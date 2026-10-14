Việt Nam có 1 bản làng nằm ở độ cao hơn 1.500m, mát mẻ quanh năm: Có nhiều hộ dân kiếm hơn 100 triệu đồng/năm nhờ làm du lịch

Nằm giữa núi rừng Tây Bắc, bản Sin Suối Hồ (Lai Châu) gây ấn tượng với khí hậu mát mẻ quanh năm, những vườn địa lan và nếp nhà truyền thống của người Mông.

Bản làng “suối có vàng”

Sin Suối Hồ là bản du lịch cộng đồng thuộc xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, cách trung tâm thành phố Lai Châu trước đây khoảng 30 km. Nằm ở độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển, bản có khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, được bao quanh bởi núi rừng, suối thác, ruộng bậc thang và những vườn địa lan.

Tên gọi Sin Suối Hồ trong tiếng Mông có nghĩa là "suối có vàng". Nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với những cánh rừng nguyên sinh, thác Trái Tim, thác Tình Yêu, thác Ma Quai Thàng cùng các đỉnh núi như Ky Quan San, Sơn Bạc Mây và Đá Sổ Đỏ. Tất cả hòa quyện giữa núi đồi trùng điệp, những vườn địa lan và ruộng bậc thang trải dài, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ đặc trưng của vùng núi Lai Châu.

Ảnh: Traveloka

Điểm hấp dẫn của nơi đây không chỉ nằm ở cảnh sắc thiên nhiên mà còn ở những trải nghiệm gắn với đời sống của đồng bào Mông. Đến đây, du khách có thể tham quan vườn địa lan, khám phá chợ phiên, tìm hiểu phong tục tập quán, thưởng thức ẩm thực truyền thống và mua các sản phẩm thủ công địa phương. Những ngôi nhà truyền thống, trang phục, nghề dệt thổ cẩm và các điệu múa dân gian cũng góp phần tạo nên bản sắc riêng cho điểm đến.

Ảnh: Traveloka

Thông qua mô hình du lịch cộng đồng, các hoạt động sản xuất và sinh hoạt thường ngày được kết nối với dịch vụ đón khách. Du khách có thể lưu trú tại homestay, trải nghiệm cuộc sống ở bản vùng cao và tìm hiểu nghề trồng lan của người dân. Cách làm này vừa làm phong phú trải nghiệm du lịch, vừa mở thêm cơ hội tạo thu nhập cho cộng đồng địa phương.

Từ bản nghèo đến điểm du lịch được vinh danh

Sự thay đổi của Sin Suối Hồ thể hiện rõ qua quá trình chuyển đổi sinh kế và phát triển kinh tế cộng đồng. Cách đây hơn 20 năm, bản làng người Mông này từng đối mặt với tình trạng đói nghèo, lạc hậu và nhiều tệ nạn xã hội. Đời sống của người dân gặp khó khăn, hoạt động sản xuất chưa phát triển, việc học hành của trẻ em cũng chưa được quan tâm đúng mức.

Bước ngoặt đến từ quá trình phát triển du lịch cộng đồng. Từ năm 2015, người dân bắt đầu học hỏi kinh nghiệm, chỉnh trang nhà cửa, đầu tư cơ sở lưu trú và đón khách. Từ những hoạt động ban đầu, du lịch dần trở thành một hướng sinh kế mới, tạo thêm việc làm tại chỗ, mở ra cơ hội kinh doanh dịch vụ và giúp người dân đa dạng hóa nguồn thu bên cạnh trồng trọt, chăn nuôi.

Theo thông tin do Chuyên trang du lịch thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố tháng 9/2025, sau hơn 10 năm phát triển du lịch cộng đồng, Sin Suối Hồ có gần 40 hộ tham gia hoạt động này. Trong đó, 20 hộ kinh doanh homestay; 15 hộ cung cấp dịch vụ ẩm thực, hướng dẫn, biểu diễn văn nghệ và bán sản phẩm thủ công.

Những nỗ lực đó được ghi nhận qua các giải thưởng du lịch. Năm 2023, Sin Suối Hồ được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch ASEAN ở hạng mục du lịch cộng đồng. Đến năm 2025, bản tiếp tục nhận danh hiệu “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam.

Từ một bản vùng cao còn nhiều khó khăn, Sin Suối Hồ đang từng bước biến lợi thế thiên nhiên và văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế. Với người dân nơi đây, du lịch không chỉ mang thêm du khách đến với núi rừng Lai Châu mà còn tạo cơ hội cải thiện sinh kế ngay trên quê hương.

Theo thông tin do Chuyên trang du lịch thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố tháng 9/2025, sau hơn 10 năm phát triển du lịch cộng đồng, Sin Suối Hồ có gần 40 hộ dân tham gia hoạt động du lịch. Trong đó, 20 hộ kinh doanh homestay; các hộ khác cung cấp dịch vụ ăn uống, hướng dẫn khách, biểu diễn văn nghệ và bán sản phẩm thủ công.

Ảnh: Vietnam.vn

Cũng theo nguồn trên, nhiều hộ gia đình ở đây có thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm từ du lịch. Đây là mức thu nhập đáng chú ý đối với một bản vùng cao, nơi sinh kế trước kia chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi quy mô nhỏ.

Với vẻ đẹp hoang sơ, khí hậu trong lành cùng nhiều trải nghiệm độc đáo như tham quan vườn hoa lan, tìm hiểu phong tục, thưởng thức ẩm thực đặc trưng…, Sin Suối Hồ ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch xanh, bền vững, đưa hình ảnh bản làng người Mông đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

(Tổng hợp)