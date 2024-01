vivo tổ chức Private Event dành cho VFans: Chân dung ngày Tết

Chúng ta đã trải qua năm 2023 với quá nhiều sự thay đổi và khó khăn luôn thường trực. Có nhiều người, 2023 chỉ đơn giản là câu chuyện kinh tế, bởi một năm suy thoái trầm trọng khiến đời sống họ cũng chênh vênh và lắm bấp bênh. Vì thế, chúng ta hãy bắt đầu năm 2024 này một cách nhẹ nhàng và "chậm lại một nhịp".

Hãy chậm lại để nhìn thấy thời gian đã lấy đi của chúng ta những gì: tuổi tác của ba mẹ, thanh xuân của tuổi trẻ. Chậm lại để cùng ngắm nhìn con mình đã lớn lên như thế nào, những đứa em rồi cũng đã bước tới ngưỡng cửa của Cao đẳng/ Đại học. Một cái Tết chậm và nhẹ nhàng sẽ giúp ta yêu quý nhiều thứ hơn, bởi tất cả đều thu bé lại trong đôi mắt, tâm trí và suy nghĩ của bản thân khi không còn bộn bề của công việc nữa.

Đã đến lúc, chúng ta cần giữ lại tất cả khoảnh khắc tuyệt vời nhất bên người thân của mình. vivo sẽ thay bạn tạo không gian lý tưởng đó, với sự kiện Private Event dành riêng cho Vfans, đi kèm các hoạt động đặc biệt như: Chụp Ảnh Chân Dung Gia Đình Ngày Tết, in ảnh miễn phí, nhận ảnh online - share ảnh liền tay, nặn Tò He, vui chơi nhận Lì Xì,... Sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 21/1/2024 tại Laang Sài Gòn, Lầu 1 - 22 Đặng Hữu Phổ, Thảo Điền, Thủ Đức, TP.HCM.

Có gì ở Private Event của VFans?

Thông điệp mà vivo đem đến cho Vfans chỉ đơn giản là "Chân dung ngày Tết". vivo hiểu rằng, chúng ta đã có 1 năm 2023 quá bận rộn, và đây sẽ là lúc tuyệt vời nhất để dừng lại, cùng trò chuyện, chụp với nhau một bức hình lưu niệm thông qua chiếc điện thoại vivo của mình. Đó sẽ là món quà ý nghĩa để gắn kết tất cả chúng ta lại gần nhau hơn. Bạn bè có dịp gặp gỡ, gia đình đoàn tụ sum vầy, con cháu được ở cùng ông bà/bố mẹ.

Không chỉ được chụp ảnh miễn phí, vivo còn hỗ trợ bạn in ảnh để có thể làm kỷ niệm. Bạn cũng sẽ nhận được file ảnh của mình để có thể chia sẻ online, share để chung vui cùng với người thân. Bật mí một chút là tại sự kiện này, vivo đã chuẩn bị sẵn một góc chụp hình lưu niệm cực kỳ đẹp, với concept xuân 2024 rực rỡ. Vì thế, hãy sẵn sàng lên đồ để cùng người thân để có một bộ hình vui xuân tuyệt vời nhất nhé!

Nhiều hoạt động đặc sắc đi kèm

Dĩ nhiên, các chương trình của vivo luôn mang tới nhiều hơn các hoạt động ý nghĩa cho Vfans. Không chỉ được thả dáng thoải mái cùng photo corner "xịn sò", bạn còn có cơ hội nhận về rất nhiều phần quà giá trị, bao gồm cơ hội nhận được "bao lì xì" lên tới 1 triệu đồng. Đây là một phần quà "chất" đúng nghĩa, giúp Tết này với Vfans sẽ dễ thương hơn và trên hết là lưu giữ lại niềm vui cho cả gia đình.

Ngoài ra, bạn và gia đình cũng sẽ được tham gia một trò chơi dân gian độc đáo, đó là nặn Tò He. Với chúng ta, Tò He là cả tuổi thơ, là đồ vật ý nghĩa và đong đầy cảm xúc. Tò He gắn liền với những giấc trưa ngả mình trên lưng trâu, những khoảnh khắc "trốn ba mẹ" mỗi khi nghe tiếng rao "nặn Tò He đây" vang vọng khắp đường làng. Tò He có cái giá rất rẻ, nhưng để nặn ra được những hình thù đẹp thực sự không đơn giản.

Đôi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân dần hiện thực hóa những hình ảnh tưởng tượng được khắc họa trong đầu. Tất cả đều được tạo tác tuyệt vời, với đủ hình thù tráng lệ chỉ nằm gọn trên một que tre nhỏ.Giờ đây, vivo tái hiện hình ảnh Tò He, và bạn sẽ chính là những nghệ nhân đó. Hãy cùng ôn lại một chút khoảnh khắc tuyệt vời của tuổi thơ, với những tạo hình Tò He chỉ có bạn mới nghĩ ra được. Độc đáo và sáng tạo nhé!

Sẽ có nhiều hơn các phần quà ý nghĩa trao tặng bạn và gia đình khi tham gia Private Event của vivo. Ai cũng sẽ có phần thưởng để mang về hoặc tặng cho người thân của mình. Vì thế, đừng chần chừ nữa mà hãy đăng ký ngay để tham gia chương trình tại link này.