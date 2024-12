Vụ cháy khủng khiếp tại nhà máy ở Đài Loan (Trung Quốc): 1 lao động Việt Nam tử vong, để lại con nhỏ 8 tháng tuổi

Trong số những người thiệt mạng trong vụ hoả hoạn xảy ra tại nhà máy chế biến thực phẩm tươi thuộc chuỗi siêu thị PX Mart ở Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) vào chiều ngày 19/12 có một nam thanh niên Việt Nam họ Nguyễn (24 tuổi) đã tử vong sau khi nhảy từ tầng 3 toà nhà xuống để thoát khỏi đám cháy.

Theo sở cứu hoả xác định, nguyên nhân đám cháy ban đầu xuất phát từ tầng hầm do có nhiều vật liệu dễ cháy, sau đó lan nhanh ra các khu vực khác trong nhà máy. Do hệ thống cứu hoả bên trong nhà máy vẫn chưa hoàn thiện, trần nhà bị sập do cháy khiến nhiều người không kịp chạy thoát.

Thi thể người gặp nạn được tìm thấy ở nhiều tầng trong nhà máy. Ở tầng 3, người ta tìm thấy thi thể của 5 người đàn ông; Trong khi đó, thi thể của 2 người đàn ông, 1 người phụ nữ được tìm thấy ở tầng 4. Riêng nam thanh niên Việt Nam nhảy xuống từ tầng 3 để thoát thân nhưng đã bị thương nặng và tử vong sau khi đưa đến bệnh viện. Tổng cộng đã có 9 người thiệt mạng trong vụ cháy.

Em họ của nam thanh niên cho hay, anh Nguyễn đã làm việc ở Đài Loan khoảng 4, 5 năm. Trước đó, anh làm việc ở nơi khác và mới chuyển tới đây.

Cùng với đó, nạn nhân đã có vợ ở Việt Nam (nhưng chưa đăng ký kết hôn) và một đứa con 8 tháng tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sang Đài Loan làm việc. Người nhà nạn nhân đang cố gắng nhanh chóng thu xếp đến Đài Loan (Trung Quốc) càng sớm càng tốt để có thể đưa thi thể người gặp nạn về quê nhà cũng như giải quyết các vấn đề khác.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: ETToday