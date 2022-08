Vietnam Airlines: Chuyến bay đúng giờ giảm, chuyến bay chậm giờ tăng

Cục Hàng không Việt Nam vừa cập nhật tình hình khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam (tuần từ 3/8 đến 9/8/2022).

Trong tuần qua, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 6.982 chuyến bay, trong đó: 6.032 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ (OTP) là 86,4%, giảm 3,7 điểm so với tuần trước đó; 950 chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ: 13,6%, tăng 3,7 điểm so với tuần trước đó; 19 chuyến bay bị hủy, chiếm tỷ lệ: 0,27%, bằng tuần trước đó.

Tỉ lệ chuyến bay chậm giờ của tuần này tăng so với tuần trước đó. Tuy nhiên, so với tháng trước đó, tỉ lệ chuyến bay chậm giờ của tháng 8 đã có xu hướng giảm. Số chuyến bay bị chậm chuyến trong tháng 7 là 6.053 chuyến, chiếm 18,2 % trong tổng số chuyến bay (33.238 chuyến).

Trong đó, Viet Nam Airlines thực hiện 2.582 chuyến bay, trong đó 2.032 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ (OTP) là 78,7%, giảm 6,6 điểm so với tuần trước đó; 550 chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ 21,3%, tăng 6,6 điểm so với tuần trước đó; 12 chuyến bay bị hủy, chiếm tỷ lệ 0,5%, giảm 0,02 điểm so với tuần trước đó.

Hành khách làm thủ tục hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) - Ảnh: Dương Ngọc

Vietjet Air thực hiện 2.576 chuyến bay, trong đó: 2.056 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ (OTP) là 79,8%, giảm 10,7 điểm so với tuần trước đó; 620 chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ 24,1%, tăng 14,6 điểm so với tuần trước đó; 9 chuyến bay bị hủy chiếm tỷ lệ 0,3%, tăng 0,2 điểm so với tuần trước đó.

Pacific Airlines thực hiện 483 chuyến bay, trong đó: 441chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ (OTP) là 91,3%, giảm 3,6 điểm so với tuần trước đó; 42 chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ 8,7%, tăng 3,6 điểm so với tuần trước đó; không có chuyến bay bị hủy, giữ nguyên điểm so với tuần trước đó.

Bamboo Airways thực hiện 1.036 chuyến bay, trong đó: 953 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ (OTP) là 92,0%, giảm 5,3 điểm so với tuần trước đó; 83 chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ 8,0%, tăng 5,3 điểm so với tuần trước đó; không có chuyến bay bị hủy, giữ nguyên điểm so với tuần trước đó.

Vietravel Airlines thực hiện 134 chuyến bay, trong đó: 119 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ (OTP) là 88,8%, giảm 1,2 điểm so với tuần trước đó; 15 chuyến bị chậm giờ , chiếm tỷ lệ 11,2%, tăng 1,2 điểm so với tuần trước đó; không có chuyến bay bị hủy, giữ nguyên điểm so với tuần trước đó.

Hãng hàng không Vasco: thực hiện 171 chuyến bay, trong đó: 137 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ (OTP) là 80,1%, giảm 17,6 điểm so với tuần trước đó; 34 chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ 19,9%, tăng 17,6 điểm so với tuần trước đó; 2 chuyến bay bị hủy, chiếm tỷ lệ 1,2%, tăng 0,04 điểm so với tuần trước đó.

Trước đó, trong tháng 7-2022, có 6.053 chuyến bay bị chậm giờ, chiếm tới 18,2% tổng chuyến bay nội địa. Đáng lưu ý, chậm chuyến bay do thời tiết rất thấp, chỉ chiếm 2,3%; trong khi khai thác thương mại chiếm chủ yếu với 77,7% số chuyến bay bị delay là do máy bay về muộn và 12,1% chuyến chậm do hãng hàng không.

Tình trạng chuyến bay bị chậm, hủy vào nhiều thời điểm trong tháng 7 đã tăng cao đột biến, gây bức xúc trong dư luận.

Cục Hàng không Việt Nam đã quyết liệt chỉ đạo hạn chế tình trạng chậm, hủy chuyến bay. Theo đó, yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tăng cường năng lực khai thác của các sân bay, nhất là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Yêu cầu các hãng bố trí những chuyến bay đêm; bảo đảm bố trí máy bay, trang thiết bị, vật tư dự phòng để kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa máy bay; thực hiện nghiêm các chuyến bay theo đúng slot (lượt cất, hạ cánh theo giờ) đã được cấp; luôn bố trí đại diện có thẩm quyền giải quyết thắc mắc, khiếu nại của hành khách.