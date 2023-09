Vụ cháy chung cư mini: Người sống sót đối mặt di chứng, chồng chất khó khăn

Lo biến chứng nguy hiểm vì ngộ độc khí CO

Sau thảm hoạ cháy chung cư mini ở ngách 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), hiện nay, nhiều người dân xung quanh đang cho các nạn nhân may mắn thoát nạn, tá túc tạm thời tại nhà trước khi họ tìm được nơi ở mới.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, cuộc sống của các nạn nhân bước đầu ổn định, tuy nhiên còn rất nhiều điều phải lo lắng. Chẳng hạn như gia đình của chị Vũ Thị L, hiện đang ở nhờ tại một căn hộ gần ngách 29/70 Khương Hạ. Trước kia, chị L ở tầng 5 khu chung cư mini cùng với vợ chồng người chị ruột là bác sĩ V.T.N (39 tuổi, công tác tại bệnh viện Bạch Mai). Sau khi vụ cháy xảy ra, cả gia đình may mắn không có ai tử vong, nhưng chị V.T.N bị ngộ độc khí CO nặng, phải nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Chị L cho biết, hiện giờ sức khoẻ chị N. đã tốt hơn, nhưng vẫn còn đó nỗi lo về các biến chứng nguy hiểm do ngộ độc khí CO. Loại khí độc này có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng về hệ cơ, tim mạch và thần kinh cho người bị ngộ độc, có thể gây ra các bệnh như viêm cơ tim, hoại tử cơ tim, suy tim…

“Chị tôi đã tỉnh lại, nhưng hiện đang mắc nhiều biến chứng do ngộ độc khí CO như rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim, viêm phổi, suy đa tạng…, phải truyền kháng sinh liều cao liên tục. Nếu sức khoẻ bị suy giảm nghiêm trọng, chị tôi rất khó tiếp tục làm công việc hiện tại sau khi ra viện. Ở trong viện, tôi cũng gặp nhiều bệnh nhân đang ở trong tình trạng tương tự vì ngộ độc khí CO”, chị L cho biết.

Bên cạnh đó, khoản viện phí của chị N. cũng là một nỗi lo lớn. Anh Vũ Văn D - em trai của chị N. và chị L cho hay, nếu không được hỗ trợ, gia đình rất khó có thể lo được chi phí điều trị cho chị N. Bởi chị N. vào viện trong tình trạng rất nguy kịch, đến nay lại mắc thêm các loại biến chứng do ngộ độc khí CO, nên chi phí điều trị là rất lớn.

Bên cạnh đó, chị L cũng đang phải đối mặt với những sự ám ảnh về tinh thần. Bây giờ, cứ ngửi thấy mùi khói là chị L lại thấy khó thở, lo sợ, tưởng như sắp có cháy… Còn anh D, mỗi khi nhận được một cuộc điện thoại lúc nửa đêm là anh lại giật mình rồi bị mất ngủ.

Vất vả tìm nơi ở mới

Ngoài ra, nhiều gia đình nạn nhân sau vụ cháy chung cư mini còn đang gặp khó khăn với vấn đề nhà ở trong tương lai.

Anh Nguyễn Hoàng, một nạn nhân sống sót cho biết, trong vụ cháy, vợ và con gái anh đã qua đời, chỉ còn anh và con trai sống sót. Tài sản của gia đình anh gần như mất sạch. Anh Hoàng là thợ làm bánh, nhưng hiện anh không thể đi làm vì một tay của anh bị đứt gân khi đập vỡ cửa kính để tìm đường thoát. Hiện nay, anh sống chủ yếu dựa vào đồ cứu trợ do các nhà hảo tâm gửi tới.

“Bây giờ tìm được nhà thuê giá rẻ rất khó, mà tôi phải đợi vài tháng nữa mới đi làm trở lại được. Không thể tiếp tục ở chung cư mini được nữa, vì con trai tôi bảo sợ ở chung cư mini lắm…”, anh Hoàng chia sẻ.

Anh Nguyễn Hoàng, nạn nhân sống sót sau vụ cháy chung cư mini, đang tiếp nhận sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm

Anh D và chị L cũng chia sẻ cùng một khó khăn với anh Hoàng. Hiện nay, đến chiếc xe máy hai anh chị cũng phải mượn của người khác để đi. Tài sản quý giá duy nhất còn sót lại sau vụ cháy chính là sinh mạng của chị V.T.N.

“Nơi ở tạm của chúng tôi hiện giờ cũng không khác căn chung cư mini trước là mấy. Chúng tôi cũng không muốn phải ăn nhờ ở đậu mãi người ta. Hai ước nguyện lớn nhất của gia đình hiện giờ là chị tôi sẽ vượt qua các biến chứng nguy hiểm, và chúng tôi sẽ tìm được chỗ ở mới sớm nhất có thể…”, chị L bày tỏ.

Theo Tổ trưởng Tổ dân phố số 20 Khương Hạ (nơi xảy ra vụ cháy), vì sự việc đau buồn vừa mới diễn ra nên năm nay tổ dân phố không tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Tuy nhiên, tổ dân phố đã tới từng nhà để tặng quà Trung thu cho các cháu, trong đó có cả những cháu là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini.