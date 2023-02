Võ sĩ gốc Việt đánh bại cao thủ Brazil sau 3 hiệp kịch chiến

Trong vài năm trở lại đây, phong độ trên võ đài của Martin Nguyễn không thực sự ấn tượng. Võ sĩ gốc Việt để thua tới 3 trong 4 trận đấu gần nhất ở hệ thống giải đấu ONE Championship.

Quá trình chuẩn bị cho sự kiện ONE Championship: Fight Night 7 của Martin Nguyễn cũng gặp nhiều trắc trở. Anh liên tục phải thay đổi đối thủ do nhiều lý do khác nhau. Cuối cùng, chỉ ít ngày trước khi thượng đài, Martin Nguyễn mới xác định được đối thủ của mình là Leonardo Casotti.

Martin Nguyễn không được đánh giá cao trước trận đấu.

Ở cuộc đọ sức này, Leonardo Casotti được đánh giá cao hơn. Võ sĩ người Brazil trẻ hơn 3 tuổi và đang sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Một số chuyên gia còn cho rằng Leonardo Casotti đủ sức sớm hạ knock-out Martin Nguyễn chứ không cần tới 3 hiệp đấu.

Bước vào trận đấu, Martin Nguyễn chọn lối đánh tương đối thận trọng. Đây là chiến thuật hợp lý bởi thời điểm này võ sĩ 33 tuổi khó có thể duy trì được lối tấn công dồn dập như thời điểm đỉnh cao. Lối đánh này cũng giúp cho Martin Nguyễn không bị dính phải những cú phản đòn chớp nhoáng của Leonardo Casotti. Sang tới hiệp đấu thứ hai, võ sĩ gốc Việt tiếp tục giữ một thế trận ở tốc độ vừa phải, không cho đối phương cơ hội tăng tốc.

Đến hiệp đấu cuối cùng, Martin Nguyễn bất ngờ tấn công mạnh mẽ hơn. Sau những tình huống trao đổi đòn, tay đấm 33 tuổi tận dụng được sơ hở của Leonardo Casotti để quật đối thủ ngã xuống sàn đấu. Trong khoảng 2 phút cuối trận, Martin Nguyễn chiếm ưu thế hoàn toàn. Còn Leonardo Casotti chỉ biết cố gắng để không bị hạ knock-out.

Martin Nguyễn tận dụng sơ hở của Leonardo Casotti để tấn công.

Dù vậy, một thất bại vẫn là điều không thể tránh khỏi với võ sĩ người Brazil. Tổ trọng tài quyết định phần thắng thuộc về Martin Nguyễn nhờ tính điểm đồng thuận. Thắng lợi này rất quan trọng đối với Martin Nguyễn. Võ sĩ gốc Việt không chỉ tìm lại sự tự tin sau chuỗi trận sa sút mà còn khẳng định tham vọng tiếp tục gắn bó với đấu trường danh giá ONE Championship và hướng đến những mục tiêu cao hơn.