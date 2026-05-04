Vợ chồng TikToker Linda Ngô – Phong Đạt chào đón con trai đầu lòng

Sau bao nhiêu ngày hồi hộp chờ đợi, cuối cùng bố mẹ cũng được gặp con rồi. Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đầu tiên của con, mọi lo lắng như tan biến hết. Bố mẹ chưa từng nghĩ có thể hạnh phúc đến như vậy".

Được biết, nữ TikToker sinh non ở tuần 35. Dù hành trình "vượt cạn" diễn ra sớm hơn dự kiến, nhưng nhờ sự hỗ trợ và hướng dẫn sát sao từ đội ngũ y bác sĩ, cô đã giữ được tâm lý ổn định và an tâm trong suốt quá trình sinh.

Gia đình TikToker Linda Ngô hạnh phúc bên thiên thần nhỏ. Nguồn: Bệnh viện AIH

Với 5,4 triệu lượt theo dõi trên TikTok, Linda Ngô (SN 2000) và Phong Đạt (SN 1994) là cặp đôi nổi bật trong cộng đồng sáng tạo nội dung. Sau khoảng 6 năm gắn bó, cả hai chính thức về chung một nhà vào tháng 3/2023. Hình ảnh cặp đôi với phong cách trẻ trung, gần gũi cùng các nội dung đời sống hài hước đã thu hút sự quan tâm lớn từ người theo dõi.

Cặp đôi lựa chọn khám thai và sinh con tại AIH. Nguồn: Bệnh viện AIH

Là một trong số ít bệnh viện tại Việt Nam đạt được chứng nhận JCI - con dấu vàng chứng nhận về an toàn và chất lượng bệnh viện toàn cầu, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) không chỉ được đánh giá cao về mặt cơ sở vật chất mà đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế đều có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.

Khoa Phụ Sản là một trong các chuyên khoa mũi nhọn tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), cung cấp đa dạng các dịch vụ chăm sóc y tế sản phụ khoa, nổi bật với các chương trình theo dõi thai sản và chương trình sinh trọn gói dành cho sản phụ. Đặc biệt, tất cả các ca sinh đều có sự tham gia của các bác sĩ và điều dưỡng khoa Nhi - Sơ sinh, đảm bảo trẻ được thăm khám, sàng lọc ngay sau khi chào đời, góp phần nâng cao an toàn và chất lượng chăm sóc toàn diện cho cả mẹ và bé.

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã lựa chọn AIH cho hành trình đón con, gần đây có thể kể đến diễn viên Ngô Thanh Vân, diễn viên Ngọc Ánh, người mẫu Cao Thiên Trang và nhiều cái tên hot khác. Bên cạnh đó, AIH cũng là bệnh viện tiếp nhận và xử lý thành công các ca sinh khó và sinh non của Ca sĩ Hải Băng và Kiện tướng Dancesport Khánh Thi.

Phòng lưu viện tại AIH đảm bảo sự riêng tư, thoải mái cho mẹ, bé và gia đình. Nguồn: Bệnh viện AIH

Nội thất phòng lưu viện tiện nghi, sang trọng và đẳng cấp. Nguồn: Bệnh viện AIH

