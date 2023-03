Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Lời hối lỗi muộn màng của bảo mẫu

Lành tại cơ quan công an.

Lời hối lỗi muộn màng

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại cơ sở trông giữ trẻ.

Trưa 4/3, tại cơ quan điều tra, cả An và Lành đều bật khóc khi làm việc với điều tra viên.

An cho biết, tốt nghiệp trung cấp sư phạm và cũng được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ. Hiện tại ở lớp An và Lành đang trông coi khoảng 10 cháu.

“Trông các cháu cũng có áp lực vì bản thân em có 2 con cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 6 tuổi. Hằng ngày công việc của em là đi chợ, cho các cháu ăn uống và vệ sinh, trả trẻ” - An nói.

“Em muốn nói với gia đình nạn nhân thực sự từ trong đáy lòng em rất xin lỗi họ và cháu Đ., cháu đã mất, gia đình thiệt hại quá nhiều, tổn thương, đau đớn không thể nào tha thứ được cho việc làm của chúng em” - An nghẹn ngào và mong xin gia đình cháu tha thứ để có thể làm lại cuộc đời… em rất xin lỗi gia đình cháu Đ. vì đã gây ra sự việc trên.

Đối tượng An tại cơ quan công an.

Còn Lành kể trước đây đi làm thuê năm 2019 và cách đây khoảng 1 năm cùng An trông trẻ tại địa chỉ trên. Lành cũng có 2 con nhỏ sinh năm 2019 và 2020.

Lành cho biết, cháu Đ. không nghịch, có hôm ngoan nhưng có hôm khóc đòi về vì cháu mới đi học được hơn 10 ngày.

“So với các bạn thì Đ. hơi chậm hơn như chưa nói được, vận động đi lại chậm hơn các bạn khác. Nếu các cháu có nghịch ngợm thì bản thân chỉ đẩy chứ không làm gì, chỉ có lần đó em làm như vậy với Đ...” - Lành nói.

Lành nói về hành động hôm đó bản thân cũng chỉ muốn cho Đ. đi vào trong thôi. “Em cũng đã nhận thức được hành vi của mình là sai…” - Lành cho biết.

Nhà trẻ nơi cháu Đ. bị đánh đập.

Trước đó, Lành khai rằng đi lùi vào cháu Đ. làm cháu ngã ra nền nhà, còn An bế trượt tay làm cháu Đ ngã đập đầu xuống đất. Do lời khai của 2 người mâu thuẫn, cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ An và Lành đã đánh đập cháu Đ. dẫn đến thương tích.

Cụ thể, sáng 23/2, An và Lành đưa trẻ vào buồng ngủ thì thấy cháu Đ. chạy ra ngoài cửa khóc. Do bực tức, Lành bế cháu bé lên ném xuống nền nhà rồi cùng An đánh đập vào mặt, bụng, ngực… cháu Đ. Đến chiều cùng ngày, gia đình đến đón các đối tượng nói dối cháu bé bị ngã.

Những ngày tiếp theo do không có điều kiện trông con gia đình tiếp tục gửi Đ. đến cơ sở của An và Lành.

Ngày 26/2, cháu Đ. tiếp tục khóc nên bị An dùng chân đạp vào bụng dẫn đến bất tỉnh. Lúc này, An thông báo cho gia đình đến và cùng đưa cháu đi cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Ngày 1/3, cháu Đ. được trả về gia đình và tử vong sau đó.

Kết quả pháp y sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé là do chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Công an có mặt tại nơi trông giữ trẻ.

Hàng xóm bàng hoàng, xót xa

Ghi nhận của phóng viên tại nhà trẻ trên, đây là căn nhà cấp 4 khá chật hẹp và tối tăm. Bên trong được ngăn chia phòng làm nơi hai cô giáo An và Lành trông giữ trẻ.

Đứng bên ngoài căn nhà, anh C. trú xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội) kể từng có 2 con trai nhỏ gửi ở nhà trẻ trên trong nhiều năm qua. Anh cho biết, trước đây chưa xảy ra việc các cháu bị đánh đập, bạo hành đến thương tích. Bản thân anh C. cũng đã đến cả nhà hai cô giáo An và Lành ở cách đó khoảng 2km.

Theo anh C. trước đây cô giáo An và Lành làm thuê cho một người phụ nữ tại địa điểm trên. Nhà trẻ mở được khoảng 3-4 năm nay, tuy nhiên cách đây khoảng 1 năm thì 2 cô giáo đã làm riêng và điều hành nhà trẻ này. Gia đình cô giáo An cũng ở luôn tại đây.

Còn theo chị L. người dân sống cách 3 số nhà cho biết, quá trình trông trẻ ở đây các cô có biểu hiện bình thường không có gì khác lạ, thi thoảng thấy các cháu khóc.

“Hai cô vẫn bế các cháu sang nhà hàng xóm và nhà tôi chơi, mọi người vẫn chào hỏi nhau. Có hôm còn cho các cháu sang cân để theo dõi cân nặng. Khi biết chuyện, tôi và mọi người thấy sốc, không nghĩ được chuyện xảy ra như vậy” - chị L. cho biết.

Theo người hàng xóm, họ không nghĩ là hai cô giáo đánh cháu bé như vậy và có thể do áp lực công việc.

“Các cô giáo vẫn hay ra trò chuyện thân thiện, dễ gần và hoà đồng. Từ hôm qua cũng thấy hơi hoang mang. Chúng tôi đọc thông tin trên báo cũng không nghĩ là hai cô giáo đánh” - chị L. nói.

Còn theo chị Nguyễn Thị Vy, điều dưỡng Trạm Y tế xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, trưa 26/2, mẹ bé trai P.T.Đ. (17 tháng tuổi) cùng người thân chở cháu đến sơ cứu. Lúc này, Đ. trong tình trạng không nhận thức được, gọi không trả lời...

“Lúc này người cháu trắng nhợt, tay co quắp, trên trán của cháu có vết sưng, thâm, má có vết xước… cháu được cho thở oxy luôn và cơ thể ấm hơn nhưng chân vẫn lạnh” - chị Vy kể.

Sau khi được sơ cứu ở trạm y tế xã, cháu Đ. được chuyển lên Bệnh viện Nông nghiệp cấp cứu. Thời điểm này, cháu nôn ra nhiều cháo… Nữ nhân viên y tá cho biết mọi người cảm thấy đau lòng sau khi sự việc xảy ra.