Để hiện thực hóa công trình đặc biệt này, đơn vị thi công từng phải nghiên cứu, tự chế tạo hệ thống giàn giáo chuyên biệt.

Trên một ngọn đồi đất đỏ bazan ở Tây Nguyên, 5 khối nhà với những đường cong lớn, giao thoa với nhau, phần mái phủ đá sẫm màu nổi bật giữa thảm cỏ xanh. Nhìn từ trên cao, tổ hợp này trông giống một tác phẩm điêu khắc khổng lồ hơn là một công trình xây dựng thông thường.

Đó là Bảo tàng Thế giới Cà phê , tọa lạc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Công trình có quy mô khuôn viên gần 2 ha, do Tập đoàn Trung Nguyên Legend đầu tư, nằm trong dự án Thành phố Cà phê. Ngày 23/11 vừa qua, công trình chính thức đánh dấu tròn 8 năm đi vào hoạt động.

Ít ai biết, để tạo nên diện mạo đặc biệt này, những người làm xây dựng từng phải giải quyết hàng loạt bài toán kỹ thuật, trong đó có việc tự chế tạo thiết bị phục vụ thi công.

Bảo tàng Thế giới Cà phê hiện nay (Ảnh Bảo tàng Thế giới Cà phê)

Hàng nghìn lao động thi công ngày đêm trong 235 ngày

Theo hồ sơ công trình được BAT Corporation công bố, Bảo tàng Thế giới Cà phê do A21 Studio thiết kế, gồm 5 khối nhà uốn cong, quy mô 3 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 13.400 m². Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong đảm nhiệm vai trò tổng thầu.

Đáng chú ý, các khối nhà có chiều dài từ 60-70 m, phần mái cao tới 16 m, tương đương chiều cao của một tòa nhà khoảng 4-5 tầng thông thường. Những đường cong lớn của công trình được tạo hình bằng phương pháp bê tông đổ tại chỗ.

Khác với phương pháp lắp ghép các cấu kiện đúc sẵn, bê tông đổ tại chỗ được tạo hình trực tiếp tại công trường thông qua hệ thống ván khuôn và kết cấu chống đỡ. Với một công trình có nhiều đường cong, các khối nhà giao thoa và phần mái cao như Bảo tàng Thế giới Cà phê, việc tạo hình cũng như chống đỡ trong quá trình thi công trở nên phức tạp hơn.

Theo thông tin trên website chính thức của bảo tàng, chủ đầu tư khi đó phải cân nhắc kỹ lưỡng việc lựa chọn các đơn vị thiết kế, xây dựng. Do không tìm được loại giàn giáo phù hợp trên thị trường, đơn vị thi công phải nghiên cứu, tự chế tạo một hệ thống giàn giáo dành riêng cho công trình.

Bản thiết kế của Bảo tàng Thế giới Cà phê (Ảnh A21 Studio)

Bảo tàng được khởi công vào tháng 3/2018. Hàng nghìn lao động đã tham gia xây dựng, làm việc ngày đêm. Sau 235 ngày thi công, tức chưa đầy 8 tháng, công trình hoàn thành và chính thức mở cửa đón khách vào ngày 23/11/2018.

Phủ đá núi lửa, một phần công trình nằm dưới mặt đất

Không chỉ đặc biệt về kỹ thuật thi công, Bảo tàng Thế giới Cà phê còn gây ấn tượng bởi loại vật liệu được lựa chọn để hoàn thiện công trình.

Toàn bộ tổ hợp nằm trên một ngọn đồi đất đỏ bazan, dưới chân đồi có dòng suối chảy về hướng Nam. Để tạo sự gắn kết với cảnh quan bản địa, chủ đầu tư sử dụng đá bazan - loại đá hình thành khi dung nham núi lửa nguội đi và đông đặc - phủ bên ngoài các khối nhà.

Đá bazan còn xuất hiện tại các lối đi và nhiều khu vực cảnh quan xung quanh bảo tàng. Trong khi đó, bên trong công trình, bê tông trần được kết hợp với gỗ, đá và sàn xi măng mài, tạo nên không gian mang vẻ đẹp thô mộc.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, hình khối của bảo tàng được phát triển từ kiến trúc nhà dài truyền thống và hình ảnh sóng âm của tiếng chuông ngân. Những đường nét quen thuộc được cách điệu thành các khối nhà uốn lượn, gợi liên tưởng đến nhà dài của người Êđê và những mái nhà rông vút cao của Tây Nguyên.

Cận cảnh phần mái đặc biệt của công trình (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Đặc biệt, một phần công trình được xây dựng chìm xuống đất. Cách bố trí này tạo ra sự thay đổi về cao độ, hình thành nhiều tầng bậc không gian khác nhau trong hành trình khám phá của du khách.

Dù chỉ mất 235 ngày thi công, câu chuyện hình thành bảo tàng thực tế đã bắt đầu từ hơn một thập kỷ trước đó.

Năm 2007, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend, có chuyến thăm bảo tàng cà phê của nhà sưu tập Jens Burg tại Hamburg (Đức). Trong 3 năm tiếp theo, ông theo đuổi kế hoạch đưa bộ sưu tập của Jens Burg về Việt Nam.

Tháng 9/2010, hơn 10.000 hiện vật liên quan đến lịch sử và văn hóa cà phê được chuyển tới Buôn Ma Thuột. Tám năm sau, những hiện vật này có một không gian trưng bày chuyên biệt tại Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Bỏ ra từ 150.000 đồng, du khách được trải nghiệm gì bên trong công trình?

Đây là bảo tàng chuyên đề về cà phê đầu tiên tại Việt Nam. Thông tin cập nhật tháng 10/2026 của bảo tàng cho biết, số lượng hiện vật tại đây hiện đã lên tới hơn 11.000, được sưu tầm từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh việc chiêm ngưỡng kiến trúc, du khách có thể khám phá các loại máy rang, cối xay, dụng cụ pha chế cà phê qua nhiều thời kỳ, tham quan thư viện, không gian triển lãm và thưởng thức cà phê.

Hiện giá vé tham quan dành cho người lớn là 150.000 đồng/người, trẻ em từ 7-12 tuổi là 40.000 đồng/người.

Bên trong là nhiều hiện vật du khách có thể khám phá (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Với mức giá 250.000 đồng, du khách có thể lựa chọn gói trải nghiệm bao gồm vé tham quan và workshop thực hành pha chế. Trong đó, khách được hướng dẫn sử dụng bình Cezve trên bếp cát nóng theo phong cách Thổ Nhĩ Kỳ, pha Espresso, Moka của Italy hoặc cà phê phin truyền thống Việt Nam.

Bảo tàng còn tổ chức chương trình biểu diễn ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping, kết hợp âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật pha chế với giá vé từ 300.000 đồng. Hoạt động thiền cà phê có mức giá từ 499.000-599.000 đồng/suất.

Theo website chính thức, bảo tàng mở cửa từ 7h đến 18h hằng ngày, ngừng bán vé tham quan lúc 17h15. Du khách nên dành khoảng 2-3 giờ để khám phá công trình hoặc trọn một buổi nếu đăng ký thêm các hoạt động trải nghiệm chuyên biệt.