Võ Hoàng Yến, Thủy Tiên, Gil Lê cùng dàn sao tỏa sáng tại đêm vinh danh “Nữ thần VITA”

Trung tuần tháng 12, đêm VITA Venus Gala Dinner được tổ chức quy mô lớn tại Hà Nội và TP.HCM, đánh dấu hành trình tìm kiếm gương mặt đại sứ thương hiệu năm 2024 của VITA Clinic với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2,5 tỷ đồng. Trong suốt hành trình hơn 6 tháng qua, hàng loạt sự kiện sôi nổi được diễn ra. Đáng chú ý, nhiều gương mặt đình đám của showbiz Việt đã góp mặt đồng hành cùng VITA Venus: siêu mẫu Võ Hoàng Yến, á hậu Thảo Nhi Lê, á hậu Thủy Tiên, ca sĩ Gil Lê, diễn viên Khánh Huyền cùng nhiều khách mời khác.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, á hậu Thủy Tiên, Gil Lê cùng NTK Lê Long Dũng góp mặt trong đêm VITA Venus Gala Dinner TP.HCM với vai trò BGK

Đêm VITA Venus Gala Dinner Hà Nội có sự xuất hiện của siêu mẫu Võ Hoàng Yến và diễn viên Khánh Huyền

Trước đó, á hậu Thảo Nhi Lê, á hậu Thủy Tiên và ca sĩ Gil Lê đã có cơ hội gặp gỡ các chị đẹp của VITA Venus để giao lưu cách thức dưỡng da, lan tỏa năng lượng tích cực và hướng dẫn mọi người catwalk, pose dáng, thần thái chụp ảnh,... để các chị đẹp tự tin hơn trên hành trình chạm đến danh hiệu "nữ thần’ VITA Venus.

Á hậu Thủy Tiên trực tiếp thị phạm photoshoot

Á hậu Thảo Nhi Lê chia sẻ tuýp tạo dáng để có những tấm ảnh thần thái

Được lên ý tưởng thực hiện từ 6 tháng trước, VITA Venus chứng tỏ độ "chịu chơi", chuyên nghiệp khi có sự đầu tư tổ chức lên đến gần 10 tỷ đồng. "Event tiền tỷ" diễn ra ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM với giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng cho mỗi khu vực trong đêm chung kết.

Sân khấu khách sạn 5 sao Sofitel TP.HCM và Intercontinental Hanoi Landmark72 được trang hoàng lộng lẫy để vinh danh các "Nữ thần" tỏa sáng trong đêm. Ban tổ chức không ngần ngại đầu tư "khủng" để tạo nên không gian đêm tiệc sang trọng, làm mãn nhãn khách mời.

Dàn giám khảo quyền lực, những người đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực để tìm ra ngôi vị Quán quân VITA Venus lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ đêm tiệc. Võ Hoàng Yến thu hút mọi ánh nhìn khi diện đầm trắng cắt xẻ táo bạo, khoe đường eo gợi cảm, Thủy Tiên chọn trang phục tựa nữ thần với tông nude nền nã, Gil Lê đầy cá tính trong chiếc áo xuyên thấu cùng vest trắng lịch lãm khoe làn da trắng sứ, diễn viên Khánh Huyền mặc trang phục áo dài với thiết kế phá cách tôn vóc dáng mảnh mai và vẻ ngoài trẻ đẹp, CEO Dee Trương tỏa sáng trong chiếc váy đuôi cá thanh lịch (tại sự kiện ở TP.HCM) và đầm hai dây ánh kim choàng khăn lông sang trọng khi xuất hiện tại Hà Nội.

Diễn viên Khánh Huyền, CEO Dee Trương và siêu mẫu Võ Hoàng Yến lộng lẫy trong đêm gala tại Hà Nội

Không khí đêm VITA Venus Gala Dinner "nóng" dần lên bởi màn đọ sắc của các chị đẹp tham dự tranh tài, trình diễn những bước đi vô cùng tự tin và thần thái. Diện trang phục dạ hội của NTK Lê Long Dũng và được làm đẹp bởi đội ngũ make up, làm tóc chuyên nghiệp, các chị đẹp dường như "lột xác" sau một thời gian được rèn luyện trong lớp học catwalk của siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Sau phần thi trình diễn trên sàn catwalk, ban giám khảo chọn ra 3 gương mặt xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử. Nhận được câu hỏi, các chị đẹp lần lượt đưa ra những quan điểm cá nhân sắc bén, thể hiện bản lĩnh và sự tự tin, truyền cảm hứng cho phái đẹp. Ban giám khảo phải "cân não" để chọn ra chị đẹp tài sắc vẹn toàn, xứng danh "Nữ thần" VITA Venus.

Những giây phút hồi hộp chờ đợi như vỡ òa khi ban giám khảo công bố các danh hiệu cao nhất. Tại Hà Nội, chị Thanh Huyền trở thành Quán Quân, Á quân 1 thuộc về chị Bảo Ngọc và Á quân 2 là chị Mai Khanh. Ở TP.HCM, "Nữ thần" VITA Venus gọi tên chị Hoàng Yến với ngôi vị Quán Quân. Á quân 1 là chị Thùy Dương và chị Quỳnh Lưu giành danh hiệu Á quân 2. Ngoài ra, ở cả hai miền, ban tổ chức cũng trao 7 giải thưởng phụ bao gồm: Best Smile, Best Face, Best Dress, Best Catwalk, Best Posing, Best Style và Best Aura với giải thưởng là những gói liệu trình và sản phẩm giá trị của VITA Clinic.

Các chị đẹp giành danh hiệu Quán quân và Á quân VITA Venus tại Hà Nội…

… và TP.HCM

CEO Dee Trương chia sẻ: "2023 là năm đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của VITA Clinic khi dành được nhiều giải thưởng lớn cũng như tổ chức thành công chuỗi sự kiện VITA Venus. Trên hết, món quà lớn nhất mà VITA nhận được chính là sự hài lòng và tin yêu của hơn 1 triệu khách hàng trên chặng đường gần 10 năm VITA Clinic có mặt tại thị trường Việt Nam. Dee Trương hy vọng với sự đầu tư tâm huyết và nỗ lực của đội ngũ nhân viên sẽ đem đến nguồn cảm hứng về việc gìn giữ và tôn vinh nhan sắc của phái đẹp. Đồng thời, sự kiện VITA Venus sẽ để lại những dấu ấn khó quên trong lòng khách tham dự, mở ra một chặng đường mới đầy hứa hẹn của VITA Clinic với nhiều hoạt động quy mô, hoành tráng hơn trong thời gian tới".

Khởi động từ tháng 6/2023, VITA Venus là cuộc thi do VITA Clinic tổ chức nhằm tìm kiếm đại sứ cho thương hiệu từ hơn 1 triệu khách hàng. Chương trình đã trải qua 2 vòng thi "Best Skin" và "Best Body" với sự góp mặt của dàn sao đình đám trong vai trò mentor và giám khảo khách mời: MC - ca sĩ Gil Lê, á hậu Thảo Nhi Lê, á hậu Thuỷ Tiên, MC Đỗ Nhật Hà, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Tới thời điểm hiện tại, chương trình đã thu hút hơn 17,5 triệu lượt xem trên nền tảng Tik Tok.

VITA Clinic là một trong những thương hiệu thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe danh tiếng tại Việt Nam với cam kết luôn cập nhật những công nghệ tiên tiến nhất, sử dụng những sản phẩm cao cấp nhất được công nhận bởi tiêu chuẩn châu Âu. Hiện tại, VITA Clinic là chuỗi hệ thống làm đẹp với 12 chi nhánh trên toàn quốc, đã phục vụ hơn 1 triệu khách hàng với 10 triệu liệu trình trong 10 năm qua.