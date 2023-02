Việt Nam xuất hiện tuyệt đẹp nhưng khó hiểu ở phim Hàn mới: Nam chính từ TP.HCM đến Vịnh Hạ Long để tìm người ở... Đà Nẵng, chuyện gì đây?

Như đã "nhá hàng" trước đó trong loạt ảnh hậu trường vào tháng 7/2022, phần 2 của dự án phim đình đám xứ Hàn Taxi Driver đã chính thức ra mắt. Nhiều phong cảnh, địa danh Việt Nam đã hiện lên vô cùng hoành tráng trong phim, thế nhưng lại không kém phần dở khóc dở cười. Lý do là gì?

Theo như những gì thể hiện trong tập 1 của Taxi Driver 2, 3 điểm đến chính của Việt Nam được thể hiện là Thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long và Đà Nẵng. Trong phim, nam chính Kim Do Gi (Lee Je Hoon) đã đảm nhận nhiệm vụ vô cùng quan trọng - tìm kiếm một thanh niên đến Việt Nam làm việc rồi mất tích. Anh tiếp nhận nhiệm vụ này sau khi cha của chàng thanh niên nỗ lực tìm con nhưng bất thành, thậm chí suýt tự tử vì tuyệt vọng.

Tuy có kinh nghiệm phá án từ trước nhưng khi đến Việt Nam, Do Gi lại khiến người xem "tá hỏa" bởi đường đi nước bước của mình.

Chữ viết, áo dài Việt Nam xuất hiện trong phim.

Sau khi đáp xuống sân bay, Do Gi bắt xe du lịch để đi lòng vòng Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều địa điểm thú vị xuất hiện như đường Lê Duẩn, Nhà thờ Đức Bà, hầm Thủ Thiêm... hiện lên quen thuộc. Do Gi vẫn ngồi ngay ngắn trên chiếc xe du lịch chở anh đến tận... Hạ Long trong phút mốt.

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi xuất phát của nam chính Taxi Driver 2.

Sau đó anh đến thẳng Hạ Long chỉ bằng xe du lịch.

Sau đó Do Gi đi du thuyền, vừa ngắm cảnh Hạ Long vừa suy nghĩ sâu xa về vụ án. Cuối cùng, anh đặt chân đến nơi được cho là công ty mà chàng thanh niên kia vốn dĩ đến làm việc, hóa ra là một ngôi nhà bỏ hoang tại vùng núi hẻo lánh của... Đà Nẵng. Lý do là bởi trước đó, người cha của anh đã đi qua Cầu Rồng để đến được nơi đây.

Cầu Rồng của Đà Nẵng, cũng là nơi cuối cùng người thanh niên kia để lại manh mối.

Hành trình địa lý rối rắm của Do Gi trong Taxi Driver 2 có thể sẽ khiến nhiều khán giả Việt đau đầu, thế nhưng nó không hoàn toàn vô lý. Thực chất trong phim, ekip đã tạo nên một địa danh giả tưởng mang tên Cotaya ở Việt Nam, sau đó tổng hợp các địa điểm thật 100% lại để hình thành bối cảnh trong tập 1. Đó là lý do mà khi rời khỏi sân bay, Do Gi đã đi ngang tấm biển có ghi phòng vé... Sơn La - địa điểm thứ 4 trong chuyến hành trình đầy "ảo diệu" của anh tại Việt Nam.

Cotaya, Việt Nam là địa điểm giả tưởng trong Taxi Driver 2.

Tuy nhiên sân bay mà nam chính bước ra lại ở Sơn La.

Bù lại, việc nhiều địa điểm Việt Nam góp mặt trong bom tấn xứ Hàn khiến không ít khán giả thích thú. Tuy vậy, việc ekip dùng một bộ lọc màu vàng nóng nực để thể hiện bối cảnh nhiệt đới của Việt Nam cũng tạo nên luồng ý kiến trái chiều.

Ảnh: SBS