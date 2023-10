Video nhân chứng ghi lại vụ xả súng ở TTTM Thái Lan: Những tiếng la hét thất thanh cất lên chỉ sau vài giây

Mới đây, sự việc một thanh niên 14 tuổi xả súng trong Trung tâm thương mại Siam Paragon - Bangkok, Thái Lan đã nhận được đông đảo sự quan tâm. Cụ thể, sự việc diễn ra vào khoảng 16h20 phút chiều tại khu vực tầng 2 của trung tâm thương mại này.

Dù chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn song vụ việc đã có thương vong nghiêm trọng về người. Truyền thông đưa tin, có ít nhất 2 người tử vong và 5 người khác bị thương trong vụ xả súng. Trong đó những người tử vong đều là du khách đến từ nước ngoài, Trung Quốc và Myanmar. Ngay sau khi được báo tin, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt và khống chế, bắt giữ được nghi phạm.

Nghi phạm vụ xả súng tại Siam Paragon được cho là một thiếu niên 14 tuổi (Ảnh BKP)

Siam Paragon là một trong những khu vui chơi, mua sắm có quy mô rộng và sầm uất nhất tại Bangkok. Không chỉ thu hút người dân bản địa, thành phần khách hàng đông đảo hơn cả tại đây là các khách du lịch đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Chính vì vậy, vụ việc xảy ra khiến nhiều du khách không khỏi bàng hoàng.

Một đoạn video được chính một du khách ghi lại phía trong trung tâm thương mại khi vụ việc xảy ra thu hút lượt xem lớn trên mạng xã hội. Nữ du khách được nhắc tới là cô Jini, đến từ Hàn Quốc. Jini thường xuyên phát sóng trực tiếp (livestream) những hoạt động của bản thân trên trang cá nhân của mình và lần này cũng không ngoại lệ.

Trong video, nữ du khách vừa bước vào một nhà hàng, gọi món ăn và chuẩn bị thưởng thức. Tuy nhiên ngay lập tức những tiếng nổ lớn vang lên (tiếng súng) cùng tiếng người la hét bên ngoài khiến Jini cũng vô cùng hoảng loạn.

Cô nhanh chóng đặt cốc nước đang uống xuống và cầm điện thoại tháo chạy nhanh nhất có thể. Toàn bộ quá trình thoát thân khỏi trung tâm thương mại của Jini cũng như vài người khác đã được ghi lại trong video đó. Có thể thấy rõ sự hoảng loạn của chính nữ du khách thông qua tốc độ chạy cùng những câu từ cảm thán của cô gái.

Nữ du khách đến từ Hàn Quốc vô tình quay lại khoảnh khắc vụ xả súng bắt đầu do đang livestream (Video xji.nix)

May mắn khu vực Jini đang ghé thăm là ở tầng 1, vì vậy cô đã nhanh chóng thoát được ra ngoài. Nhiều nhân chứng khác kể lại rằng những người ở tầng 2, tức cùng tầng với nghi phạm phải trốn trong phòng vệ sinh vì quá sợ hãi.



Chia sẻ với Jiemian News, một nhân chứng người Trung Quốc khác có mặt tại hiện trường cho biết cô đang mua sắm trong trung tâm thương mại thì bất ngờ nhìn thấy nhân viên cửa hàng bắt đầu chạy tán loạn về phía cửa thoát hiểm. Sau khi biết có vụ nổ súng, cô lập tức đi theo các nhân viên đến bãi đậu xe.

Bên cạnh đó, một cư dân mạng Thái Lan cũng đã đăng tải câu chuyện liên quan đến 2 cô bé sinh đôi được cho là con của nạn nhân xấu số. Người này cho biết: "Hôm nay là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi. Sau vụ nổ súng, tôi chạy khỏi Siam Paragon và gặp hai đứa bé người Trung Quốc đến nhờ sự giúp đỡ. Hai đứa nhỏ cho biết mẹ của chúng bị thương và chúng không thể tìm thấy mẹ.

Tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ và dùng 1% pin còn lại trên điện thoại để gọi cảnh sát đến điều tra. Trong lúc đó, tôi an ủi bọn nhỏ rằng mẹ chúng có thể chỉ bị thương thôi và đừng quá lo lắng. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến, họ nói rằng mẹ của hai đứa nhỏ đã qua đời".

คอเกดไรขนอะไร #พารากอนKhung cảnh hỗn loạn khi hàng trăm người tháo chạy khỏi Siam Paragon khi vụ xả súng diễn ra (Video MXH)

Siam Paragon buộc phải đóng cửa ngay sau khi vụ xả súng xảy ra để phục vụ quá trình điều tra. Tuy nhiên theo thông báo từ trang chính thức của trung tâm thương mại, vào 10h00 sáng ngày 4/10 (giờ địa phương), nơi này đã chính thức mở cửa đón khách trở lại. Sau vụ việc, không ít du khách quyết định về nước sớm. Nhiều nhân viên làm việc tại trung tâm thương mại cũng nhận xét, khác với khung cảnh đông đúc hàng ngày, lượng khách đến Siam Paragon khi mở cửa trở lại tương đối vắng vẻ.



Tân Thủ tướng Srettha Thavisin đã có động thái trấn an du khách đến Thái Lan. Ông viết trên Twitter: "Kể từ bây giờ, Chính phủ Thái Lan sẽ thực hiện các biện pháp an toàn cao nhất vì sự an toàn của tất cả du khách".

Chính quyền Thái Lan cũng tuyên bố cần thắt chặt, tăng cường công tác kiểm tra không chỉ tại trung tâm thương mại nơi xảy ra vụ việc mà còn ở mọi địa điểm mua sắm hay các địa điểm du lịch tập trung đông người khác tại Bangkok. Đặc biệt, việc kiểm tra vũ khí là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Theo The Straits Times, khi phóng viên đến Siam Paragon vào lúc 10h00 sáng ngày 4/10, các nhân viên an ninh đều đã túc trực gần máy dò kim loại ở lối vào và tiến hành kiểm tra túi xách (điều vốn không thường được thực hiện trước đó) của hầu hết những người bước vào trung tâm thương mại.