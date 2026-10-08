Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dồn sức bán căn hộ “vừa túi tiền”: Giá 5 - 6 tỷ đồng

Về chiến lược sản phẩm, từ đầu năm và đặc biệt là quý 3/2026, Vinhomes tập trung vào phân khúc phù hợp với túi tiền. Như tại Hóc Môn, Vinhomes đưa ra các căn hộ diện tích 50m², 60m² và 80m².

Đây là phân khúc vừa túi tiền, tổng giá trị khoảng 5 đến 6 tỷ đồng nên tỷ lệ hấp thụ rất tốt, đặc biệt là khu vực phía Nam.

Theo báo cáo của MBS Research trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư tháng 10/2026 của Vinhomes (VHM), cập nhật tiến độ triển khai dự án của Vinhomes.

Cụ thể, dự án Hải Vân Bay - dự án được phát triển bởi Vinpearl và Vinhomes, trong đó Vinhomes nắm phần lớn lợi ích tại dự án này. Đối với Vinhomes, lợi nhuận từ dự án được ghi nhận là thu nhập tài chính theo dạng hợp tác BCC.

Dự án Global Gate Hạ Long là dự án trọng điểm của VHM trong năm 2026 - 2027. Dự án có quy mô hơn 4.100 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD, gồm 9 phân khu Vịnh Thiên Đường, Vịnh Lễ Hội, Vịnh Năng Lượng Xanh, Đảo Kỳ Quan, Đảo Thượng Lưu Xanh, Đảo Tinh Hoa Thể Thao, Đảo Pha Lê, Đảo New Horizon và Đảo Kim Cương. Sản phẩm của dự án bao gồm chung cư, shophouse, liền kề, biệt thự, dinh thự.

Dự án đang được xây dựng và mở bán phân khu Vịnh Thiên Đường. Thực trạng, chủ đầu tư đang xây dựng các căn liền kề và biệt thự, một số căn đã được xây lên tầng 2-3, dự kiến bắt đầu bàn giao vào quý 1/2027. Ngoài ra, Vinhomes cũng đang xây dựng khu trường đại học và công viên giáo dục, dự kiến đưa vào vận hành vào năm 2028. Tuyến metro Hà Nội – Quảng Ninh đang thi công phiến dầm đầu tiên và nhà ga, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2029.

Dự án Cam Lâm ghi nhận công tác bồi thường đang được triển khai và dự kiến hoàn tất vào đầu năm sau.

Dự án Cam Ranh đã nhận được giấy chứng nhận chấp thuận nhà đầu tư và đang GPMB.

Dự án Khu Đô thị Thể thao Olympic (Global Sportia), hiện Vinhomes chưa chuyển nhượng cổ phần tại dự án này và vẫn duy trì tỷ lệ lợi ích là 35%. Dự án đang được triển khai trước khu tổ hợp thể thao có quy mô khoảng 500 ha.

Thực trạng sân vận động Vinfast – Trống Đồng có sức chứa 135.000 chỗ ngồi đang được xây dựng, các siêu trụ thép cao 80m đang được lắp dựng, chuẩn bị cho công đoạn nâng các mô-đun mái thép lên vị trí thiết kế.

Về chiến lược mở bán, Vinhomes hợp tác với nhiều đối tác lớn gồm CapitaLand, Nomura, MIK, Masterise, Samty Corp.

Về chiến lược sản phẩm, từ đầu năm và đặc biệt là quý 3/2026, Vinhomes tập trung vào phân khúc phù hợp với túi tiền. Như tại Hóc Môn, Vinhomes đưa ra các căn hộ diện tích 50m², 60m² và 80m². Đây là phân khúc vừa túi tiền, tổng giá trị khoảng 5 đến 6 tỷ đồng nên tỷ lệ hấp thụ rất tốt, đặc biệt là khu vực phía Nam.

Về kế hoạch vốn, tính từ đầu năm đến nay, Vinhomes đã phát hành lên đến 50.000 tỷ đồng trái phiếu. Một phần được sử dụng để tái cơ cấu các khoản trái phiếu cũ, phần còn lại được sử dụng cho đầu tư dự án. Vinhomes dự kiến tiếp tục phát hành thêm trái phiếu vào năm tới.