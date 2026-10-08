4 bảo vệ nhận 400.000-570.000 đồng mở cổng giúp “bà trùm” lĩnh 2-3 năm tù

4 bảo vệ Viện Pháp y tâm thần Trung ương lĩnh mức án 2-3 năm tù với cáo buộc mỗi người nhận 400.000-570.000 đồng, nhiều lần mở cổng giúp vợ chồng Mai Anh trốn viện.

Chiều 7/10, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đưa ra mức án với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Ngoài những bị cáo là cựu lãnh đạo, điều dưỡng... của Viện còn có 4 bị cáo là nhân viên bảo vệ. Nhóm bị cáo là nhân viên bảo vệ hầu toà tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ lần lượt nhận các mức án từ 2-3 năm tù.

Cụ thể, bị cáo Đặng Hoa Bốn (62 tuổi) 2 năm tù, Lý Văn Xuân (63 tuổi) 2 năm tù, Nguyễn Văn Ngọc (61 tuổi) 3 năm tù và Phùng Văn Chơn (69 tuổi) 2 năm tù.

HĐXX nhận định, các bị cáo Nguyễn Văn Ngọc, Phùng Văn Chơn, Lý Văn Xuân, Đặng Hoa Bốn là nhóm các bị cáo làm nhiệm vụ bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Các bị cáo được Công ty Hồng Phát trả lương để làm nhiệm vụ bảo vệ. Nếu các bị cáo làm đúng nhiệm vụ của mình thì không thể có bị cáo nào trốn khỏi viện.

Tuy nhiên, các bị cáo đã không làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, để vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh và một số đối tượng khác đang chữa bệnh bắt buộc tự do ra ngoài Viện và được Mai Anh cho tiền. Vì vậy, các bị cáo đều phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với vai trò của mình và số tiền hưởng lợi.

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo buộc, 4 bị cáo là nhân viên Công ty Hồng Phát, được bố trí làm bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Nhiệm vụ của các bị cáo là kiểm tra người, phương tiện ra vào và phối hợp ngăn chặn người bệnh có ý định trốn viện. Người đang chữa bệnh muốn ra ngoài phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, VKS xác định các bảo vệ Bốn, Xuân, Ngọc và Chơn dù biết Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đang chữa bệnh bắt buộc vẫn nhiều lần để hai người ra vào viện trái quy định.

Không chỉ mở cổng, nhóm bảo vệ còn bị cáo buộc nhận đồ từ bên ngoài chuyển vào theo yêu cầu của Mai Anh.

Họ còn điện báo khi cán bộ cơ quan tố tụng đến kiểm tra, xác minh; thông tin về những người lạ, người nghi vấn xuất hiện tại cổng để vợ chồng Mai Anh chủ động đối phó.

Đổi lại, theo cáo trạng, ông Ngọc và Bốn mỗi người được Mai Anh cho tổng cộng 570.000 đồng, các bị cáo Xuân và Chơn mỗi người 400.000 đồng.

Khai tại toà trước đó, Mai Anh trình bày về thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nữ bị cáo khai ban đầu các bác sĩ, nhân viên và bảo vệ của viện không mở cửa để bị cáo tự do ra vào viện.

Mai Anh khai sau đó cùng con nhỏ uy hiếp, thậm chí có hành vi hành hung, chửi bới nhân viên, bảo vệ nhằm ép họ mở cửa cho mình ra vào.

Vẫn theo lời khai của “bà trùm”, bị cáo ép các bảo vệ Viện phải nhận tiền của mình để vợ chồng bị cáo được tự do ra vào tùy ý.

Tại phần tranh luận, đại diện VKS cho rằng cần xem xét toàn diện hành vi và hậu quả của các bị cáo là nhân viên bảo vệ.

Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo là nhân viên bảo vệ đã xâm phạm hoạt động và sự đúng đắn của cơ quan, tổ chức. Vì vậy, không thể chỉ căn cứ vào số tiền hưởng lợi để đánh giá mức độ trách nhiệm hình sự.

Đại diện VKS nhấn mạnh, các bị cáo nguyên là nhân viên bảo vệ đã cho phép vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh cùng nhiều đối tượng khác đang điều trị, bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương ra ngoài trái quy định. Hành vi này diễn ra trong một thời gian dài.

Cụ thể, ngày 6/7/2025, khi cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, có 22 đối tượng đang chữa bệnh bắt buộc không có mặt tại Viện, trong đó có nhiều đối tượng xã hội cộm cán.

Cùng với đó, các bị cáo nguyên là nhân viên bảo vệ còn thường xuyên cung cấp thông tin cho Nguyễn Thị Mai Anh khi các cơ quan chức năng, cơ quan tiến hành tố tụng đến Viện để kiểm tra, xác minh.

Theo đại diện VKS, lực lượng bảo vệ có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại Viện, đặc biệt tại khu vực cổng ra vào. Tuy nhiên, các bị cáo lại thực hiện hành vi tiếp tay cho những vi phạm xảy ra tại đây, ảnh hưởng đến hoạt động và sự đúng đắn của cơ quan, tổ chức.