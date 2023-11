Vợ chồng hành hung khiến 1 nữ Việt kiều và 2 người nhập viện

Trước đó, chị Nguyễn Thị T.H. (SN 1998, trú tại số 92 Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương) đến cơ quan công an trình báo, vào tối 2-11, trong khi chị T.H. đang ở trong nhà cùng mẹ đẻ là bà Lê Thị B.T. (SN 1961) và anh trai là Nguyễn T.T. (SN 1985) thì bất ngờ bị đôi vợ chồng là Nguyễn Quang T. và Nguyễn Thị H. (cùng SN 1993, trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng) hành hung.

Bà Nguyễn T.S. nhập viện với nhiều thương tích trên người

Nguyên nhân là do trước đó, giữa gia đình chị T.H. và gia đình nhà Nguyễn Quang T. có mâu thuẫn liên quan việc phân chia đất đai. Nguyễn Quang T. cùng vợ đến nhà chị T.H. chửi bới, đe dọa giết chết những người trong gia đình. Mặc dù đã được can ngăn nhưng vợ chồng Nguyễn Quang T. vẫn hung hãn xông vào trong nhà, dùng chân tay đấm đá và lên gối liên tục vào ngực và bụng, khiến bà B.T. và anh T.T. bất tỉnh.

Lúc này, em gái bà B.T. là bà Lê T.S. (SN 1965, Việt kiều Canada) về đến nhà thấy chị và cháu mình bị hành hung đã vào can ngăn thì cũng bị vợ chồng Nguyễn Quang T. dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều nhát vào đầu và người cho đến khi bà S. gục xuống. Vợ chồng Nguyễn Quang T. chỉ chịu dừng tay khi những người hàng xóm chạy sang can ngăn.

Theo thông tin từ cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, cả 3 nạn nhân gồm bà Lê B.T., bà Lê T.S. và anh Nguyễn T.T. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mất ý thức, đa chấn thương. Trong đó, thương tích của các nạn nhân ở vùng ngực và bụng gây khó thở, thương tích ở đầu gây choáng váng, phải chỉ định điều trị hồi sức tích cực.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, Công an huyện An Dương xác định vụ việc có dấu hiệu tội cố ý gây thương tích với những hành vi côn đồ hung hãn nên đã tiến hành điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.