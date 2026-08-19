Giới trẻ thi nhau “cheap moment” cùng Thơm, Thỏ với loạt item không thể peak hơn

Chưa vào mùa lạnh nhưng loạt trang phục Thu Đông đã bắt đầu được chú ý. Sau sự kiện ra mắt BST UNIQLO LifeWear Thu/Đông 2026, những hình ảnh của Thơm và Thỏ (Dalab), H’Hen Niê cùng dàn KOLs và content creators nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm.

Trong đó, Thơm và Thỏ là hai cái tên được nhắc đến khá nhiều. Loạt hình của hai thành viên Da LAB tại sự kiện được chia sẻ lại trên Threads với hơn 2.000 lượt tương tác. "Có style nào mà các chú tôi không cân được không? Đồ UNIQLO mà mặc ra vibe cỡ này", một tài khoản bình luận.

Một bài đăng khác cũng dành lời khen cho cả hai, cho rằng cách lên đồ "đẹp ngang mấy bạn blogger chuyên phối đồ nam", đặc biệt là Thơm vì "hợp gu".

Không dừng ở những lời khen, outfit của Thơm còn khiến một số người tìm mua theo. Một tài khoản sau đó khoe nguyên set denim giống nam ca sĩ và cho biết "rất nhiều người cũng mua được cái quần cái áo này rồi".

Ảnh: người dùng instagram

Không khó hiểu vì sao bản phối này được chú ý. Thơm chọn Áo Khoác Denim Trucker màu Navy cùng quần jeans ống cong Barrel ton-sur-ton, thêm Áo Thun Milano Vải Gân Có Thể Giặt Máy màu Beige bên trong. Không cần quá nhiều layer hay phụ kiện, nguyên cây denim vẫn đủ nổi bật nhờ phom dáng gọn và cách xử lý màu sắc đồng nhất vô cùng nịnh mắt.

Thỏ lại đi theo một hướng khác với Áo Khoác Giả Da Kiểu Sơ Mi Dáng Relax màu Dark Brown, áo len Milano vải gân màu Off White và quần jeans ống cong Barrel. Combo nâu - trắng tạo độ tương phản vừa đủ, mang màu sắc Thu Đông nhưng không quá nặng nề.

Cũng từ đây, một màn "đụng hàng" khá thú vị. Chiếc Áo Khoác Giả Da Kiểu Sơ Mi Dáng Relax của Thỏ hóa ra cũng được H’Hen Niê, Chanh Thư và Khiết Nhi lựa chọn tại cùng sự kiện.

Nàng hậu chọn phiên bản màu Đen, layer cùng Áo Thun HEATTECH Giữ Nhiệt Len Pha Cashmere Cổ Lọ, sơ mi cotton tay phồng kẻ sọc.

Chanh Thư (trái) tạo điểm nhấn bằng áo len sợi Souffle vàng, sơ mi và quần ống cong Barrel vải Jersey màu nâu. Khiết Nhi (phải) lại chọn bảng màu trầm với Áo Polo Dệt 3D Vải Gân Pha Len Merino màu nâu và quần ống cong Barrel màu be.

Những màn "đụng hàng" cũng xuất hiện với Áo Khoác Kéo Khóa Dáng Ngắn. Nam Thương (trái), Xuân Hoa - Thiều Hoa (giữa) và Khiết Nhi (phải) cùng chọn thiết kế này nhưng mang đến ba cách phối khác nhau: thoải mái với Smart Culottes, cá tính cùng jeans Barrel và đậm chất preppy với chân váy xếp ly.

Trong khi đó, quần váy xếp ly được Lin Bene (trái), Hà Vy (Phải) phối từ ton-sur-ton đến những gam màu nổi bật, cho thấy cùng một item vẫn có khá nhiều cách mặc.

Không chỉ gây chú ý tại sự kiện, loạt item Thu Đông tiếp tục được quan tâm qua những nội dung được chia sẻ sau đó. Hà Vy (@apinvy) là một trong những cái tên tạo hiệu ứng rõ nét khi video TikTok điểm qua loạt thiết kế mới của cô nàng đã vượt 253 nghìn lượt xem.

Trên Threads, tài khoản @waqwee thậm chí đặt câu hỏi "sao UNIQLO tìm được apinvy vậy???", kèm nhận xét cô nàng "mặc món nào là món đó kiểu gì cũng hot". Phía dưới, có người thừa nhận "tui mà mua cái gì là phải xem em mặc sao để mua"; người khác kể từ chỗ nghĩ mình không hợp đồ UNIQLO, sau khi xem Hà Vy và thử một vài item thì "giờ tủ đồ toàn nhà U luôn".

Trong video, Hà Vy cũng "chấm" thêm loạt thiết kế mới như Pile-Lined Combination Jacket dự kiến ra mắt tháng 9 với phom cropped; Áo Nỉ Chui Đầu Cài Nút với phần cổ cài khuy và phom ngắn; hay Quần Jeans EZY Dáng Rộng Ống Suông được cô nàng nhận xét có cảm giác mặc "êm hơn cả sweatpants".

Áo Khoác Denim Trucker từng xuất hiện trong outfit của Thơm cũng được Hà Vy lựa chọn ở phiên bản màu Olive hứa hẹn sẽ là item viral cháy hàng của UNIQLO sắp tới

Trên Instagram, Hà Thi (@hafthi) cũng nhận được những câu hỏi về outfit sau khi đăng tải hình ảnh với Quần Dài Ống Cong Barrel Vải Jersey, Áo Nỉ Chui Đầu Cài Nút màu Navy và Áo Polo Dệt 3D Vải Gân Pha Len Merino.

Từ loạt hình ảnh tại sự kiện, những bình luận dành cho outfit của Thơm, Thỏ cho đến hiệu ứng từ video của Hà Vy, một vài thiết kế trong BST LifeWear Thu/Đông 2026 đã bắt đầu được gọi tên trước cả khi mùa lạnh thực sự bắt đầu.

Cuộc "săn đồ" vì thế cũng nóng lên trước một nhịp, với những item đã lọt wishlist, có lẽ đây là lúc bạn nên bắt đầu canh ngày sản phẩm lên kệ tại các cửa hàng UNIQLO.