Với ngân sách 500.000 VNĐ, bạn hãy đầu tư vào 5 kem chống nắng chất lượng sau đây

1. La Roche-Posay Anthelios 60 Melt-In Sunscreen Milk SPF 60 (khoảng 380.000 VNĐ)

Trong cuộc bình chọn kem chống nắng xuất sắc nhất, được tạo bởi Consumer Reports - một tạp chí chuyên đánh giá sản phẩm, La Roche-Posay Anthelios 60 Melt-In Sunscreen Milk SPF 60 đã xuất sắc dẫn đầu bảng nhiều lần. Sản phẩm có thành phần chống nắng là avobenzone, được nhiều nhà khoa học nhận định là có khả năng ngăn chặn tia cực tím tốt hơn cả titanium dioxide và zinc oxide.

Sử dụng sản phẩm này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng làn da được bảo vệ tuyệt đối trước tác hạ của tia UVA, UVB và các tác nhân ô nhiễm môi trường. La Roche-Posay Anthelios 60 Melt-In Sunscreen Milk SPF 60 có kết cấu lỏng nhẹ, dễ tán, nhanh thấm - đây là một trong những yếu tố giúp sản phẩm ghi điểm với người dùng.

2. Avene Very High Protection SPF 50 (khoảng 315.000 VNĐ)

Đây là kem chống nắng được bào chế chuyên biệt dành cho làn da nhạy cảm, hỗn hợp, da thường và thiên khô. Với chỉ số chống nắng cao, lên đến 50 , Avene Very High Protection thực sự phù hợp để bạn sử dụng trong mùa hè này, nhất là những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Avene đã thay đổi thiết kế từ tuýp thành lọ xinh xắn với phiên bản mới nhất dạng nắp nhấn cực kỳ dễ dàng trong việc sử dụng. Chỉ cần ấn nhẹ là các nàng sẽ lấy vừa đủ 1 lượng kem chống nắng để thoa lên da. Là sản phẩm của thương hiệu dược mỹ phẩm Pháp nổi tiếng, nên tất nhiên, Avene Very High Protection SPF 50 cực kỳ lành tính khi bôi lên da. Bạn chắc chắn yên tâm rằng, sẽ không xảy ra bất kỳ kích ứng hay tình trạng mụn ẩn nào cả.



3. Anessa Whitening UV Sunscreen Gel ( khoảng 450.000 VNĐ)

Không chỉ là kem chống nắng, Anessa Whitening UV Sunscreen Gel còn được coi như lớp kem lót trước khi makeup bởi khả năng dưỡng sáng nâng tông và hiệu chỉnh sắc da tuyệt vời. Với kết cấu gel ẩm mướt, mát mịn, sản phẩm được khuyên dùng cho các cô nàng có làn da thường, da khô, hỗn hợp thiên khô hay da có các dấu hiệu như xỉn màu, đốm nâu và tàn nhang.

Kem chống nắng nhà Anessa đã quá đình đám và ghi dấu ấn bởi chất lượng xịn xò, vượt xa so với giá thành. Vậy nên, các chị em hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn em nó đồng hành trong chu trình dưỡng da hằng ngày của mình.

4. SVR Creme SPF 50 (khoảng 485.000 VNĐ)

SVR Creme SPF 50 là kem chống nắng có công thức đặc biệt dành riêng cho làn da hỗn hợp và da dầu mụn, da nhạy cảm. Không chỉ có lớp màng chắn vững vàng để "chiến đấu" với các bức xạ gây nên các tình trạng xấu xí trên da, kem chống nắng này còn giúp hạn chế việc sản sinh bã nhờn, dầu thừa, giúp làn da bạn được thông thoáng, dễ chịu cả ngày dài.

5. Cell Fusion C Brightening Tone Up Sunscreen 100 (khoảng 490.000 VNĐ)

Cell Fusion C Brightening Tone Up Sunscreen 100 là kem chống nắng đến từ thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Cell Fuison C. Với chỉ số SPF50 / PA , sản phẩm giúp bảo vệ da hiệu quả khỏi tác hại của tia UV. Bên cạnh đó, trong bảng thành phần của kem chống nắng này còn có sự kết hợp cùng Niacinamide và Vitamin C giúp nuôi dưỡng làn da sáng mịn từ sâu bên trong, hỗ trợ làm mờ các vết thâm mụn trên da một cách nhanh chóng, hiệu quả.



Sản phẩm có thể dùng như kem lót trang điểm nhờ chất kem màu be đào với khả năng nâng tone tự nhiên, cho làn da tươi sáng tức thì, tạo lớp nền hoàn hảo mỗi ngày. Nếu đang tìm một dòng kem 2 trong 1 vừa chống nắng vừa dưỡng trắng, nâng tông, thì Cell Fusion C Brightening Tone Up Sunscreen 100 chính là lựa chọn lý tưởng cho bạn.



