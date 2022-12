Viettel Money khuấy đảo giới trẻ với sự kiện “Tận hưởng”

Liveshow "Tận hưởng" - bữa tiệc âm nhạc hoành tráng

Với chủ đề "Tận hưởng", Viettel Money đã chiêu đãi khán giả và du khách một bữa tiệc nghệ thuật ấn tượng và sôi động, trong đó điểm nhấn là Liveshow ca nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ hot của giới trẻ hiện nay là MONO, Hoàng Duyên, JSOL, Grey-D, Vũ Thanh Vân. Chương trình thu hút hàng chục nghìn khán giả check-in sự kiện và gần 9 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số.

Trong gần 3 tiếng đồng hồ, khán giả có mặt tại khu vực không gian phố đi bộ Hồ Gươm đã được thưởng thức một câu chuyện được viết bằng âm nhạc, tận hưởng trọn vẹn những giây phút thư giãn bên bạn bè và người thân.

Nhiều bản hit "gây bão" trên mạng xã hội được tái hiện lại trên sân khấu "Tận hưởng". Ảnh: Viettel Money

Và cũng trong không gian ấm áp chào đón mùa giáng sinh an lành, các giọng ca nổi tiếng như được tiếp thêm năng lượng để "cháy" hết mình cùng những màn biểu diễn thăng hoa và cống hiến cho khán thính giả loạt tiết mục đặc sắc nhất như: vaicaunoicokhiennguoithaydoi (Vài câu nói có khiến người thay đổi), Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Có hẹn với thanh xuân, Em là, Em không, Waiting for you, Sài Gòn hôm nay mưa,...

Ca sĩ Hoàng Duyên và JSOL trình diễn bản hit đình đám "Sài Gòn hôm nay mưa". Ảnh: Viettel Money

Liveshow "Tận hưởng" đã khiến khán giả hâm mộ trên cả nước được hòa mình trong giai điệu của nhiều bản hit "gây bão" thông qua màn trình diễn đầy công phu, sáng tạo và chỉn chu từ hình thức đến nội dung đến từ các nghệ sĩ. Sự kết hợp giữa vũ đạo, âm nhạc cùng sân khấu hoành tráng đã thực sự đem đến một đêm nhạc hoành tráng, mang tới cảm xúc thăng hoa cho các khán giả theo dõi chương trình.

Grey - D cùng hàng chục nghìn khán giả cùng tận hưởng bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng. Ảnh: Viettel Money

Đại diện Viettel Money cho biết, đây là thành quả sau rất nhiều ngày tháng miệt mài của Ban Tổ chức nhằm đem đến một Liveshow chưa từng có. Không chỉ là những màn biểu diễn nghệ thuật đơn thuần, mỗi chương của buổi biểu diễn là một câu chuyện nhẹ nhàng, một hành trình đẹp đẽ để khán giả tận hưởng từng giây phút một cách trọn vẹn nhất. Đặc biệt, thời gian tổ chức sự kiện "Tận hưởng" trùng với dịp Giáng sinh, thời điểm sắp khép lại một năm đã qua, Viettel Money mong muốn tất cả khán giả và du khách hãy tạm gác lại những lo toan, bộn bề của cuộc sống để cảm nhận niềm hạnh phúc không ở đâu xa, mà hạnh phúc chính là là khi ta tích cực đón nhận, tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình cùng với những người thân yêu nhất.

Không chỉ mang đến một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, với chuỗi hoạt động trải nghiệm trên con đường "Tận hưởng" cũng thu hút hàng nghìn du khách có mặt từ sáng sớm để tham gia. Khán giả và du khách rất thích thú và hào hứng chụp ảnh checkin tại quầy photo booth cùng Mascot, chơi minigame phi tiêu nhận quà may mắn. Đặc biệt, với bốn workshop làm đồ thủ công các bạn trẻ cũng như các gia đình vô cùng háo hức trổ tài để sáng tạo ra những món quà ý nghĩa dành cho bạn bè như: làm nến, trang trí bóng bay, gương, cây thông Noel.

Các quầy check-in thu hút rất nhiều người tham gia hoạt động trải nghiệm nhận quà. Ảnh: Viettel Money

"Tận hưởng" sự kiện khuấy đảo cộng đồng mạng

Bên cạnh hàng chục nghìn khán giả tham gia trực tiếp chương trình, phủ kín toàn khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Liveshow "Tận hưởng" ghi nhận có thời điểm hơn 20.000 người xem cùng lúc trên nền tảng Fanpage Facebook và TikTok Viettel Money trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Độ lan tỏa của "Tận hưởng" chưa dừng lại ở đó, khi chỉ trong 3 ngày trước sự kiện, đã có tới hàng chục bài viết trên các trang mạng xã hội của Viettel Money, tiếp cận gần 7 triệu lượt xem. Đây là một con số ấn tượng đối với ban tổ chức chương trình.

"Tận hưởng" cũng ghi nhận gần 30 nội dung liên quan đến sự kiện được đăng tải trên các fanpage Facebook và TikTok của các KOL nổi tiếng (Duy Thẩm, Hải Chiều...) tiếp cận gần 2 triệu lượt xem và gần 300.000 lượt tương tác, thảo luận. Đặc biệt, trên nền tảng TikTok, "Tận hưởng" cũng "xâm chiếm" nhanh chóng với nhiều video với gần 4 triệu lượt xem cùng hơn 70.000 lượt tương tác.

Ca sĩ trẻ MONO khuấy đảo sân khấu "Tận hưởng" với những màn trình diễn mãn nhãn. Ảnh: Viettel Money

Có thể nói, "Tận hưởng" đã thành công trong việc lan tỏa tinh thần tích cực, "tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của bạn" tới khán giả trên cả nước. Bên cạnh đó, đây cũng là dấu ấn đáng nhớ cho thương hiệu Viettel với sứ mệnh "Kiến tạo cuộc sống mới", " Ở đâu có sóng viễn thông, ở đó có hạ tầng và dịch vụ số", phổ cập tài chính số, dịch vụ số để giúp cuộc sống nâng tầm trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống. Đặc biệt, thông qua sự kiện, Viettel Money còn trở thành người bạn đồng hành, giúp bạn tận hưởng những giây phút cuộc đời trọn vẹn, mang dấu ấn riêng của chính bạn.