VIDEO: Thót tim cảnh 2 xe buýt thi nhau lạng lách, chèn ép nhau trên quốc lộ

Sáng 6-7, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự L.T.H. (31 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) và L.T.T. (40 tuổi, trú xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an triệu tập 2 tài xế và phương tiện liên quan lên làm việc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video clip ghi lại cảnh 2 xe buýt của 2 hãng xe Đông Bắc và Thạch Thành ở tỉnh Nghệ An chạy trên quốc lộ 1A.

Trong quá trình di chuyển, xe buýt hãng Đông Bắc BKS 37B-014.60 đi phía trước đã lạng lách và cố tình chèn ép không cho xe buýt hãng Thạch Thành BKS 37B-018.35 vượt lên. Ngược lại, xe buýt Thạch Thành cũng tìm mọi cách để vượt lên nhưng không được.

VIDEO 2 xe buýt liên tục chèn ép nhau trên quốc lộ

Sau khi video được đăng tải, nhiều người dân tỏ ra rất bức xúc và đề nghị lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, xử lý 2 tài xế trên. Bởi hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà còn gây nguy hiểm cho chính tài xế, hành khách trên xe buýt và người đi đường.



Tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Diễn Châu đã triệu tập tài xế L.T.H., điều khiển xe buýt BKS 37B-014.60 của hãng xe Đông Bắc và tài xế L.T.T., điều khiển xe buýt BKS 37B-018.35 của hãng xe Thạch Thành lên làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết do tranh giành khách nên mới có hành động nguy hiểm trên.