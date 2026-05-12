ViruSs lại vướng ồn ào mối quan hệ tay 3: Động thái mới gây chú ý qua livestream

ViruSs (tên thật là Đặng Tiến Hoàng, sinh năm 1988) vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sau những ồn ào tình cảm gây bão MXH, nam streamer tiếp tục công việc làm sáng tạo nội dung và kinh doanh song có phần kín đáo, ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Mới đây, đoạn clip được cut ra từ livestream của ViruSs đã thu hút sự chú ý từ công chúng, khi anh chàng đề cập đến mối quan hệ với một cô gái. Theo lời ViruSs, cô gái này hỏi thăm về chuyện thuê nhà ở TP.HCM và được anh chàng chia sẻ kinh nghiệm. Sau đó cô xin ở nhờ mấy ngày nhưng ViruSs từ chối.

“‘Nhà ở TP.HCM có đắt không, em muốn thuê để vào làm việc’. Tớ mới bảo là nên thuê nhà ở xa xa, nó rẻ.

Tiếp theo, vì như vậy thì bạn ấy muốn tớ làm gì mọi người biết không? ‘Anh ơi cho em ở nhờ nhà anh mấy ngày được không?’. Bạn ấy xin ở nhờ nhà tớ nha mọi người. Tớ không đồng ý, tớ từ chối. Còn nguyên tin nhắn, các bạn có thể hỏi thẳng đi, ‘Chị ơi có phải là chị xin ở nhờ nhà anh Hoàng không? Và anh ấy không đồng ý không?’” - nguyên văn chia sẻ của ViruSs.

Chia sẻ của ViruSs trong livestream mới đây được các kênh đăng tải lại (Nguồn: @hongvoihonggap)

Dù đoạn cut từ livestream không đề cập đến danh tính hay thông tin về cô gái song, cư dân mạng cho rằng đó là người đã gọi tên ViruSs vài ngày gần đây.

Cụ thể, vào đêm 10/5 - rạng sáng ngày 11/5, một tài khoản TikTok tên S. bỗng nhiên đăng đàn tố ViruSs. Theo người này, cô và ViruSs “không tìm hiểu yêu đương” nhưng nam streamer “đối xử với tôi như một người bạn trai tốt với bạn gái, ga lăng, tinh tế, tâm lý,...” . Cả 2 thống nhất với nhau từ đầu đây “là anh em cứ bình thường trên MXH” .

Sau đó, một cô gái khác xuất hiện, tâm sự với S. rằng mình “đang tìm hiểu” ViruSs. Vì “bản năng người chị nổi lên”, S. nói với cô gái kia: “ViruSs chưa phù hợp để yêu ở hiện tại, tương lai thì chưa chắc, phải chờ ổng thay đổi” . Cô gái kia kể lại với ViruSs rằng S. nói xấu và lợi dụng anh, dẫn đến cả hai cãi nhau. Cuối cùng ViruSs và cô gái kia đều block S., không gặp cô tại sự kiện vào ngày 9/5 như kế hoạch vì vậy S. bức xúc và đăng bài để lên tiếng.

Vì vậy từ đầu đến cuối, nhiều người không hiểu S. muốn tố ViruSs điều gì.

Một đoạn tin nhắn được cho là của ViruSs và S. do S. đăng tải

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang để lại nhiều ý kiến trái chiều về sự việc này.

Một bộ phận netizen cho rằng toàn bộ câu chuyện vẫn còn khá mơ hồ, chưa có gì rõ ràng hay chi tiết cụ thể để kết luận ai đúng ai sai. Không ít người cũng bênh vực ViruSs khi cho rằng nam streamer đã từ chối chuyện cho ở nhờ và chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai.

Ở chiều ngược lại, một số cư dân mạng lại cho rằng cách cư xử “mập mờ”, quan tâm quá mức của ViruSs (theo lời cô gái kia kể lại) dễ khiến đối phương hiểu lầm cũng là nguyên nhân khiến drama nổ ra. Ngoài ra, cô gái đăng bài tố cũng gây tranh cãi vì nhiều người không hiểu mục đích cuối cùng của việc lên tiếng là gì, trong khi số khác lại cho rằng cô chỉ muốn làm rõ câu chuyện sau khi bị block và cắt liên lạc.

Dù vậy, phần lớn cộng đồng mạng hiện vẫn chủ yếu theo dõi diễn biến tiếp theo, đẩy các từ khóa tìm kiếm liên quan đến những người trong cuộc lọt tìm kiếm phổ biến trên MXH.