Vợ cố diễn viên Đức Tiến sau khi chồng qua đời: Mỗi ngày đều làm một việc, tâm sự ai nghe cũng xót xa

Trên trang cá nhân, bà xã của cố diễn viên Đức Tiến mới cập nhật hình ảnh tại nơi yên nghỉ của chồng. Cô chia sẻ: "Bình Phương đến thăm anh Đức Tiến mỗi ngày. Hoa trên cây thánh giá của vợ và con chuyển từ trắng sang màu hồng sau 4 ngày chôn cất - màu sắc yêu thích nhất của Bình Phương và bé Mèo... We love you so much too (Tạm dịch: Em và con cũng yêu anh nhiều lắm)".

Bình Phương chia sẻ hình ảnh tại nơi an nghỉ của cố diễn viên Đức Tiến

Ngày nào vợ cũng ra thăm mộ của Đức Tiến như một thói quen, không quên nhắn gửi nhiều điều với người chồng quá cố

Mặc dù hậu sự cho Đức Tiến đã được lo chu toàn với sự hỗ trợ của nhiều bạn bè, anh chị em nghệ sĩ thân thiết với cố diễn viên ở Mỹ, nhưng nỗi đau của vợ con anh vẫn khiến mọi người không khỏi xót xa. Dưới mỗi bài đăng của Bình Phương, cộng đồng mạng đã gửi lời động viên, mong cô sớm vượt qua để thay Đức Tiến nuôi dạy con gái và có một cuộc sống tốt hơn.

Bà xã và cố diễn viên Đức Tiến lúc sinh thời

Chiều 19/5, diễn viên - siêu mẫu Đức Tiến qua đời tại Mỹ do bệnh nhồi máu cơ tim. Theo chia sẻ của bạn bè, anh đột nhiên ngã quỵ, được đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 30/5, tang lễ của cố diễn viên được diễn ra tại một nhà thờ ở Mỹ, có nhiều bạn bè nghệ sĩ đến đưa tiễn. Trước đó, mẹ ruột của anh cũng tổ chức lễ tưởng niệm cho con trai tại nhà riêng ở TP.HCM.