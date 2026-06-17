Võ Hà Linh bỗng lên tiếng về “quyền lực mềm” của giới KOL mỹ phẩm, Chu Thanh Huyền lập tức có mặt: Đang có chuyện gì?

Cộng đồng mạng đang liên tục bàn tán về những ồn ào.

Võ Hà Linh bất ngờ lên giọng căng, Chu Thanh Huyền vào đăng lại

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Võ Hà Linh bất ngờ đăng tải một đoạn clip với chú thích: “Lời khuyên cho các bạn KOL, KOC: Tốt nhất ngồi im nếu mình không nắm rõ sự việc, làm tốt việc của mình và phát triển theo định hướng tích cực đi. Đó mới là cách làm nghề đúng đắn!”.

Trong đoạn clip, Võ Hà Linh dùng giọng đanh thép, thể hiện rõ sự bức xúc và lên tiếng để “dạy dỗ” đàn em với tư cách là một người đi trước, hoạt trông nghề lâu năm. Cô cho biết nhiều trường hợp KOL, KOC nói rằng không có lợi ích để lên bài, thì đừng vô tình để bản thân bị lợi dụng mà không hay. Ngoài ra, cô cũng lưu ý rằng việc bản thân không biết, không rõ đúng sai thì nên im lặng, tránh gặp rủi ro về pháp lý.

Võ Hà Linh bất ngờ đăng tải đoạn clip gửi đến các KOL, KOC

“Chỉ từ vài ba comment, thông tin không rõ ràng mà các bạn đã lên bài… Bây giờ người xem họ có cái nhìn rõ ràng lắm. Nếu như các bạn nói không có lợi ích nhóm thì tại sao khi có một sản phẩm nào bị phốt thì lại có 1 nhóm các bạn KOL, KOC lên bài na ná, định hướng giống nhau để vùi dập vậy? Hãy làm tốt việc của mình đi. Và mình cũng nói luôn, đừng dùng sức ảnh hưởng của mình để dùng quyền lực mềm với các bạn KOL, KOC khác”, Võ Hà Linh nói.

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng thể hiện sự hoang mang không rõ chuyện gì đang xảy ra khiến Hà Linh bỗng lên tiếng “cực căng”. Nhiều người liên tục để lại bình luận “chấm hóng”, song Võ Hà Linh chỉ có động thái “thả tim” chứ không phản hồi rõ ràng gì thêm.

Cộng đồng mạng liên tục tò mò vì không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Võ Hà Linh chỉ "thả tim"

Chu Thanh Huyền cũng có động thái đăng lại đoạn clip của Võ Hà Linh

Tuy nhiên đáng chú ý, đoạn clip này của Võ Hà Linh cũng được Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải đăng lại trên TikTok. Hành động này của Chu Thanh Huyền cũng nhanh chóng “lọt tầm ngắm” của cư dân mạng, khiến câu chuyện càng trở nên được bàn tán nhiều hơn trên MXH.

Chuyện gì đang xảy ra với giới “skinbiz”?

Những ngày gần đây, trong giới những người mê làm đẹp, chăm sóc da,... bỗng nổ drama liên quan đến một sản phẩm retinol thuộc thương hiệu do beauty blogger Hannah Olala đồng sáng lập.

Theo đó, một KOC tạm gọi là A., lên clip review về sản phẩm retinol và dành nhiều lời khen cho tác dụng, chất lượng mà sản phẩm đem lại. Tuy nhiên từ đây, một CEO có kinh nghiệm 30 năm trong ngành da - anh D. bất ngờ lên clip phản bác. Anh D. bày tỏ: “Review 1 sản phẩm cần sự công tâm, không tâng bốc và PR quá mức. Khách hàng cần sự minh bạch tốt xấu khen chê đầy đủ vì không có 1 sản phẩm nào là hoàn hảo cho tất cả mọi người, người này thích nhưng người khác có thể không. Minh bạch để khách hàng hiểu và tự cân nhắc cho lựa chọn riêng”.

Trong clip của mình, anh D. phân tích bảng thành phần chuyên môn của sản phẩm, cho rằng retinol này không có công nghệ bọc vi nang hiện đại. Ngoài ra, anh D. cũng đưa ra ý kiến cá nhân, cho rằng bạn KOC A. nên hỏi nhà sản xuất xem sản phẩm có công nghệ Liposome như bạn đã review hay không.

Sau khi đoạn clip của anh D. lên sóng, cộng đồng mạng cũng chia thành nhiều phe tranh cãi. Không ít người cho rằng bản thân sử dụng sản phẩm này gặp phải tình trạng bong tróc da, mẩn rát. Tuy nhiên, cũng nhiều người lại phản bác ý kiến của anh D., cho rằng nam CEO đang “cạnh tranh không lành mạnh”.

Trước những ồn ào liên quan đến sản phẩm thuộc thương hiệu của mình, Hannah Olala cũng đăng tải một số đoạn clip để giải thích rõ hơn đến người tiêu dùng.

Hannah Olala có động thái lên tiếng liên tục về sản phẩm đang vướng nhiều ý kiến trái chiều thuộc thương hiệu của mình

Hannah Olala cho biết sản phẩm retinol của công ty sử dụng công nghệ bọc thế hệ mới. Cô cũng cho biết đội ngũ làm việc rất cẩn thận nên trước khi ra mắt sản phẩm, công ty đã có giấy xác nhận là retinol bọc vi nang.

“Hệ bọc retinol được nhúng trong cấu trúc gel tinh thể lỏng đa lớp, giúp hoạt chất phân tán đồng đều và ổn định hơn trong nền của sản phẩm suốt vòng đời sản phẩm. Khi thoa lên da, hệ bọc thân dầu có thể tương tác với lớp lipid tự nhiên trên bề mặt da, từ đó hỗ trợ giải phóng retinol để hoạt chất phát huy hiệu quả rõ ràng, mạnh mẽ.

Ở đây có một điểm cần phân biệt rất rõ: trên bao bì ghi 0,3% / 0,5% / 1% pure retinol là để công bố hàm lượng retinol tinh khiết thực tế trong công thức. Còn retinol bọc vi nang là công nghệ xử lý và đưa lượng retinol đó vào nền sản phẩm để giúp ổn định hoạt chất. Hai khái niệm này không hề mâu thuẫn với nhau”, Hannah Olala giải thích rõ về thành phần sản phẩm.

Bên cạnh đó, Hannah Olala cũng đăng tải nhiều đoạn clip để nói về triết lý kinh doanh cũng như “bí mật”, drama trong ngành mỹ phẩm mà cô từng gặp. Dù không nhắc trực tiếp tên ai nhưng những nội dung mà Hannah Olala chia sẻ đang thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.