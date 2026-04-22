VieON chiều fan, chiếu liền 4 tập cuối “Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay” trong 1 đêm

Nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi liền mạch, VieON trở thành nền tảng OTT trong nước đầu tiên tiên phong mô hình fast-track "Xem Trước", cho phép người dùng mở khóa sớm 3 tập cuối (tập 14, 15, 16) và xem liền 4 tập trong một đêm, trước lịch phát sóng chính thức.

Với fast-track "Xem Trước", VieON chiều khán giả. Ảnh: VieON

Theo đó, tính năng được mở bán từ 20h ngày 24.04 đến 19h59 ngày 02.05, dưới dạng gói add-on tùy chọn với giá 99.000 đồng, trong khi lịch phát sóng thông thường vẫn được giữ nguyên. Với lựa chọn này, khán giả có thể chủ động theo dõi kết phim sớm, đồng thời trải nghiệm nội dung linh hoạt hơn. Đây được xem là bước đi mới của thị trường OTT Việt Nam trong việc đáp ứng nhu cầu tiếp cận nội dung nhanh và trọn vẹn ở giai đoạn cao trào.

Mô hình fast-track "Xem Trước" trên VieON cũng cho thấy sự tiệm cận với xu hướng phổ biến tại Trung Quốc, nơi hình thức trả phí để xem sớm được áp dụng rộng rãi. Không chỉ thỏa mãn mong muốn "xem nhanh - biết kết sớm", lựa chọn này còn giúp người dùng tham gia thảo luận và tăng kết nối cộng đồng. Nhiều khảo sát cho thấy phần lớn khán giả sẵn sàng chi trả để được tiếp cận nội dung ngay lập tức, đặc biệt với những tác phẩm có độ quan tâm cao hoặc quy tụ dàn diễn viên được yêu thích.

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận hào hứng khi phim được đón nhận. Ảnh: VieON

Bất ngờ trước quyết định của VieON, đạo diễn Vũ Khắc Tuận xem đây là tín hiệu cho thấy sự quan tâm lớn từ khán giả dành cho Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

"Đây là niềm vui rất lớn, tôi không nghĩ đứa con tinh thần của mình lại được khán giả trông chờ đến vậy. VieON vốn nổi tiếng chiều fan, nên việc triển khai tính năng này càng khiến tôi thêm trân trọng. Thực sự cảm ơn VieON vì đã thấu hiểu và đáp lại mong đợi của khán giả. Tôi thấy rất nhiều bình luận như "Ước gì nền tảng chiếu hết các tập một lúc", "Chờ lâu quá, hãy mang các tập còn lại cho tôi", và nền tảng đã lắng nghe, phản hồi điều đó. Với tôi, đó là một điều thực sự tuyệt vời", đạo diễn bày tỏ.

Nam đạo diễn cho biết, dù đã xem phim nhiều lần trong quá trình hậu kỳ, bản thân vẫn giữ thói quen theo dõi vào mỗi cuối tuần cùng gia đình như một khán giả. Đồng thời, anh ghi nhận sức lan tỏa mạnh mẽ của tác phẩm trên các nền tảng và trong đời sống.

"Lướt nền tảng nào cũng thấy những đoạn cắt và nội dung thảo luận về phim. Ngay cả khi đi ăn, có người nhận ra và hỏi thăm. Với người làm nghề, không có hạnh phúc nào lớn hơn việc sản phẩm của mình được khán giả đón nhận", anh nói.

Bên cạnh chiến lược phát hành, những diễn biến cao trào ở chặng cuối của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay cũng thu hút sự chú ý, đặc biệt là các cảnh xung đột giữa nhân vật của Hồng Ánh, Thùy Anh và Tam Triều Dâng.

Chia sẻ về cảnh tát Thùy Anh, Hồng Ánh tiết lộ: "Tôi tát thật, phim không giống sân khấu. Đôi khi cũng cần một chút kỹ thuật để kiểm soát hành vi mà không làm tổn thương đến bạn diễn. Cảnh tát này thật sự cũng rất thú vị, cú tát đó cho thấy nhân vật Hoàn Mỹ nói lên được tình cảm dành cho mẹ mình".

Thùy Anh đóng vai Hoàn Mỹ, nàng dâu được chọn. Ảnh: VieON

Thùy Anh cho biết cảnh tát là một trong những phân đoạn nặng nhất của phim, được thực hiện nhiều lần với cường độ cao: "Cảnh đấy là cũng sương sương có 6 lần tát… cũng chỉ là hơi sưng mặt với cả là hơi đau đầu một tí thôi".

Trong khi đó, Hồng Ánh gọi phân đoạn tát Tam Triều Dâng là "một cái tát rất nảy lửa". Đặc biệt ánh mắt và phản ứng sau cú tát mới là yếu tố tạo nên cao trào cảm xúc, thể hiện sự phản kháng và khẳng định tình cảm của Thanh Tâm.

Tam Triều Dâng áp lực với cảnh one-shot trong tập cuối. Ảnh: VieON

Về phía Tam Triều Dâng, nữ diễn viên tiết lộ cảnh quay được thực hiện theo dạng one-shot, đòi hỏi diễn viên duy trì cảm xúc liên tục trong một cú máy, tạo áp lực lớn về tâm lý và sự phối hợp.

"Cảnh tát rất chân thật, có khoảng 6-7 tát. Chị Ánh tát cái nào thì cũng rất mượt và gần như cũng ăn trọn. Tuy nhiên, tôi không có cảm giác đau vì tâm lý của mình đã tập trung cho Triệu Phú rồi. Không hiểu sao chưa bao giờ cảm giác là muốn ăn tát nhiều đến như vậy", cô nói.

