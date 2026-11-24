Không nội thất đắt tiền, không trang trí cầu kỳ, căn nhà 78m² của một cặp vợ chồng nghỉ hưu ở Nhật Bản vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì vẻ đẹp giản dị, sạch sẽ và tiện nghi. Điều đáng nói là sau 12 năm sinh sống, mọi không gian vẫn gọn gàng đến mức có người tưởng đây là căn nhà mẫu vừa được hoàn thiện.

Ở tuổi 62, khi các con đã trưởng thành và cuộc sống bước sang giai đoạn nghỉ hưu, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến việc tạo dựng một không gian sống thoải mái, ít phải dọn dẹp và không tốn quá nhiều công sức chăm sóc.

Cặp vợ chồng người Nhật trong câu chuyện dưới đây cũng lựa chọn lối sống như vậy. Suốt 12 năm qua, họ duy trì ba nguyên tắc đơn giản: Không tích trữ đồ đạc không cần thiết, không mua sắm tùy hứng và ưu tiên chất lượng thay vì số lượng.

Nhờ đó, dù đã sinh sống hơn một thập kỷ, căn nhà của họ vẫn giữ được sự ngăn nắp và vẻ đẹp tự nhiên. Điều thú vị là ngôi nhà không hề tạo cảm giác lạnh lẽo hay thiếu thốn như nhiều người vẫn hình dung về phong cách tối giản. Trái lại, từng góc nhỏ đều toát lên sự ấm cúng, dễ chịu.

Căn nhà 78m² với cách bố trí đơn giản nhưng hợp lý

Ngôi nhà có diện tích sử dụng khoảng 78m², mặt bằng hình chữ nhật. Ngay từ khi thiết kế, gia chủ đã chú trọng phân chia không gian theo nhu cầu sinh hoạt thực tế thay vì cố gắng tận dụng từng mét vuông để đặt thêm nội thất.

Bên trái lối vào là khu vực thay đồ và phòng tắm, bên phải bố trí hai phòng ngủ. Phía trong cùng là không gian phòng khách, bàn ăn và bếp được thiết kế liên thông.

Cách sắp xếp này giúp các khu vực sinh hoạt có sự kết nối, đồng thời bảo đảm sự riêng tư cần thiết cho hai vợ chồng.

Điều đáng chú ý là căn nhà không có quá nhiều vách ngăn, đồ trang trí hay những hệ tủ lớn chiếm diện tích. Gia chủ dành phần lớn không gian cho việc đi lại, nghỉ ngơi và tận hưởng ánh sáng tự nhiên.

Phòng khách chỉ có hai chiếc ghế đơn, không cần sofa lớn

Nếu như nhiều gia đình thường đầu tư một bộ sofa cỡ lớn để phòng khách trông sang trọng, cặp vợ chồng này lại lựa chọn cách bài trí hoàn toàn khác.

Phòng khách chỉ có hai chiếc sofa đơn, một ghế đôn và một bàn tròn nhỏ. Những món đồ đều có thiết kế thanh thoát, dễ di chuyển và đủ đáp ứng nhu cầu ngồi xem tivi, đọc sách hoặc trò chuyện hằng ngày.

Đặc biệt, ba ô cửa kính lớn kéo dài gần sát sàn giúp ánh sáng tràn ngập không gian. Sàn gỗ và mảng tường ốp veneer sồi tạo cảm giác ấm áp, trong khi tủ tivi được thu gọn tối đa.

Không có bàn trà đồ sộ, không có tủ trưng bày kín đồ lưu niệm, cũng không có quá nhiều vật dụng trang trí. Nhờ vậy, căn phòng luôn thoáng đãng và việc vệ sinh mỗi ngày trở nên đơn giản hơn nhiều.

Đây cũng là điểm đáng học hỏi đối với các gia đình có người lớn tuổi. Một phòng khách ít đồ đạc không chỉ giúp tiết kiệm công dọn dẹp mà còn tạo lối đi rộng rãi, hạn chế vướng víu khi di chuyển.

Bếp và bàn ăn liền nhau, ưu tiên sự thuận tiện hơn hình thức

Khu vực ăn uống nằm ngay cạnh bếp, giúp việc chuẩn bị và phục vụ các bữa ăn trở nên thuận tiện.

Bộ bàn ăn bằng gỗ sồi có kiểu dáng đơn giản, kết hợp với chiếc đèn thả trần hình đĩa bay, tạo nên không gian mộc mạc nhưng vẫn có điểm nhấn.

Điều thú vị là dù đã sử dụng nhiều năm, bàn ghế vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, không tạo cảm giác lỗi thời.

Phòng bếp được thiết kế mở, kết nối trực tiếp với phòng khách. Khi một người nấu ăn, người còn lại có thể ngồi đọc sách, xem tivi hoặc trò chuyện ngay bên cạnh. Nhờ vậy, việc bếp núc không trở thành hoạt động tách biệt khỏi sinh hoạt chung.

Để hạn chế dầu mỡ bắn ra khu vực xung quanh, gia chủ lắp thêm một tấm kính chắn phía trước bếp nấu.

Hệ tủ bằng gỗ tự nhiên kết hợp mặt bàn inox mang đến vẻ đẹp bền bỉ, dễ vệ sinh. Một số mảng gạch màu hồng và xanh lá được sử dụng làm điểm nhấn, giúp căn bếp không quá đơn điệu.

Các thiết bị như nồi cơm điện, máy pha cà phê được sắp xếp gọn gàng, không bày biện quá nhiều trên mặt bàn.

Có thể thấy, bí quyết giữ bếp sạch của cặp vợ chồng này không nằm ở việc ngày nào cũng phải dọn dẹp hàng giờ, mà ở chỗ ngay từ đầu đã hạn chế số lượng đồ dùng và bố trí vị trí cất giữ hợp lý.

Vợ chồng ngủ riêng để có giấc ngủ tốt hơn

Một chi tiết khá đặc biệt trong căn nhà là hai vợ chồng có phòng ngủ riêng.

Theo chia sẻ trong bài viết gốc, do lịch sinh hoạt và thói quen ngủ khác nhau, họ đã quyết định ngủ riêng từ nhiều năm trước để tránh làm phiền giấc ngủ của nhau.

Điều này không khiến tình cảm vợ chồng xa cách. Ngược lại, cả hai cảm thấy thoải mái hơn khi được nghỉ ngơi theo nhịp sinh hoạt của bản thân.

Mỗi phòng ngủ được bố trí rất ít nội thất. Một chiếc giường đơn rộng khoảng 1,2m đặt gần cửa sổ, bên cạnh là chiếc ghế nhỏ có thể dùng để đặt điện thoại, sách hoặc những món đồ cần thiết.

Không có những bộ giường tủ cồng kềnh, không có quá nhiều đồ trang trí. Ánh sáng tự nhiên và chất liệu gỗ trở thành yếu tố chính tạo nên sự dễ chịu cho căn phòng.

Ở tuổi ngoài 60, khi chất lượng giấc ngủ ngày càng được quan tâm, cách tổ chức không gian riêng tư như vậy cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu điều kiện nhà ở cho phép.

Không tích trữ nhưng vẫn có đủ không gian lưu trữ

Một trong những lý do khiến căn nhà luôn gọn gàng chính là cách tổ chức khu vực lưu trữ.

Ngay lối vào, gia chủ sử dụng hai chiếc kệ mở bằng gỗ thông để đặt giày dép và một số dụng cụ cắm trại. Sàn lát gạch xám kết hợp tường trắng tạo cảm giác sạch sẽ, sáng sủa.

Ngoài ra, căn nhà còn có phòng thay đồ và khu vực cất giữ vật dụng riêng. Những món đồ ít sử dụng không bị chất đống trong phòng khách hay phòng ngủ mà được tập trung vào đúng vị trí.

Điểm đáng học hỏi ở đây là gia chủ không cố gắng mua thật nhiều tủ để chứa đồ. Họ làm ngược lại: xác định những món thực sự cần thiết, sau đó thiết kế không gian lưu trữ vừa đủ.

Nhờ vậy, dù diện tích chỉ 78m², ngôi nhà vẫn có đủ chỗ cho sinh hoạt, nghỉ ngơi và những sở thích cá nhân.

Phòng tắm sáng sủa, mọi vật dụng đều có vị trí riêng

Phòng tắm được tổ chức thành các khu chức năng riêng biệt, hạn chế nước từ khu vực tắm lan sang những nơi cần giữ khô ráo.

Tông màu sáng được sử dụng chủ đạo, giúp căn phòng có cảm giác rộng và sạch.

Hệ tủ kết hợp gương vừa phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân, vừa có không gian cất khăn, quần áo và những vật dụng nhỏ. Ngay cả chai đựng xà phòng cũng được bố trí kín đáo để mặt bàn không bị bừa bộn.

Đối với người lớn tuổi, phòng tắm gọn gàng và phân chia khu vực khô - ướt hợp lý là một ưu điểm. Tuy nhiên, bên cạnh thẩm mỹ, việc bổ sung sàn chống trượt, tay vịn và ánh sáng đầy đủ cũng rất cần thiết để bảo đảm an toàn khi sử dụng.

Sau 12 năm, điều giữ căn nhà đẹp không phải tiền bạc mà là thói quen sống

Điều khiến nhiều người chú ý nhất ở căn nhà này không phải diện tích hay giá trị nội thất, mà là cách gia chủ duy trì không gian sống sau hơn một thập kỷ.

Nhiều gia đình thường gặp tình trạng đồ đạc tăng dần theo năm tháng. Ban đầu chỉ là vài món đồ mua thêm, sau đó là những chiếc tủ mới để chứa đồ cũ. Cuối cùng, dù nhà rộng đến đâu vẫn có cảm giác chật chội.

Cặp vợ chồng 62 tuổi lại lựa chọn một hướng khác: không mua chỉ vì đang giảm giá, không giữ những món không còn sử dụng và ưu tiên đồ nội thất có thiết kế đơn giản, phù hợp lâu dài.

Tất nhiên, sống tối giản không có nghĩa là phải vứt bỏ mọi thứ hay biến căn nhà thành một không gian trống trải. Điều quan trọng là giữ lại những món đồ thực sự mang đến giá trị cho cuộc sống.

Một ngôi nhà có thể không cần quá rộng, nội thất cũng không nhất thiết phải đắt tiền. Nhưng khi mọi thứ đều được sắp xếp hợp lý, việc dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng và các thành viên cảm thấy thoải mái, đó đã là một không gian sống đáng mơ ước.

Sau cùng, điều đáng học hỏi nhất từ căn nhà 78m² này có lẽ là một quan niệm rất giản dị: Càng bước sang tuổi nghỉ hưu, càng nên giảm bớt những thứ khiến mình phải bận tâm, để dành nhiều thời gian hơn cho việc tận hưởng cuộc sống.