Vợ Ronaldo mặc váy trắng tối giản, nhưng chiếc vòng cổ gần 2000 tỷ mới gây trầm trồ

Không váy cưới cầu kỳ hay tiệc xa hoa, Georgina Rodríguez chọn trang phục trắng tối giản nhưng lại gây choáng với bộ trang sức Chopard có giá khoảng 75 triệu USD.

Thay vì một đám cưới hoành tráng, Georgina Rodríguez và Cristiano Ronaldo lại lựa chọn tổ chức hôn lễ trong không gian riêng tư tại phòng khách gia đình ở Bồ Đào Nha, đúng vào ngày kỷ niệm 10 năm kể từ khi hai người gặp nhau. Không gian thân mật, cách tổ chức tiết chế, nhưng diện mạo của cô dâu lại gây chú ý theo một cách hoàn toàn khác. Georgina lựa chọn trang phục lụa faille màu trắng với thiết kế khá đơn giản, không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Thế nhưng chỉ riêng bộ trang sức đi kèm đã đủ khiến tổng thể trở nên xa hoa. Những viên kim cương lấp lánh nhanh chóng trở thành tâm điểm, thậm chí có phần lấn át cả trang phục cô dâu.

Điểm nhấn đắt giá nhất với viên kim cương 50 carat

Món đồ gây chú ý nhất trên người Georgina là chiếc vòng cổ thuộc bộ sưu tập Garden of Kalahari của Chopard, nổi bật với một viên kim cương lên tới 50 carat. Đi cùng là vòng tay và nhẫn được chế tác đồng bộ, tạo thành một bộ trang sức hoàn chỉnh. Theo thông tin từ Chopard, Garden of Kalahari là một trong những bộ sưu tập trang sức cao cấp đặc biệt nhất của thương hiệu. Các thiết kế được tạo nên từ những viên kim cương quý hiếm, trải qua quá trình tuyển chọn và chế tác vô cùng công phu.

Bộ trang sức trị giá 75 triệu USD, có tiền cũng chưa chắc mua được

Điều khiến giới mộ điệu choáng ngợp hơn cả là giá trị của bộ trang sức. Bộ Garden of Kalahari mà Georgina diện được ước tính có giá khoảng 75 triệu USD, tương đương gần 2.000 tỷ đồng. Không chỉ đắt đỏ, bộ trang sức này còn mất khoảng một năm để hoàn thiện. Từng viên đá được lựa chọn, xử lý và chế tác tỉ mỉ nhằm tạo nên tổng thể có độ hoàn thiện cao nhất. Vì có giá trị đặc biệt lớn và mang tính độc bản, những thiết kế này cũng không phải sản phẩm được bày bán đại trà. Nói cách khác, ngay cả khi có đủ khả năng tài chính, không phải ai cũng có thể đơn giản bước vào cửa hàng và mua nguyên bộ trang sức giống Georgina.

Không chỉ gây chú ý bởi giá trị, thiết kế của chiếc vòng cổ còn cho thấy sự cầu kỳ về mặt kỹ thuật. Các khớp nối được xử lý linh hoạt, cho phép món trang sức có thể tháo lắp và biến đổi theo nhiều cách khác nhau. Điều này giúp chiếc vòng không bị giới hạn trong một kiểu đeo duy nhất. Với một món trang sức có giá trị lên tới hàng chục triệu USD, tính linh hoạt cũng là một yếu tố quan trọng, giúp thiết kế vừa mang tính nghệ thuật vừa có khả năng sử dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Rihanna, Lady Gaga từng diện nhưng Georgina được ưu ái đặc biệt

Garden of Kalahari vốn đã là BST trang sức cao cấp quen thuộc trong giới giải trí. Trước Georgina, những nghệ sĩ đình đám như Rihanna và Lady Gaga từng xuất hiện với các thiết kế thuộc bộ sưu tập này. Tuy nhiên, Georgina gây chú ý khi được ưu ái diện gần như trọn bộ trang sức trong ngày trọng đại. Từ vòng cổ, vòng tay cho tới nhẫn đều được kết hợp đồng điệu, tạo nên một màn xuất hiện đặc biệt nổi bật. Việc Georgina cũng đang đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu của Chopard càng khiến lựa chọn này trở nên đáng chú ý. Bộ trang sức không đơn thuần là phụ kiện cho một cô dâu, mà còn góp phần khẳng định mối quan hệ giữa người đẹp và thương hiệu trang sức cao cấp.

Đám cưới giản dị nhưng vẫn đậm chất giới thượng lưu

Georgina hiện được biết đến với công việc người mẫu, quảng cáo, hợp tác thương hiệu và kinh doanh. Nhiều nguồn tin ước tính cô sở hữu khối tài sản hàng triệu USD. Tuy nhiên, giá trị của bộ trang sức lần này vẫn khiến người ta phải choáng ngợp. Bởi điều đặc biệt không chỉ nằm ở con số gần 2.000 tỷ đồng, mà còn ở việc đây là một bộ trang sức hiếm, không mở bán đại trà và được chế tác như một tác phẩm nghệ thuật. Một đám cưới riêng tư, trang phục cô dâu tối giản nhưng bộ trang sức lại xa hoa đến khó tin. Georgina Rodríguez một lần nữa cho thấy phong cách của giới thượng lưu đôi khi không nằm ở việc mặc thật nhiều, khoe thật nhiều, mà là biết lựa chọn đúng một món đồ đủ sức khiến cả diện mạo tỏa sáng.