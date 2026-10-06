VNeID sắp tích hợp thêm nhiều loại giấy tờ mới

Bộ Xây dựng vừa xác định 22 loại giấy tờ, dữ liệu đủ điều kiện tích hợp lên VNeID trong năm 2026. Trong đó, thông tin nguồn gốc xe, giấy chứng nhận và tem kiểm định xe cơ giới là nhóm dữ liệu được chủ phương tiện đặc biệt quan tâm.

Theo Báo Xây dựng, Bộ Xây dựng vừa gửi báo cáo tới Thủ tướng, Tổ công tác triển khai Đề án 06 và Bộ Công an về danh mục giấy tờ, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của bộ dự kiến tích hợp lên ứng dụng VNeID trong năm 2026. Sau quá trình rà soát, 22 loại giấy tờ, dữ liệu được xác định đã đủ điều kiện đưa vào lộ trình tích hợp.

Trong lĩnh vực đường bộ, danh mục gồm thông tin nguồn gốc xe, giấy phép kinh doanh vận tải, giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.

Ngoài giấy tờ xe, danh mục còn trải rộng sang các lĩnh vực hàng hải, đường thủy, hàng không, xây dựng, bất động sản và đường sắt. Có thể kể đến giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, chứng chỉ chuyên môn thủy nội địa, thông tin quyền sở hữu tàu bay, thông tin giấy phép và năng định của người lái tàu bay, thông tin giấy phép xây dựng và giấy phép lái tàu trên đường sắt còn hiệu lực.

Bộ Xây dựng đề nghị xác định 22 loại giấy tờ đủ điều kiện, cần ưu tiên tích hợp trong năm 2026. (Ảnh minh họa).

Theo lộ trình Bộ Xây dựng đặt ra, giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới có thời hạn hoàn thành trong tháng 7. Thông tin giấy phép kinh doanh vận tải đặt thời hạn trong tháng 8, còn thông tin nguồn gốc xe dự kiến hoàn thành trong tháng 10.

Với xe máy chuyên dùng, giấy chứng nhận và tem kiểm định dự kiến được tích hợp trong tháng 11. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý dữ liệu đăng ký xe máy chuyên dùng cần được tích hợp trước thì mới có thể triển khai nhóm thông tin này.

Điểm người dùng cần lưu ý là nhóm dữ liệu kiểm định trong lộ trình lần này chỉ áp dụng với xe cơ giới, không bao gồm môtô và xe gắn máy. Như vậy, đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ việc tích hợp giấy chứng nhận, tem kiểm định chủ yếu là chủ ôtô và các loại xe cơ giới khác. Riêng thông tin nguồn gốc xe và giấy phép kinh doanh vận tải liên quan đến phạm vi rộng hơn, bao gồm cả các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải.

Bên cạnh nhóm đủ điều kiện, Bộ Xây dựng đề nghị đưa 14 loại giấy tờ, dữ liệu ra khỏi danh mục tích hợp VNeID. Trong đó, 8 loại chưa đủ điều kiện pháp lý, 3 loại chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu, 3 loại còn lại đã được bộ đề nghị loại bỏ từ trước.

Ở lĩnh vực đường bộ, giấy phép đào tạo lái xe và giấy phép xe tập lái được đề xuất loại bỏ do chưa đáp ứng điều kiện về dữ liệu. Với giấy phép đào tạo lái xe ôtô, quy định hiện hành không yêu cầu cơ sở đào tạo cung cấp mã số thuế, mã số doanh nghiệp hay mã định danh, nên phần mềm và cơ sở dữ liệu không có các trường thông tin tương ứng để kết nối. Giấy phép xe tập lái cũng gặp vướng mắc tương tự do cấu trúc dữ liệu hiện có thiếu số khung (VIN) hoặc mã phương tiện.

Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với phương tiện Việt Nam cũng nằm trong nhóm đề nghị loại bỏ. Theo Bộ Xây dựng, loại giấy phép này chủ yếu phục vụ phương tiện qua cửa khẩu và hoạt động tại Trung Quốc, đồng thời đã có quy trình kiểm tra riêng tại các trạm quản lý vận tải cửa khẩu.

Ba loại giấy tờ chưa thể tích hợp do chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu gồm giấy chứng nhận thợ hàn, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Kết quả rà soát cho thấy việc đưa giấy tờ lên VNeID không chỉ dừng ở chuyển bản giấy thành bản điện tử. Dữ liệu cần có cấu trúc phù hợp, đủ căn cứ pháp lý và có khả năng kết nối, đối soát với các hệ thống đang vận hành.

Khi nhóm thông tin nguồn gốc xe và dữ liệu kiểm định được bổ sung, VNeID sẽ trở thành đầu mối tập trung thông tin về phương tiện, giúp người dân tra cứu và thực hiện các thủ tục liên quan thuận tiện hơn, đồng thời giảm dần sự phụ thuộc vào giấy tờ bản cứng.