Vợ mẫu Tây của Bùi Tiến Dũng đẹp như nữ thần, phản ứng của chàng mới gây chú ý

Nàng WAG Dianka - vợ mẫu Tây của Bùi Tiến Dũng mới trở về từ một show diễn thời trang ở Phú Quốc. Tối 10/4, cô nàng chia sẻ bộ ảnh xịn xò ghi lại thần thái ngút ngàn của mình khi trình diễn trên sàn catwalk.

Dianka diện trên mình bộ váy công chúa ôm sát khoe vóc dáng mỹ miều, đường cong cơ thể cuốn hút. Nhưng điều gây chú ý nhất lại là gương mặt. Nàng mẫu Tây xinh đẹp tựa như nữ thần nhờ gương mặt có nét hài hoà, cùng cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn ngọt ngào.

Nhan sắc vô thực của vợ Bùi Tiến Dũng (Ảnh: FBNV)

Với làn da trắng, đôi môi đỏ, mái tóc dài buông lơi phóng khoáng, Dianka nổi bật trong bộ váy công chúa lộng lẫy, cộng thêm hiệu ứng ánh sáng và gió tạo nên cảm giác vô thực khiến người ta ngắm mãi không thôi. Cả nhan sắc lẫn tạo hình khiến bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng như tiên nữ bước ra từ truyện cổ tích phương Tây.

Tái xuất sàn catwalk sau một thời gian nghỉ sinh con, người mẫu Dianka Zakhidova thu hút mọi ánh nhìn bằng nhan sắc cực phẩm, body nóng bỏng cùng thần thái tự tin, chuyên nghiệp. Trong show thời trang ở Phú Quốc mới đây, Dianka có những khoảnh khắc cực kì cá tính khi catwalk trên sân khấu nước, có lúc lại nóng bỏng với bộ váy xuyên thấu gợi cảm và hôm nay là bộ ảnh xinh đẹp, dịu dàng.

Vóc dáng mỹ miều cùng gương mặt xinh đẹp của Dianka khiến người ta mê mẩn

Dianka sở hữu nét đẹp chuẩn phương Tây (Ảnh: FBNV)

Không chỉ người hâm mộ trầm trồ mà chính Tiến Dũng cũng phải mê mẩn trước vẻ đẹp này của bà xã đến từ Ukraine. Dưới ảnh của Dianka, Tiến Dũng mượn lời con trai để bày tỏ niềm yêu thích: "Danil tell me, mama so beautiful" (Danil nói với anh rằng, mẹ thật đẹp). Thủ môn sinh năm 1997 còn không quên thả những biểu tượng mắt trái tim đầy phấn khích.