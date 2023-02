Vụ án vợ giết chồng chấn động đảo Jeju xứ Hàn: Lên kế hoạch lạnh lùng, ra tay tàn độc khiến cảnh sát cũng bị lạc hướng

Nặng 50kg, cao 1,6m, Go Yoo Jung (36 tuổi) trông hết sức giản dị giống như bao người phụ nữ Hàn Quốc bình thường khác. Thậm chí cô ta còn có nét hiền dịu, nghiêm trang đáng tôn trọng. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ, một con người hiền lành và đoan trang như vậy lại là nghi phạm trong một vụ án giết người tàn bạo, để lại nhiều ám ảnh cho người dân xứ sở kim chi đến tận ngày nay.

Go Yoo Jung, 36 tuổi, đã lên kế hoạch ra tay sát hại chồng cũ họ Kang.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2008...

Thời điểm đó, Go Yoo Jung và Kang đang học cùng trường đại học. Họ gặp nhau trong sự kiện diễn ra ở khuôn viên trường. Điều trùng hợp là cả 2 đều đến từ đảo Jeju, thậm chí còn sống ở cùng một khu cư dân và đều sinh năm 1984.

Chính vì vậy mà đôi trẻ nhanh chóng tìm được điểm chung, trở nên gắn kết và cùng viết nên chuyện tình đẹp kéo dài suốt 5 năm. Họ "dính" lấy nhau như hình với bóng, cùng đi du lịch nước ngoài và trở thành tình nguyện viên. Để rồi, sau tất cả, cái kết có hậu diễn ra khi cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn vào năm 2013.

Cuộc hôn nhân chóng vánh

Yêu và cưới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Kể từ khi trở thành vợ chồng, cả 2 bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Thời điểm 2 người làm đám cưới, Kang đang học tiến sĩ, còn Go Yoo Jung phải ở nhà làm nội trợ vì điều kiện gia đình bố mẹ đẻ không cho phép cô được học cao hơn. Vì lẽ đó, nguồn thu nhập chính của đôi trẻ đến từ học bổng và thu nhập bán thời gian của chồng.

Tháng 11 năm 2014, cả 2 đón chào cậu con trai đầu lòng. Cũng từ đây, tâm lý Go Yoo Jung dần trở nên bất ổn.

Lúc đầu, Kang nghĩ rằng đó chỉ là chứng trầm cảm sau sinh, vì vậy anh không tìm cách kháng cự và chấp nhận những trận đánh đập vô lý của Go Yoo Jung. Những tưởng nhẫn nhịn rồi sẽ qua nhưng cuối cùng anh không kìm được và đệ đơn ly hôn vào năm 2016.

Go không đồng ý chia tay chồng, nhưng hồ sơ đã được đưa ra tòa án. Cuối cùng, cô ta cũng chấp nhận ly hôn và giành được quyền nuôi con trai với điều kiện Kang có thể đến thăm cậu bé 2 lần một tháng. Tuy nhiên, cũng từ đây, ngòi nổ của cơn ác mộng bắt đầu.

Sau khi ly hôn, Go Yoo Jung luôn có ác cảm với chồng cũ. Thời gian đầu, cô ta cũng đồng ý cho Kang đến thăm con, nhưng sau đó lại "quay xe", thậm chí không thèm nghe điện thoại của chồng cũ.

Kang đến tận nhà thì Go cũng nhất quyết không mở cửa. Sau đó, cô ta gửi con cho bố mẹ ở đảo Jeju chăm sóc, còn bản thân thì đi tìm kiếm tình yêu mới

Một năm sau khi ly hôn, vào tháng 11 năm 2017, Go Yoo Jung tái hôn với Hong, người cũng từng ly hôn và có một cậu con trai.

Tương tự cuộc hôn nhân đầu của Go, sau khi kết hôn, cả 2 chìm đắm trong hạnh phúc. 2 người quyết định có con chung. Không lâu sau khi kết hôn, Go Yoo Jung lại mang thai, nhưng lần này đứa trẻ không may mắn được sống.

Sau khi sảy thai, Go Yoo Jung lại bắt đầu bộc lộ bản chất của mình. Lúc đầu, Hong nghĩ rằng nguyên nhân là do vợ mình quá đau khổ vì mất đi đứa con chưa kịp thành hình trong bụng. Lo sợ có chuyện không hay xảy ra nên Hong luôn theo dõi mọi hành động, cử chỉ của vợ.

Về phía Kang, 2 năm không được gặp con khiến anh luôn bứt rứt khó chịu. Tuy nhiên, vì Go luôn cấm cản nên anh buộc lòng phải đệ đơn lên tòa án.

Tòa án yêu cầu Go Yoo Jung phải cho Kang gặp con trai trước ngày 25 tháng 5 năm 2019. Cô ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý, nhưng trong lòng cũng âm thầm lên một kế hoạch khác.

Lúc này, Kang vẫn đang đắm chìm trong niềm vui khi được gặp lại con trai mà không biết rằng đây sẽ là những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Cuộc gặp cuối cùng

Sáng 25/5/2019, Kang mặc quần áo bảnh bao, cầm quà mua cho con và ra khỏi cửa. Kang vui như mở cờ trong bụng vì cuối cùng cũng được nhìn thấy con. Mặc dù cuộc hôn nhân của Kang và Go Yoo Jung thất bại nhưng anh vẫn rất yêu con.

Sau khi đến điểm hẹn, 3 người cùng đến sân chơi dành cho trẻ em. Cậu bé đã có khoảng thời gian tuyệt vời, Go Yoo Jung cũng không có biểu hiện gì bất thường.

Mặc dù cô ta luôn có ác cảm với Kang, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Ngay cả khi một âm mưu giết người đang hiện hữu trong đầu, khuôn mặt cô ta vẫn rất bình thản. Chính trạng thái tâm lý này đã gây sốc cho cảnh sát trong quá trình xử lý vụ án sau đó, đồng thời nó cũng đánh lừa cả các nhà điều tra.

Sau 1 ngày chơi vui vẻ, 3 người nghỉ ngơi tại nhà trọ mà Go Yoo Jung đã đặt từ trước. Vào buổi tối, Go Yoo Jung làm cơm cà ri cho chồng cũ. Sau bữa ăn, Kang đi ngủ sớm, nhưng anh đã ngủ một giấc dài mãi mãi không tỉnh lại.

Trên thực tế, từ khi tòa án yêu cầu Go Yoo Jung phải cho Kang gặp con trai vào ngày 25 tháng 5. Cô ta đã bắt đầu thu thập thông tin trên Internet với những từ khóa tìm kiếm như "trọng lượng xương", "dụng cụ giết người" và "thuốc ngủ".

Ngày 17/5, Go Yoo Jung lấy cớ bị cảm lạnh để mua thuốc ngủ gần nhà. Ngày 18/5, cô ta cố tình đặt phòng trọ ở một địa điểm hẻo lánh, tránh sự theo dõi của camera an ninh. Vào ngày 22/5, Go Yoo Jung mua bột tẩy trắng và găng tay nhựa trong siêu thị.

"Ngày hôm đó, sau khi mua dụng cụ chuẩn bị cho phi vụ giết người, tôi vẫn mở tiệc với bạn bè và uống rượu soju, nói cười vui vẻ. Không có sự hoảng loạn và lo lắng vào đêm trước ngày xảy ra vụ án", Go Yoo Jung khai với cảnh sát khi đã bị bắt giữ.

Hình ảnh cho thấy Go vui vẻ tiệc rượu với bạn bè.

Trước khi đi gặp con trai và vợ cũ, Kang có thông báo cho gia đình. 9 giờ tối hôm đó, anh trai của Kang thấy em trai chưa về, liền gửi tin nhắn: "Này em, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sao?".

Người đàn ông vẫn nhận được tin nhắn hồi đáp: "Xong rồi, em tạt qua phòng nghiên cứu có chút việc. Điện thoại của em hết pin".

Kể từ giây phút đó, Kang không liên lạc lại với gia đình nữa, và cũng không trả lời điện thoại di động. Mọi người đều nghĩ rằng anh vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm. Cho đến ngày 27/5, 2 ngày sau, anh trai của Kang bàng hoàng phát hiện em mình đã mất tích.

Ngày 26/5, sau khi gửi con về nhà bố mẹ đẻ, Go Yoo Jung đi siêu thị mua 30 túi đựng rác và găng tay nhựa.

Hình ảnh Go xuất hiện trong siêu thị bị camera ghi lại.

"Trả phòng vào ngày 27/5, tôi đã lấy điện thoại di động của Kang và gửi vào số điện thoại của mình một tin nhắn vào tối hôm đó: 'Xin lỗi, do anh bốc đồng...'", Go kể lại. Hóa ra, Go đã bỏ thuốc ngủ liều nặng vào cơm, người đàn ông cao 1m8, nặng 80kg đã ngủ thiếp đi. Khi đã đưa con đi nơi khác, Go dùng dao phân xác chồng cũ thành nhiều mảnh rồi bỏ vào từng chiếc túi đựng rác đã mua ở siêu thị.

Vào lúc 20h30 phút tối 28/5, Go Yoo Jung lên tàu du lịch rời đảo Jeju. Lúc này trên tay cô ta xách chiếc vali, trong đó chứa thi thể của nạn nhân.

Go mang theo chiếc vali chứa các mảnh thi thể của chồng cũ rời khỏi đảo Jeju.

Chỉ trong 5 ngày, cô ta đã đi khắp Hàn Quốc, từ Nam chí Bắc và ném gần 30 túi rác. Nhưng bên trong là những mảnh thi thể của chồng cũ.

Màn kịch đối phó với cảnh sát

Ngày 27/5, sau khi anh trai của Kang phát hiện em trai mình mất tích, anh đã lập tức báo cảnh sát. Khi đó, cảnh sát cho rằng Kang chỉ không nghe điện thoại, có thể anh vẫn đang ở cùng vợ cũ và con trai nên đã gọi điện cho Go Yoo Jung.

Lúc này, Go nhận được cuộc gọi từ cảnh sát và bình tĩnh nói: "Chúng tôi gặp nhau bình thường. Tuy nhiên, tối hôm đó, khi lên giường ngủ, anh ta đã tấn công tình dục tôi. Sau khi bị tôi chống cự, anh ta thoát ra ngoài bằng cửa sau. Con trai tôi và tôi đã trả phòng vào ngày hôm sau và rời đi, và anh ta không bao giờ xuất hiện nữa".

Lúc này, cảnh sát vẫn có chút nghi ngờ, cho rằng đó chỉ là mâu thuẫn, hoặc cùng lắm là một vụ cưỡng hiếp có chủ đích. Rốt cuộc, họ là một cặp vợ chồng đã ly hôn và cảnh sát không dễ xử lý.

Sau khi trở về nhà, Go cũng nói với người chồng thứ 2 của mình là Hong về vụ việc. Hong đã gọi điện cho anh trai của Kang rồi mắng mỏ anh ta. Điều này cho thấy Go rất nham hiểm và đáng sợ.

Khi mọi người không nghi ngờ gì về lời nói của Go, anh trai Kang lại cảm thấy có uẩn khúc gì đó. "Vì vậy, tôi đã đến nhà trọ đó để xem xét".

Go cố tình thuê nhà trọ không có camera giám sát nhưng điều cô ta không ngờ là khu vực cách nhà trọ 30m lại được trang bị máy quay an ninh. Và mọi chuyện không giống như cô ta kể.

Cảnh sát hình sự đã tiến hành khám xét khu nhà trọ ở đảo Jeju ngay khi nhận được lệnh. Tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng, thậm chí sử dụng chất hóa học luminol, cơ quan chức năng mới có thể phát hiện vết máu đã được lau sạch ở khu vực nhà bếp, phòng khách và phòng tắm.

Chiều ngày 1 tháng 6 năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ Go Yoo Jung.

Go nghĩ rằng mình đã làm rất hoàn hảo khi bắt chước những tội phạm có chỉ số IQ cao, nhưng cách làm của cô ta chỉ khiến người ta thấy nực cười. Ngày nay, tội phạm IQ cao mấy cũng chỉ có trên phim mà thôi.

Lúc này cảnh sát đã thu được chứng cứ sơ bộ, nhưng điều đáng nói là không thấy thi thể của nạn nhân. Họ đã huy động rất nhiều nhân lực để tìm kiếm, thậm chí lần theo hành trình của con tàu du lịch mà Go đi, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của thi thể.

Trong quá trình điều tra, Go đã bị chuyển giao cho bên công tố vào ngày 12/6 vì tội giết người, hủy hoại và vứt xác.

Cảnh sát phải lùng sục khắp nơi tìm thi thể của Kang.

Vào thời điểm đó, vụ án này đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Luật sư bào chữa cho Go ban đầu phải từ bỏ việc bào chữa trước sức ép của dư luận.

Trong bản án sơ thẩm vào tháng 2/2020, tòa kết án Go Yoo Jung phải nhận mức án tù chung thân. Cô ta bị kết tội giết chồng cũ. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tiến hành điều tra lại cái chết của con riêng chồng thứ 2 của Go. Đứa trẻ được báo tử vong vào tháng 3/2020 nhưng không rõ nguyên nhân. Sau khi tội ác của Go bị phanh phui, cơ quan điều tra không loại trừ khả năng ả có liên quan đến vụ việc.

Vào ngày 15/7/2020, phiên sơ thẩm thứ 2 được tổ chức để giữ nguyên bản án ban đầu. Go từ chối chấp nhận phán quyết và khăng khăng kháng cáo.

Tuy nhiên, trong phiên tòa thứ 2, cô ta chính thức nhận mức án tù chung thân. Go nói rằng cả con riêng của chồng mới và chồng cũ đều là những "trở ngại" ảnh hưởng đến việc xây dựng lại một gia đình hạnh phúc của cô ta.

Qua vụ án này, người ta không thể phủ nhận một điều rằng xã hội hiện đại đã mang đến cho cuộc sống con người những áp lực to lớn. Nhưng khi trong lòng có "sự méo mó" hoặc khi cảm thấy không thể kiểm soát được cảm xúc của mình thì hãy kịp thời nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Nếu không, nhân cách méo mó sẽ chỉ kéo bản thân ngày càng lún sâu hơn vào con đường tội lỗi. Và cuối cùng là phạm tội. Phạm tội theo cách kinh khủng.

Giống như Go, cô ta đã tự tay hủy hoại cuộc đời mình, thậm chí cuộc đời của cậu con trai bé nhỏ vẫn hồn nhiên, thơ ngây...