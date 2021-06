Vợ chồng hoàng tử Harry - Meghan tái hiện triệt để hành trình "chạy trốn Hoàng gia" trong phim mới, tạo hình giống hệt "như 2 giọt nước"

Vừa qua, kênh truyền hình Lifetime đã chính thức công bố teaser đầu tiên của dự án Harry & Meghan: Escaping The Palace nhằm khép lại bộ 3 phim điện ảnh về cặp đôi Hoàng gia. Thông qua một loạt hình ảnh vui, buồn lẫn lộn, teaser phim kết thúc trong thông điệp: "Không phải câu chuyện cổ tích nào cũng có kết thúc hoàn hảo".

Teaser phim Harry & Meghan: Escaping The Palace

Dự án này được "bật đèn xanh" sản xuất ngay sau khi Hoàng tử Harry và Meghan Markle thực hiện cuộc phỏng vấn đầu năm 2021 với Oprah Winfrey. Phim có sự tham gia diễn xuất của Jordan Dean trong vai Hoàng tử Harry, Sydney Morton trong vai Meghan Markle, cùng một diễn viên nhí hóa thân thành con trai Archie của cặp vợ chồng tai tiếng.

Bộ phim sẽ tái hiện lại nhiều khoảnh khắc quan trọng của cặp đôi Harry - Meghan Markle từ sau quyết định rời khỏi Hoàng tộc, trong đó có 2 lần sinh nở và cuộc phỏng vấn "kể hết" nổi tiếng

Từ đoạn teaser, có thể thấy phim sẽ khắc họa tâm lý và hành trình đấu tranh căng thẳng của cả Harry lẫn Meghan dưới áp lực soi xét của truyền thông. Bên cạnh đó còn đề cập đến những tổn thương của Harry hậu sự qua đời của cố Công nương Diana.

So với 2 phần phim tiền nhiệm (cũng do Lifetime sản xuất) là A Royal Romance và Becoming Royal thì có vẻ Escaping The Palace sẽ đậm tính drama hơn hẳn. Bằng chứng là ngay từ giây phút đầu tiên của đoạn teaser đã là gương mặt u buồn của Hoàng tử Harry. Anh nói với vợ: "Anh thấy em đang bị săn đuổi đến chết theo đúng nghĩa đen, còn anh thì bất lực không thể ngăn chặn nó".

Vợ chồng Harry - Meghan Markle (trái) và ngoại hình tương đồng của 2 diễn viên chính (phải)

Thế nhưng, bộ phim vẫn hứa hẹn cho thấy nhiều nội dung tươi sáng. Nổi bật nhất là sự xuất hiện của em bé Archie cũng như thời kỳ mang thai bé Lilibeth của Meghan Markle. Phim đồng thời nhấn mạnh tình cảm của cặp đôi dành cho nhau, kết lại ở câu nói đồng thanh: "Chúng ta không thể mất nhau".

Cặp đôi động viên nhau bằng câu nói "Chúng ta không thể mất nhau"

Một hình ảnh ở hậu trường phim

Hiện tại, Harry & Meghan: Escaping The Palace chưa ấn định ngày phát hành nhưng dự kiến công chiếu vào mùa thu năm nay.

Nguồn ảnh: Lifetime, Tổng hợp