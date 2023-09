Vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết: Bé trai 9 tuổi tử vong

Chiều 1-9, xác nhận từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết bé trai 9 tuổi, là con lớn của vợ chồng chủ tiệm sửa xe bị cháy tại TP Phan Thiết đã không qua khỏi.

Như vậy, đến nay, vụ cháy xảy ra vào chiều tối 31-8 đã cướp đi 3 sinh mạng, gồm: bà Phạm Bảo Trâm (SN 1991, trú xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết), ông Nguyễn Hữu Đốn (hàng xóm nạn nhân, lao vào đám cháy cứu người) và em T.Q.A (SN 2014).

Tiệm sửa xe thời điểm lửa cháy dữ dội được người dân quay lại (Ảnh cắt từ camera)

Nạn nhân cuối cùng của vụ cháy là bé T.Q.T (3 tuổi) hiện đang được cấp cứu tích cực tại khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Nạn nhân này cũng đang tiên lượng xấu.

Trong sáng nay, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an cũng có mặt tại hiện trường cùng Công an Bình Thuận kiểm tra hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tiệm sửa xe bị cháy rụi (Ảnh: DT)

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy vào 18 giờ 32 phút ngày 31-8 tại tiệm sửa xe máy của ông Tạ Văn Hưng (SN 1988) trên đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài (xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết).

Thời điểm trên, ông Hưng đứng gần cửa nên chạy thoát. Vợ ông là bà Phạm Bảo Trâm cùng 2 con trai mắc kẹt bên trong.

Lúc này, ông Nguyễn Hữu Đốn (SN 1988, hàng xóm) phát hiện vụ cháy nên lao vào cứu người thì nghi bị điện giật tử vong.

Lực lượng PCCC sau đó có mặt, đưa 3 mẹ con bà Trâm ra ngoài để cấp cứu, nhưng bà Trâm ngay sau đó đã không qua khỏi.