Với Emirates: Du lịch cùng con chỉ còn là “chuyện nhỏ”

Nhưng với Emirates, tất cả đều có thể. Emirates giúp những chuyến bay - từ lúc đặt vé đến khi hạ cánh - trở thành một trải nghiệm nhẹ nhàng và tràn ngập niềm vui cho cả bố mẹ lẫn các bé. Dưới đây là lý do vì sao Emirates được công nhận là hãng hàng không thấu hiểu các gia đình bậc nhất.

Khởi đầu mỗi chuyến đi thật mượt mà vì đã có Emirates lo

Mọi chuyến du lịch không bắt đầu khi bạn bước chân lên máy bay, mà đã khởi đầu từ những bước chuẩn bị trước đó. Với Emirates, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ứng dụng Emirates giúp bạn đặt vé, chọn chỗ ngồi, quản lý hành lý, thậm chí chọn trước chương trình giải trí cho chuyến bay all in one (tất cả trong một), dễ dàng và nhanh gọn. Còn gì tiện hơn khi cổng check-in trực tuyến mở trước 48 giờ, gia đình bạn sẽ không phải chen lấn hay vội vàng tại sân bay.

Đặc biệt, nếu xuất phát từ Dubai, Emirates còn cho phép bạn gửi hành lý từ tối hôm trước. Vào buổi sáng ngày bay, bạn chỉ cần ung dung đến sân bay mà không lo "tay xách nách mang".

Du lịch cùng con trở nên thoải mái ở mọi nơi

Sân bay đôi khi là "cơn ác mộng" với các gia đình có trẻ nhỏ. Nhưng ở sân bay quốc tế Dubai, Emirates đã làm mọi thứ để giảm bớt căng thẳng này. Hãng cung cấp xe đẩy miễn phí cho bé, còn dịch vụ Dubai Airport Buggies (hay Dubai Taxis) giúp gia đình di chuyển nhanh chóng đến cổng lên máy bay.

Nếu bạn bay hạng Thương gia hay hạng Nhất, tiện nghi càng tuyệt hơn. Phòng chờ Emirates có khu vui chơi cho trẻ, từ game thùng (arcade game), PlayStation đến các khu vực chăm sóc bé. Trong khi các bé thoải mái vui chơi, bố mẹ có thể thư giãn và nghỉ ngơi.

Cha mẹ bay không lo âu, con trẻ tận hưởng mọi khoảnh khắc

Với Emirates, mỗi chuyến bay là một kỷ niệm khó quên:

● Bữa ăn và quà tặng siêu đáng yêu: Bé yêu của bạn sẽ được thưởng thức các bữa ăn được chuẩn bị riêng, các bé sẽ được nhận các phần quà như búp bê phi công hay những bộ đồ chơi thân thiện với môi trường. Những món quà nhỏ này sẽ khiến các bé hào hứng và biến chuyến bay thành một cuộc phiêu lưu đáng nhớ.

● Kho giải trí bất tận: Hệ thống giải trí ice với hàng loạt bộ phim từ hoạt hình Disney, siêu anh hùng Marvel, và cả trò chơi điện tử nhiều người chơi đảm bảo giữ chân các "khán giả nhí" mọi lúc.

● Tiện ích cho bé sơ sinh: Tất cả các vật dụng thiết yếu từ tã, yếm, kem dưỡng đến nôi em bé đều được chuẩn bị sẵn. Bố mẹ cứ thoải mái nghỉ ngơi, vì mọi thứ đã có Emirates lo liệu.

Dịch vụ đặc biệt "chiều lòng" mọi gia đình

Dù gia đình bạn có nhu cầu đặc biệt, Emirates luôn sẵn sàng hỗ trợ. Trẻ em đi một mình? Chúng tôi có Dịch vụ Trẻ em không có người lớn đi kèm (Unaccompanied Minors Service) sẽ chăm sóc chu đáo từ lúc check-in đến khi gặp người thân ở điểm đến. Gia đình có trẻ tự kỷ? Emirates cung cấp tài liệu hỗ trợ chi tiết như Hướng dẫn thân thiện với trẻ tự kỷ (Autism Friendly Guide) để giúp chuyến đi dễ dàng hơn.

Ngoài ra, Emirates còn giúp bạn lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ của các bé bằng bức ảnh Polaroid được đóng trong khung ảnh lưu niệm Emirates xinh xắn. Chắc chắn sẽ là một kỷ niệm ngọt ngào của gia đình bạn.

Cùng Emirates, khám phá thế giới thật dễ dàng

Emirates hiểu rằng mỗi gia đình đều muốn chuyến đi của mình thật đáng nhớ, không chỉ ở điểm đến mà còn cả hành trình bay. Với những tiện nghi vượt trội và chuyên nghiệp, từ Wi-Fi miễn phí cho trẻ, chương trình giải trí phong phú, đến những tiện ích nhỏ nhưng đầy tinh tế, Emirates biến việc bay cùng con nhỏ trở nên thật nhẹ nhàng và thú vị.

Là một phụ huynh Việt Nam, bạn đang lên kế hoạch nghỉ dưỡng tại Dubai, thăm người thân hay chỉ đơn giản muốn khám phá thế giới cùng con, Emirates sẽ đồng hành cùng bạn. Bạn chỉ cần sẵn sàng hành lý, còn mọi thứ khác, để Emirates lo!