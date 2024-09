Việt Nam tự tin trở thành điểm đến mới của điện ảnh thế giới

Theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới, tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam xếp hạng 26 và tài nguyên văn hóa xếp hạng 28 trên thế giới, là nguồn tài nguyên rất tốt để phát triển du lịch kết hợp điện ảnh. Thời gian vừa qua, sự liên kết giữa ngành du lịch và ngành điện ảnh đã có những bước tiến hiệu quả thông qua các sự kiện, chương trình liên kết góp phần quảng bá du lịch địa phương, thu hút du khách.



Với những địa danh, cảnh quan tươi đẹp, đa dạng trải dài từ miền Bắc như Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình, Hà Giang tới miền Trung như Đà Nẵng, Hội An, Mỹ Sơn, Quảng Bình và Tp. Hồ Chí Minh sôi động, đầy sức sống của miền Nam đã xuất hiện hoành tráng, cuốn hút trong nhiều bộ phim điện ảnh quốc tế như "Kong: Skull Island", "Pan và vùng đất Neverland", "Người tình" và mới đây nhất là A Tourist's Guide to Love - bộ phim tiếng Anh được xem nhiều nhất thế giới trên Netflix. Các chương trình truyền hình như: Good Morning America, hay phim tài liệu BBC Planet Earth III đang được đề cử giải Emmy cho năm nay, Alone Pt II của DJ. Alan Walker, một phần của tập 6 của Planet Earth III - Extremes; Người bất tử… đã chứng minh cho thế giới thấy, Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành phim trường của những điện ảnh thế giới.

Hang Sơn Đoòng trong poster Alone Pt II của DJ. Alan Walker

Việt Nam có thể cung cấp đến các nhà làm phim, du khách quốc tế các sản phẩm tour du lịch hấp dẫn như các tour tham quan các di tích lịch sử, các thắng cảnh nổi bật, kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của Việt Nam như: trải nghiệm văn hóa Việt Nam qua các show Múa rối nước, Nhã nhạc cung đình Huế, Ký ức Hội An, các tour trải nghiệm ẩm thực đường phố và tour nghỉ dưỡng tại những bãi biển đẹp của Việt Nam, các tour khám phá vùng núi với cảnh quan đẹp, giao lưu tìm hiểu văn hóa, cuộc sống của người dân địa phương… Đây chính là những bối cảnh phù hợp để làm nên những thước phim hoành tráng.



Bên cạnh đó, thủ tục hành chính cũng được cắt giảm và đơn giản hóa để từng bước xây dựng cơ chế ưu đãi, khuyến khích cho lĩnh vực điện ảnh. Cùng với đó là sự phát triển của hạ tầng, cơ sở lưu trú với hệ thống khách sạn, resort 5 sao, cơ sở dịch vụ, vui chơi giải trí đẳng cấp... sẵn sàng đáp ứng nhu cầu các nhà làm phim đến Việt Nam. Sự mở rộng kết nối hàng không cũng giúp việc đi lại giữa Việt Nam và các thị trường quốc tế ngày càng thuận lợi.

Vịnh Hạ Long trong phim Pan và vùng đất Neverland





Poster phim "Kong: Skull Island"

Không chỉ vậy, để tạo thuận lợi cho các đoàn phim đến quay phim, các địa phương có thể cung cấp những hỗ trợ cụ thể như cung cấp thông tin và tư vấn về cảnh quay, địa điểm, hỗ trợ sản xuất, quy định và thủ tục pháp lý, tư vấn về các vấn đề kỹ thuật; cách thức đoàn làm phim làm việc với người dân địa phương và tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ; bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm tính bảo mật trong quá trình thực hiện các bộ phim; khuyến khích các đơn vị quản lý, khai thác các khu, điểm tham quan du lịch, các cơ sở lưu trú, các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch hỗ trợ tối đa cho các đoàn làm phim.



Tại Tọa đàm "Việt Nam - điểm đến mới của điện ảnh thế giới" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức vào ngày 10/9, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết trong 12 lĩnh vực của công nghiệp văn hóa, điện ảnh và du lịch là hai ngành trọng tâm. Vì vậy, sự liên kết giữa hai ngành này sẽ tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Khi nói về quảng bá, thu hút khách du lịch thông qua việc xây dựng các tác phẩm điện ảnh, chúng ta nhận thấy rõ sức mạnh của điện ảnh không chỉ là một lĩnh vực nghệ thuật, mà còn là một lĩnh vực của văn hóa. Nếu biết gắn kết sức mạnh này sẽ tạo ra sức lan tỏa rất cao trong quảng bá, giới thiệu về du lịch.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Phát triển du lịch kết hợp với điện ảnh là một nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn ngành nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức xúc tiến quảng bá du lịch theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 82 của Chính phủ và Chỉ thị 08 của Thủ tướng.

Từ ngày 23 - 25/9 tới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại thành phố San Francisco và thành phố Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ với chủ đề "Việt Nam - Điểm đến mới của Điện ảnh thế giới".

Thông qua chương trình này, tiềm năng và lợi thế của Việt Nam sẽ được giới thiệu trực tiếp tới các đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Hollywood, kinh đô điện ảnh thế giới, mời gọi họ đến Việt Nam thực hiện quay các bộ phim có sức hút lớn, có khả năng tạo hiệu ứng truyền thông quốc tế, thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.