Viettel chiều khách hàng cỡ này: Tung hẳn gói cước trả sau với nhiều đặc quyền chưa từng có!

Tổng Công ty Viễn thông Viettel vừa chính thức tung ra gói cước trả sau NINE 5G, dành riêng cho nhóm khách hàng ưu tiên của Viettel, được tạo ra với mục tiêu đáp ứng mọi nhu cầu trong một sản phẩm duy nhất. Sự ra đời của NINE đánh dấu lần đầu tiên Viettel mang đến cho người dùng một trải nghiệm viễn thông toàn diện, thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.

Bật mí ý nghĩa thú vị phía sau tên gọi NINE

Gói cước trả sau vừa ra mắt của Viettel có tên gọi là NINE, lấy cảm hứng từ con số 9. Là con số lớn nhất trong dãy số dương, số 9 mang theo những ý nghĩa đặc biệt trong tâm niệm của người Việt nói riêng, cũng như các nước Á đông nói chung. Với những ai mê Thần số học chắc cũng không còn xa lại với số 9 đại diện cho hoài bão, trách nhiệm và lý tưởng, những yếu tố quan trọng trong cuộc sống của con người. Đây cũng là con số gắn với sự vươn lên không ngừng, khát khao hoàn thiện bản thân và đóng góp cho xã hội.

Theo quan niệm dân gian, số 9, khi được phiên âm Hán Việt là "Cửu", được hiểu theo nghĩa là trường cửu, vĩnh cửu. Vì vậy, số 9 còn mang ý nghĩa của sự viên mãn, tròn đầy, một dấu hiệu của sự hoàn thiện và thăng hoa trong cuộc sống. Người Việt tin rằng số 9 là biểu tượng cho sung túc, đủ đầy, đồng thời còn là tín hiệu của sự bền vững và phát triển lâu dài, tạo dựng niềm tin vào một tương lai tươi sáng, ổn định và hứa hẹn những bước tiến vững chắc.

Đặt tên cho gói cước trả sau mới ra mắt với nguồn cảm hứng tốt đẹp từ con số 9, Viettel gửi gắm thông điệp không ngừng phát triển, nỗ lực hoàn thiện để đem đến cho khách hàng của mình những sản phẩm, dịch vụ toàn diện nhất.

200k/tháng, hưởng trọn bộ đặc quyền tiện lợi bất ngờ

17 năm trước, Viettel từng "gây bão" khi ra mắt gói cước đại chúng Tomato, với tính năng không giới hạn thời gian sử dụng đánh trúng nhu cầu bức thiết của khách hàng di động, Tomato đã gúp giúp Viettel nhanh chóng đạt mốc 20 triệu thuê bao di động và vươn lên vị thế dẫn đầu chỉ sau 4 năm gia nhập thị trường. Khi cho ra mắt hệ gói cước NINE, Viettel cũng kỳ vọng một lần nữa "tạo sóng" cho thị trường viễn thông vốn dĩ bình lặng thời gian qua.

Hệ gói cước NINE bao gồm 8 gói dịch vụ với mức chi phí từ 200.000 đồng - 2.000.000 đồng/tháng. Dịch vụ hiện đã được cung cấp rộng rãi cho khách hàng hòa mạng mới hoặc chuyển đổi từ trả trước sang trả sau. Ngay khi vừa nghe tin gói cước NINE ra mắt, Thu Huệ (25 tuổi, Hà Nội), một khách hàng lâu năm của Viettel đã cực kỳ hào hứng:

"Chỉ với 200.000đ/tháng mà được nghe gọi và lướt web thả ga với data không giới hạn, chưa kể còn những tiện ích khác thì quá là hời. Mình nghĩ rằng với những người trẻ có nhu cầu về sử dụng Internet thường xuyên và các tiện ích giải trí, NINE chắc chắn sẽ là một lựa chọn hợp lý!"

Quang Anh (23 tuổi, TP.HCM) chia sẻ về những trải nghiệm ban đầu khi sử dụng gói cước trả sau NINE 5G: "Tốc độ 5G nhanh hơn 4G, xem TikTok, YouTube, Facebook hay nghe nhạc trên Spotify mà không lo tốn data. Chưa kể gói cước này còn có dịch vụ lưu trữ dữ liệu siêu an toàn qua Cloud MyBox nữa. Mình nghe nói hội viên NINE sẽ được hưởng những đặc quyền hấp dẫn ngoài viễn thông như kho quà riêng từ Viettel++, sử dụng phòng chờ sân bay miễn phí… sẽ từ từ khám phá thêm!"

Có thể nói rằng, với việc cho ra mắt gói cước trả sau NINE, Viettel tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông chất lượng, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo và vượt trội, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống của khách hàng.