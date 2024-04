Vợ chồng 8X tiết kiệm hơn 10 tỷ để nghỉ hưu sớm làm dấy lên cuộc tranh cãi: Có bao nhiêu tiền thì an toàn?

Cùng mất việc vào năm ngoái, vợ chồng cô Chen (43 tuổi) cảm thấy rất khó tìm được việc làm mới ở độ tuổi này nên đã quyết định sử dụng số tiền mà cả 2 tiết kiệm được và nghỉ hưu.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra ghen tị với hoàn cảnh vợ chồng cô. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít người bày tỏ sự nghi ngờ. Họ cho rằng cả 2 đã quá tự tin khi đưa ra quyết định nghỉ hưu sớm như vậy khi chỉ có 3 triệu NDT trong tay.

Tài chính để nghỉ hưu sớm luôn là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. (Ảnh minh họa)

1. 3 triệu NDT (tương đương hơn 10 tỷ đồng) có đủ cho 1 gia đình sinh sống ở thành phố loại 1 mà không cần làm việc không?

Cư dân mạng đưa ra 3 lý do:

1. Do giá cả hiện đang tăng cao, đồng tiền mất giá song hành cùng lạm phát. Nếu tình hình không đổi, họ rất khó để trang trải chi phí sinh hoạt trong vài chục năm tiếp theo với số tiền đó.

2. Lãi suất tiết kiệm hiện tại ở Trung Quốc đang rất thấp. Như vậy, số tiền lãi nhận được có thể không đủ để cặp đôi chi trả cho tiền sinh hoạt mỗi tháng.

3. Và có 1 điều quan trọng nữa đó, bạn sẽ không bao giờ bị bệnh và không phải trả chi phí y tế. Bởi vì, đây là 1 khoản chi phí không cố định và khó lường trước, chúng có thể bòn rút tiền bạc của chúng ta 1 cách nhanh chóng.

Theo đó, nhiều cư dân mạng cho rằng, chỉ khi cả 2 vẫn có 1 khoản lương hưu, cộng với kế hoạch tài chính tốt và có sẵn bảo hiểm y tế thì họ mới có thể an tâm sống được.

2. Vậy, chúng ta cần tiết kiệm bao nhiêu tiền để có đủ tự tin sống 1 cuộc đời bình yên?

Vào năm 2021, "ngưỡng tự do giàu có Hurun năm 2021" do Viện nghiên cứu Hurun công bố đã chia tự do tài chính thành ba cấp độ theo các thành phố cấp một, cấp hai và cấp ba. Trong số đó, 19 triệu nhân dân tệ là ngưỡng “tự do giàu có ở mức đầu vào” ở các thành phố hạng nhất của Trung Quốc, bao gồm nhà cửa, ô tô và thu nhập hàng năm sau thuế của hộ gia đình là 600.000 NDT cùng với khoản đầu tư tài chính 8 triệu nhân dân tệ.

Theo tiêu chuẩn tự do tài chính của Viện nghiên cứu Hurun, cái gọi là tự do tài chính không những không làm giảm chất lượng cuộc sống hiện tại mà còn duy trì một mức sống nhất định.

Về tiêu chuẩn chi tiêu hàng ngày, mỗi người có những yêu cầu khác nhau, có người cho rằng một phòng có giường và bữa ăn đơn giản là đủ, có người lại yêu cầu một căn nhà ít nhất 120m2 và nhu cầu sống cao hơn.

Vì vậy, việc mỗi người cần phải tiết kiệm bao nhiêu để có cảm giác an toàn là hoàn toàn khác nhau.

Không có quy chuẩn chung về số tiền tiết kiệm cho mỗi gia đình nếu muốn nghỉ hưu sớm. Song, hãy cân nhắc thật kĩ để có thể chuẩn bị tài chính đủ để phòng ngừa cho các vấn đề phát sinh. (Ảnh minh họa)

3. Làm thế nào để được nghỉ hưu sớm?

Đối với hầu hết mọi người, việc đạt được tự do tài chính còn quá xa vời, nhưng nhờ làm việc chăm chỉ, chúng ta vẫn có thể hy vọng vào việc được nghỉ hưu sớm. Dưới đây là 1 số việc các bạn có thể làm để an tâm nghỉ hưu sớm:

- Làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và tiết kiệm thật tốt.

Bodo Schaefer nói rằng, nếu muốn tiết kiệm tiền, bạn phải thay đổi thói quen chi tiêu của mình. Hãy viết ra tất cả các khoản chi tiêu hàng tháng và xem xét cắt giảm những khoản chi phí không cần thiết.

- Chuẩn bị sẵn các biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Luôn có những biến cố khó lường xảy ra nên chúng ta luôn cần phải có biện pháp phòng ngừa, xây dựng hàng rào bảo vệ tài sản của gia đình cho bản thân và gia đình, đồng thời quản lý rủi ro ở mức tối đa.

- Quản lý tài chính hợp lý.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng không thể đánh bại được lạm phát. Theo đó, khi quản lý tài sản gia đình, hãy đồng thời tính đến cả rủi ro và lợi nhuận.

- Hãy chăm sóc bản thân thật tốt và có một cơ thể khỏe mạnh.

Muốn có thân hình đẹp, bạn chỉ cần hình thành thói quen sinh hoạt tốt, làm việc đều đặn, không thức khuya, tập thể dục điều độ, ăn uống lành mạnh và duy trì tâm trạng vui vẻ. Việc duy trì được một cơ thể khỏe mạnh là một lợi ích rất lớn đối với tất cả mọi người.