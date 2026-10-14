Khách phàn nàn quán cà phê nổi tiếng ở Hội An: Ảnh trên mạng lung linh, đến nơi mới ngã ngửa, nội quy hạn chế chụp ảnh gây tranh cãi

Từng gây ấn tượng với không gian sân vườn xanh mát, góc ngồi bên sông đậm chất vintage, L.P.G Trà Quế là địa chỉ được nhiều người tìm đến khi ghé Hội An. Tuy nhiên, mới đây, quán bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận khi một vị khách phàn nàn trải nghiệm thực tế khác xa hình ảnh trên mạng, đồng thời cho biết việc chụp ảnh tại

Nhắc đến những quán cà phê có không gian gần gũi thiên nhiên tại Hội An, L.P.G Trà Quế là một cái tên được nhiều người biết đến. Quán gây ấn tượng với phong cách mộc mạc, khu vườn nhiều cây xanh, những bộ bàn ghế gỗ phủ khăn kẻ sọc và góc ngồi sát bờ sông. Trên các trang mạng xã hội, quán thường xuyên đăng tải những bức ảnh mang tông màu vintage, ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo cảm giác thư thái và bình yên.

Chính phong cách này khiến L.P.G Trà Quế trở thành điểm đến được nhiều người chú ý, đặc biệt với những ai thích tìm kiếm một góc cà phê có không gian đẹp khi du lịch Hội An.

L.P.G Trà Quế là một cái tên được nhiều người biết đến. Quán gây ấn tượng với phong cách mộc mạc, khu vườn nhiều cây xanh, có view hướng ra sông

Thế nhưng, mới đây, một vị khách đã đăng tải bài viết chia sẻ trải nghiệm không mấy hài lòng sau khi ghé quán. Đáng chú ý, người này cho rằng không gian thực tế không được lung linh như những hình ảnh từng xem trên mạng, đồng thời bày tỏ sự khó chịu vì quy định hạn chế chụp ảnh tại đây.

“Trải nghiệm quán cà phê siêu tệ ở Hội An. Còn bị hạn chế chụp ảnh, quán trên ảnh 10 còn ở ngoài 1”, người này viết.

Một vị khách đăng tải bài viết chia sẻ trải nghiệm không mấy hài lòng sau khi ghé quán L.P.G

Trong phần bình luận, vị khách tiếp tục chia sẻ rằng mình biết đến quán qua TikTok, thay vì những địa chỉ quen thuộc. Người này cho biết hôm ghé quán đúng lúc trời mưa nên đã quyết định tạt vào, dù khi nhìn từ bên ngoài đã cảm thấy không gian không mấy hấp dẫn và không thực sự muốn bước vào.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, trong đó có cả những người từng ghé quán. Bên dưới phần bình luận, một số cư dân mạng cho biết họ cũng có trải nghiệm tương tự, từ cảm giác không gian không giống kỳ vọng, đồ uống chưa hợp khẩu vị cho đến việc cảm thấy không thoải mái với các quy định của quán.

Một tài khoản đồng tình: “Cuối cùng cũng có người nói hộ lòng tôi. Đi mà ức dễ sợ luôn. Không xinh như TikTok review. Giơ cái máy lên một tí là bị nhân viên nói. Nước thì dở”.

Một số vị khách khác để lại bình luận đồng tình

Một người khác chia sẻ trải nghiệm của mình có phần nhẹ nhàng hơn: “Thực ra hôm tôi đi đẹp trời, mát, nắng dịu, vắng khách nên nhiều chỗ ngồi và thấy xinh xắn. Bánh cũng ổn nhưng nước không ngon. Mà đắt nữa. Nhân viên trộm vía không khiến mình quá khó chịu nhưng cũng không khiến mình muốn quay lại”.

Một số ý kiến khác cho rằng thời tiết có thể ảnh hưởng đáng kể đến diện mạo của khu vườn. Nếu những ngày nắng đẹp, cây cối xanh tươi và ánh sáng tự nhiên tạo nên khung cảnh thơ mộng, thì khi trời mưa, nền đất ẩm ướt, cỏ thưa và những khu vực chưa được chăm chút kỹ có thể khiến không gian trông kém hấp dẫn hơn.

Hình ảnh thực tế tại quán do vị khách này chia sẻ.

Đáng chú ý, bên cạnh câu chuyện hình ảnh thực tế, quy định hạn chế chụp ảnh mới là điều khiến nhiều người tranh luận. Một tài khoản bình luận dưới bài đăng cho biết mình chỉ vừa giơ điện thoại lên chụp một góc bàn nhìn ra sông đã cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ nhân viên. Trong khi đó, một số người từng ghé quán lại cho rằng việc hạn chế chụp ảnh là điều đã được thông báo từ trước, vì vậy khách nên tìm hiểu nội quy trước khi đến.

Theo những hình ảnh được quán đăng tải trên Instagram, L.P.G Trà Quế theo đuổi phong cách sân vườn mộc mạc, tận dụng tối đa cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Khu vực ngoài trời có những bộ bàn ghế gỗ phủ khăn, ô trắng che nắng, các khóm hoa nhỏ và góc ngồi hướng ra bờ sông. Những tán cây, giàn hoa giấy cùng nền cỏ xanh góp phần tạo nên vẻ yên bình, có phần lãng mạn.

Theo những hình ảnh được đăng tải trên Instagram, quán theo đuổi phong cách sân vườn mộc mạc, tận dụng tối đa cây xanh và ánh sáng tự nhiên

Bên cạnh không gian, quán cũng đầu tư hình ảnh cho đồ uống và bánh ngọt. Những ly cà phê được trang trí latte art, bánh croissant vàng ruộm hay bánh matcha mille crepe nhiều lớp đều được bày biện trên các loại đĩa và khay mang phong cách hoài cổ. Tổng thể hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng, dễ tạo cảm giác đây là một địa điểm lý tưởng để vừa thưởng thức cà phê, vừa tận hưởng khung cảnh thiên nhiên.

Tuy nhiên, trong những bức ảnh được vị khách đăng tải, chụp vào hôm trời mưa, một số góc sân vườn lại có diện mạo khá khác biệt. Phần cỏ mọc không đồng đều, để lộ nhiều khoảng đất trống; khu vực phía sau xuất hiện thùng rác, giỏ nhựa, ống nhựa và một số vật dụng được đặt gần nhau. Một vài góc ngồi có mái che trông khá chật, không tạo được cảm giác thoáng đãng như những khung hình quảng bá.

Bên cạnh không gian, quán cũng đầu tư hình ảnh cho đồ uống và bánh ngọt.

Sự khác biệt này phần nào lý giải vì sao một số khách hàng cảm thấy hụt hẫng khi đến nơi với kỳ vọng được trải nghiệm không gian giống trên mạng. Dù vậy, diện mạo của một quán cà phê ngoài trời có thể thay đổi theo thời tiết, thời điểm chụp ảnh và tình trạng chăm sóc khu vườn. Chỉ từ một số hình ảnh tại một thời điểm, chưa thể kết luận toàn bộ không gian của quán luôn ở trong tình trạng như vậy.

Một chi tiết đáng chú ý khác là L.P.G Trà Quế có quy định hạn chế chụp ảnh được công bố trên trang mạng xã hội của quán và thể hiện trên bảng thông tin tại lối vào.

Theo nội quy được quán đăng tải, khách không sử dụng máy ảnh chuyên dụng, chân máy, đèn flash hoặc tấm hắt sáng; không thực hiện các buổi chụp lookbook, thời trang, concept hay chụp ảnh với người mẫu tự do. Quán cũng yêu cầu khách không đứng chụp tại cổng, không chắn lối đi, không tự ý di chuyển bàn ghế để chụp hình. Ngoài ra, khách không trang điểm hoặc thay đồ tại bàn, không mang đồ ăn từ bên ngoài và không mang theo thú cưng.

L.P.G Trà Quế có quy định hạn chế chụp ảnh được công bố trên trang mạng xã hội của quán và thể hiện trên bảng thông tin tại lối vào.

Về lý do, trong nội quy, quán giải thích diện tích khu vườn tương đối nhỏ và mong muốn duy trì không gian thư giãn, riêng tư, yên tĩnh cho khách. Đây cũng là điểm khiến những người tìm đến quán để chụp ảnh check-in có thể có trải nghiệm khác với nhóm khách chủ yếu muốn thưởng thức cà phê và ngắm cảnh.

Trên thực tế, các đánh giá về L.P.G Trà Quế trên Google Maps cũng khá đa dạng. Có người dành lời khen cho vị trí sát sông, nhiều cây xanh, âm nhạc có chọn lọc và chất lượng cà phê. Một khách hàng cho biết dù ban đầu có phần e ngại trước quy định chụp ảnh, người này vẫn bất ngờ vì đồ uống và bánh ngon hơn mong đợi, đặc biệt là món shakerato có hương vị trái cây và hoa.

Hình ảnh do khách của quán đăng tải trên Google Review

Một đánh giá khác bày tỏ sự ủng hộ với quy định của quán, cho rằng việc hạn chế chụp ảnh giúp không gian yên tĩnh hơn, tránh tình trạng khách tạo dáng, trang điểm hoặc sắp đặt thiết bị quá lâu, ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người xung quanh.

Ở chiều ngược lại, một số khách để lại đánh giá cho biết họ cảm thấy không thoải mái khi bị nhắc nhở dù chỉ chụp ảnh bằng điện thoại. Những nhận xét về mức giá, hương vị đồ uống, thái độ phục vụ và diện tích thực tế cũng xuất hiện trong các đánh giá.

Liên quan đến những phản ánh nói trên, phía L.P.G Trà Quế đã được liên hệ nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có phản hồi.