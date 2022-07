Vợ chồng Đăng Khôi, Gil Lê, Khả Ngân, MLee… hào hứng khoe quà “giá trị” Trang Pháp tặng

Trên mạng xã hội vài ngày qua, dàn sao Việt nổi tiếng Vbiz: vợ chồng Đăng Khôi - Thuỷ Anh, Gil Lê, Khổng Tú Quỳnh, MLee, Khả Ngân… đồng loạt chia sẻ những bức ảnh in, tổng hợp lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất. Nếu như vợ chồng Đăng Khôi - Thuỳ Anh là loạt khoảnh khắc bên các con thì MLee lại chia sẻ hình ảnh bên những điều cô yêu quý nhất trong cuộc sống. Khả Ngân và Gil Lê là khoảnh khắc bên thú cưng, và với Khổng Tú Quỳnh là hình ảnh quá khứ - hiện tại…



Khả Ngân hào hứng khoe loạt khoảnh khắc bên mèo cưng được in thành những bức ảnh nhỏ đáng yêu.

Với mỗi nghệ sĩ, dù là khoảnh khắc bên gia đình, người thân hay những người bạn bốn chân đều có giá trị tinh thần đặc biệt. Bởi đây đều là những điều khiến họ cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Đáng nói, toàn bộ những khoảnh khắc đáng giá này đều được in bởi BOFT - máy in ảnh siêu tiện lợi đang có mặt tại rất nhiều Trung tâm thương mại lớn, siêu thị, khu mua sắm… ở Việt Nam.

"Nhớ ngày xưa nhà nào cũng có 1 cuốn album ảnh gia đình. Mỗi lần có dịp tết hay sinh nhật là phải chụp 1 tấm, in ra nâng niu cất giữ trong album. Cảm xúc lúc đó lâng lâng, trân trọng vô cùng. Đến bây giờ thi thoảng ông bà ngoại vẫn lấy quyển album đó ra để cả nhà ôn kỉ niệm khi ấy. Thời buổi hiện đại bây giờ, chúng ta có thể up hàng ngàn tấm ảnh lên mạng xã hội. Nhưng mấy ai và mấy khi nào có thể ngồi xem lại những khoảnh khắc đó đâu. Như Ken Đăng Anh còn nhỏ chưa được sử dụng điện thoại hay tài khoản cá nhân riêng, muốn xem ảnh thì lại mượn máy bố Khôi hoặc của mẹ. Nên là anh Khôi đi ra liền chỗ đặt máy BOFT, in liền chục bức hình xinh đẹp nhất của gia đình để lưu giữ kỉ niệm. Eo ôi sao mà đáng yêu kinh khủng mọi người ạ", vợ chồng Đăng Khôi chia sẻ.

Gia đình Đăng Khôi – Thuỳ Anh có riêng 1 góc nhỏ trang trí bằng những bức ảnh in từ BOFT.

Riêng Gil Lê, hạnh phúc của cô chính là những khoảnh khắc với 3 "bé cưng" bốn chân: "Trân trọng giới thiệu với cả nhà series ảnh gia đình: Gil và 3 tình yêu to bự Mocha - Xoắn - Macho. Với sự đáng yêu của 3 em thì điện thoại Gil luôn đầy hình khoảnh khắc của mấy em,từ giờ ngoài lưu ảnh mấy bé trong điện thoại, Gil còn có thể in ảnh bằng máy BOFT để lưu giữ và trang trí phòng nữa nè".

Điều quý giá nhất của Gil Lê là bên những người bạn bốn chân.

Mlee trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu, và cả mèo cưng nữa.

Khổng Tú Quỳnh xúc động khoe khoảnh khắc 10 năm trước và hiện tại, được lưu giữ qua từng bức ảnh in để đánh dấu hành trình trưởng thành.

Quá hào hứng khi cầm trên tay những tấm ảnh in ghi lại loạt khoảnh khắc bên mọi người thân yêu, Thuỳ Anh đã "đầu tư" trang trí hẳn một góc sân vườn để chụp hình giữ lại giây phút đặc biệt này.

Trong thời đại các thiết bị chụp hình phát triển liên tục để phục vụ nhu cầu sống người dùng, thì cầm trên tay những bức ảnh in vẫn tạo ra cảm xúc rất riêng cho từng người. Không riêng các nghệ sĩ, mà bất kỳ ai cũng có điều quý giá riêng để cất giữ bằng những bức ảnh in. Và BOFT đã thực hiện sứ mệnh đó, làm cầu nối gắn kết người với người, lưu giữ mọi kỷ niệm một cách chân thực và lâu dài nhất.

Hiện tại, BOFT đã có mặt trên 51 quốc gia, 144 thành phố, 555+ địa điểm trên thế giới. BOFT tại Việt Nam được đặt tại các trung tâm mua sắm hàng đầu, các nhà hàng, địa điểm thu hút và công viên.

