Vụ cháy quán karaoke, 3 chiến sĩ hi sinh: Chủ tịch quận Cầu Giấy thông tin bất ngờ về quán ISIS

Ngày 2/8, liên quan đến vụ cháy quán karaoke ISIS (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiến 3 cán bộ, chiến sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ, UBND quận Cầu Giấy đã có văn bản báo cáo Thành uỷ Hà Nội, UBND TP.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong vụ cháy quán karaoke ISIS

Theo ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, quán karaoke tại số 231 Quan Hoa được Phòng Kinh tế quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 14/1/2013. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Duy Trung, sinh năm 1978.

Đến tháng 4/2013, UBND quận Cầu Giấy cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho cơ sở ISIS. Cuối tháng 8/2013, Công an quận Cầu Giấy cấp giấy chứng nhận quán karaoke này đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Sau đó, ông Nguyễn Duy Trung đã ủy quyền cho ông Phạm Duy Hùng (SN 1983) để quản lý hoạt động kinh doanh tại quán ISIS trong thời hạn 10 năm.

Theo Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96 của Chính phủ.

Liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, yêu cầu Công an TP khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và gia đình; phối hợp thực hiện nghi thức tang lễ theo quy định; giao Ban Thi đua - Khen thưởng TP phối hợp với Công an TP khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND TP có hình thức khen thưởng để truy tặng các cán bộ, chiến sĩ có tinh thần dũng cảm đã hi sinh thân mình khi làm nhiệm vụ để bảo vệ nhân dân.

Quán karaoke ISIS quy mô gồm 5 tầng, 1 lửng, 1 tum, khối tích 1.260 m3, kết cấu chịu lực chính bê tông, cốt thép.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhận vụ cháy quán karaoke ISIS.

3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy hi sinh gồm: Trung tá Đặng Anh Quân (SN 1977; Đội trưởng), Trung úy Đỗ Đức Việt (SN 1998; cán bộ), Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (SN 2003; chiến sĩ nghĩa vụ).