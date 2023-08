Visual mỹ nam Hàn khiến netizen phát sốt: Nhận 13 triệu view dù che kín mặt, phản ứng của nữ chính mới đáng quan tâm

Ngày 31/7 vừa qua, dự án phim Hàn My Lovely Liar (Đừng Nói Dối Em) chính thức lên sóng trên tvN và nhanh chóng được khán giả quan tâm. Trong đó, một cảnh phim đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng, xoay quanh cuộc gặp gỡ đầu tiên của cặp đôi chính Mok Sol Hee (Kim So Hyun) và Kim Do Ha (Hwang Minhyun). Vì hiểu lầm Do Ha là kẻ biến thái chuyên sàm sỡ phụ nữ nên Sol Hee đã vô cùng sợ hãi.



Cảnh phim gây sốt của Hwang Minhyun

Cụ thể ở phân cảnh này, Sol Hee đến cửa hàng tiện lợi, trong lúc thanh toán thì vô tình nhìn thấy tờ thông báo về kẻ biến thái mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen. Cùng lúc này, Do Ha cũng xuất hiện với diện mạo y hệt kẻ biến thái. Thực chất Do Ha chỉ là một người không thích giao tiếp với xã hội, luôn sống ẩn dật dù bản thân là nhạc sĩ tài năng, nhận được nhiều giải thưởng lớn. Đã vậy, Do Ha và Sol Hee còn ở cạnh nhà, kết quả là Sol Hee tưởng Do Ha là kẻ bám đuôi mình. Khi Do Ha làm rơi lon nước về phía Sol Hee, thay vì nhặt giúp, Sol Hee lại tức tốc bỏ chạy, vô cùng sợ hãi.

Phản ứng của Sol Hee là điều dễ hiểu, nhất là khi lúc bấy giờ trời đã tối và con phố thì rất vắng. Nhưng khán giả lại để lại rất nhiều bình luận hài hước, cho rằng lẽ ra biên kịch nên để hai người quen nhau luôn từ khoảnh khắc này vì Do Ha... quá đẹp trai dù chỉ lộ mỗi đôi mắt. Sau phân đoạn này, Do Ha một lần nữa bị hiểu lầm là kẻ biến thái nhưng lần này là cả khu phố vây bắt anh. May mắn thay, Sol Hee vì có khả năng biết được kẻ nói dối nên đã nhận ra, Do Ha không phải người xấu, cùng người bạn của mình giúp cho chàng nhạc sĩ giải oan.

Mới chỉ là ánh mắt mà khán giả đã "bấn loạn" với nhan sắc của Minhyun

Vào vai Do Ha, Hwang Minhyun được khen ngợi hết lời vì ngoại hình quá xuất sắc, đẹp hơn cả nữ chính. Thế nhưng diễn xuất của anh lại gây nhiều tranh cãi, không ít khán giả cho rằng nam idol chưa đủ khả năng để đảm nhận vai chính, nên tiếp tục rèn rũa, đóng vai phụ để trau dồi thêm kinh nghiệm.

Nguồn ảnh: tvN