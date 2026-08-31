Việt Nam có “thần tượng mạng” gia thế khủng đỗ Nhạc viện năm 9 tuổi, từ bỏ hào quang đi làm giảng viên

Nữ nghệ sĩ này gây bất ngờ với gia thế “khủng” đằng sau.

Tối 24/8, Thùy Chi chính thức giới thiệu MV Yêu Lắm Miền Tây - đánh dấu hướng đi mới trong hành trình âm nhạc. Không khai thác những câu chuyện tình yêu quen thuộc, sản phẩm lần này đưa Thùy Chi về với sông nước Nam Bộ, những giai điệu dân ca và tình yêu quê hương đã được cô nuôi dưỡng từ những năm tháng đầu đời.

Đáng chú ý, Yêu Lắm Miền Tây còn đánh dấu lần đầu tiên sau 20 năm hoạt động âm nhạc, Thùy Chi thực hiện một dự án âm nhạc cùng bố - nhạc sĩ Trần Minh. Đây cũng chính là nhân vật đặc biệt từng được nữ ca sĩ úp mở trước khi MV được giới thiệu.

MV Yêu Lắm Miền Tây - Thùy Chi

Trên thực tế, Thùy Chi đã ấp ủ thực hiện một MV về miền Tây từ rất lâu. Khi chưa tròn 3 tuổi, Thùy Chi đã bắt đầu ca hát cùng các anh chị trong Đội Ca của Nhà Thiếu nhi tỉnh. Những ca khúc về quê hương, đất nước xuất hiện trong tuổi thơ và dần trở thành một phần ký ức âm nhạc của nữ ca sĩ.

Đặc biệt, người đứng sau ca khúc Yêu Lắm Miền Tây chính là nhạc sĩ Trần Minh - bố của Thùy Chi. Ông đã có hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và cũng là người có ảnh hưởng lớn đến con đường âm nhạc của con gái. Tiếp xúc với piano từ nhỏ và được gia đình định hướng nghệ thuật từ sớm, Thuỳ Chi có gia thế không phải dạng vừa trong giới âm nhạc và học thuật.



Yêu Lắm Miền Tây là sản phẩm âm nhạc lần đầu được Thùy Chi kết hợp cùng bố đẻ của mình - nhạc sĩ Trần Minh sau 20 năm

Ca khúc cũng được sáng tác bởi nhạc sĩ Trần Minh

Bên cạnh đó, chiếc radio của bố cũng là một "cánh cửa" đưa Thùy Chi đến với âm nhạc các vùng miền. Những chương trình phát trên VOV trong thập niên 1990, đặc biệt là các ca khúc mang âm hưởng dân ca Đồng bằng sông Cửu Long, để lại dấu ấn sâu đậm trong cô.

Chính vì vậy, dù không sinh ra ở miền Tây, Thùy Chi lại có một sự gắn bó đặc biệt với âm nhạc của vùng đất này. Những giai điệu dân ca Nam Bộ đã đi cùng cô từ thời thơ ấu, nằm đâu đó trong ký ức trước khi trở thành chất liệu cho một sản phẩm âm nhạc.

Thùy Chi sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hải Dương, cô bắt đầu học piano từ năm 6 tuổi. Đến năm 9 tuổi, cô thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, và theo học chuyên sâu về piano.

Năm 2005, Thùy Chi được khán giả biết đến rộng rãi qua bản thu Giấc Mơ Trưa của nhạc sĩ Giáng Son. Trong thời kỳ Internet bắt đầu trở thành một "sân khấu" mới của âm nhạc Việt, giọng hát trong trẻo, cao và giàu cảm xúc của Thùy Chi nhanh chóng tạo nên sức hút.

Cùng M4U, cô tiếp tục ghi dấu với loạt ca khúc như Xe Đạp, Mưa, Phía Cuối Con Đường, Thiên Đường Gọi Tên, Chợt Khóc... Những bài hát này trở thành một phần thanh xuân của thế hệ khán giả 8X, 9X và giúp Thùy Chi được xem như một trong những "thần tượng mạng" đời đầu.

Thùy Chi từng được xem là “thần tượng mạng” đời đầu với nhiều bản hit kết hợp cùng nhóm M4U

Dù vậy, Thùy Chi không chạy theo guồng quay showbiz màn dành nhiều thời gian cho việc học và công việc giảng dạy piano, thanh nhạc cho thiếu nhi tại Hà Nội. Giữa thời điểm nổi tiếng nhất, Thuỳ Chi chấp nhận lùi về sau để đảm nhận công việc giảng dạy, là Giảng viên Piano tại Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Năm 2020 có thể xem là bước ngoặt lớn trong hành trình sự nghiệp của Thùy Chi khi cô quyết định Nam tiến để tập trung hơn cho hoạt động nghệ thuật.

Một dấu mốc đáng nhớ là The Masked Singer Vietnam mùa đầu tiên. Trong mascot Tí Nâu, Thùy Chi liên tục thử nghiệm những màu sắc khác với hình ảnh nữ ca sĩ chuyên hát ballad nhẹ nhàng. Từ Pop, Rock đến Opera, cô cho thấy khả năng biến hóa giọng hát và nội lực đáng nể, trước khi dừng chân ở Top 4.

Thùy Chi dừng chân ở Top 4 The Masked Singer Vietnam mùa đầu tiên

Những năm gần đây, Thùy Chi hoạt động năng nổ hơn trên các sân khấu live, phòng trà và lễ hội âm nhạc. Giọng hát từng gắn với những bản hit Internet của hai thập niên trước nay vẫn giữ được sức hút, trong khi cách xử lý ca khúc ngày càng trưởng thành.

Trước Yêu Lắm Miền Tây, cô cũng gây chú ý khi song ca Thanh Tân cùng Vương Bình. Màn kết hợp giữa giọng hát trong trẻo, bay bổng của Thùy Chi và màu sắc nam tính của Vương Bình nhận được nhiều phản hồi tích cực, với video trình diễn hiện đã vượt 2,1 triệu lượt xem trên YouTube. Sau gần hai thập kỷ kể từ ngày cái tên Thùy Chi trở thành một phần ký ức của thế hệ 8X, 9X, Yêu Lắm Miền Tây cho thấy nữ ca sĩ đang bước vào một chặng đường khác: chậm rãi hơn, sâu hơn và hướng nhiều hơn đến những câu chuyện về quê hương, đất nước.

Ảnh: Tổng hợp