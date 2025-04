Vụ cháy nhà 4 người chết ở Tiền Giang: Đau xót nạn nhân trẻ nhất mới 18 tuổi

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tiền Giang đã thông tin bước đầu về vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong thương tâm.

Theo đó, khoảng 1h38 ngày 10/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh nhận được tin báo về vụ cháy nhà dân xảy ra trên địa bàn phường 4, thành phố Mỹ Tho.

Lực lượng tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy. Ảnh: Trọng Tín

Lực lượng đã đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ chữa cháy; bao gồm: 1 xe Chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 2 xe bơm nước chữa cháy; 01 xe cứu nạn cứu hộ cùng 32 cán bộ, chiến sĩ. Lúc này, lửa đã bao trùm căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, cửa nhà khóa trong, xe chữa cháy khó tiếp cận.

Lực lượng tổ chức chữa cháy, phá cửa vào trong cứu người và phát hiện có 4 người đã tử vong. Đến 2h15, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang các hộ xung quanh.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trọng Tín.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Trần Kim Trát, Bí thư Thành ủy thành phố Mỹ Tho và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Trọng Tín

Lực lượng Công an phường 4, thành phố Mỹ Tho tổ chức bảo vệ hiện trường, giữ gìn an ninh, trật tự. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong, nguyên nhân gây cháy và tài sản thiệt hại.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng xác định có bốn người chết gồm bà H.Th.Th.T. (chủ hộ); ông Ng.M.H. (50 tuổi, là chồng bà T.); bà H.Th.N.D. (47 tuổi, em gái bà T.) và Ng.H.Kh.Đ. (18 tuổi, con bà D.).

Lực lượng công an, viện kiểm sát đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.