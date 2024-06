Vụ 3 bé gái đuối nước tử vong ở Bình Dương: 1 thi thể đã được tìm thấy

Nạn nhân được tìm thấy là Nguyễn Đỗ Ngọc Hằng (14 tuổi, quê TP.HCM). Hai nạn nhân còn lại là Nguyễn Đỗ Ngọc Hân (14 tuổi, quê TP.HCM) và Nguyễn Thị Như Ý (14 tuổi, quê TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) vẫn đang mất tích.

Hiện nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP Bến Cát đang tập trung lực lượng và phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Một nạn nhân được tìm thấy lúc 15h40 (ảnh: CA)

Trước đó, VOV đưa tin, trưa nay, 7 em nhỏ gồm 4 bé trai và 3 bé gái rủ nhau ra sông Sài Gòn tắm tại khu vực bến đò Bò Cạp, thuộc khu phố Rạch Bắp, phường An Tây, TP Bến Cát.

Do nước chảy xiết và không biết bơi, 3 bé gái đã bị đuối nước và mất tích. 4 bé trai còn lại may mắn được người dân địa phương hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời huy động lực lượng và phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân.

Được biết, các em đều là con công nhân làm việc tại các khu công nghiệp ở phường An Tây. Khi ba mẹ đi làm, các em thường ra khu vực bến đò để vui chơi.