạm tội. Trên thực tế, hành vi của đối tượng Hoan đã bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội "Cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16".

"Từ những phân tích ở trên, theo tôi hành vi phạm tội của bị can Hà Thị Nguyệt đã cấu thành tội "Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh" theo Điều 135 (BLHS) là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Bị can đang là lao động chính, nuôi 3 con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn, nếu bị thay đổi sang tội "Cố ý gây thương tích" thì với thương tích của bị hại 72%, bị can Hà Thị Nguyệt sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo điểm d (khoản 4, Điều 134, BLHS) với khung hình phạt tù từ 7-14 năm.

Điều này cũng đồng nghĩa, gia đình bị can Nguyệt sẽ không còn được duy trì khi người phụ nữ này có thể bị bắt tạm giam vì mức án lớn và cuộc đời 3 cháu bé sẽ vô cùng khó khăn trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng", luật sư Thơm chia sẻ.