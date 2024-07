Video: Jack (J97) xuất hiện nổi bật cùng dàn sao bóng đá trong ngày Thiên An than thở bị "thế lực" nào đó "hắt nước bẩn" trên mạng xã hội

Jack (J97) tương tác cùng dàn sao ĐT Việt Nam khi tham dự trận đấu từ thiện mới đây (Video: Châu Quốc Thái)

Ngày 12/7 vừa qua, dàn sao ĐT Việt Nam cùng dàn sao showbiz đã cùng nhau tham gia một trận đấu giao hữu vui vẻ với mục đích gây quỹ từ thiện. Trong đó, nam ca sĩ Jack (J97) xuất hiện với tư cách một cầu thủ tham dự trận đấu.

Trước giờ trận đấu diễn ra, Jack diện trang phcuj màu đỏ nổi bần bật đến địa điểm tập trung của dàn sao tham gia trận đấu. Đi theo sau anh còn có ekip nhiều người hỗ trợ. Jack vốn có mối quan hệ thân thiết với nhiều cầu thủ nổi tiếng nên anh chàng thoải mái hoà nhập vào trận đấu. Trận này, Jack khoác áo số 10, còn ghi bàn khiến fan của Jack hò reo phấn khích.

Jack xuất hiện nổi bật ở sự kiện bóng đá từ thiện (Video: Châu Quốc Thái)

Jack đùa vui cùng Văn Toàn (Video: Châu Quốc Thái)

Cùng ngày 12/7, bạn gái cũ của Jack - Thiên An - gây chú ý với bài đăng chia sẻ chuyện bị "thế lực nào đó" hắt nước bẩn trên mạng xã hội bằng những thông tin sai lệch. Thiên An cho biết trên mạng xã hội gần đây xuất hiện tin đồn cô đã sinh con 2 lần, ngoài bé Sol còn có một con gái khác là Dora, và Thiên An đã bỏ rơi con gái đầu.

Đáp trả tin đồn này, Thiên An đăng ảnh khám thai, khẳng định bé Sol là con đầu lòng và duy nhất của mình, không có chuyện Thiên An từng sinh con trước đó.

"Mình thật sự quá mệt mỏi khi cứ tầm vài tháng là lại xuất hiện những thông tin bẩn. Có lẽ đang có "một thế lực nào đó" cố bịa đặt, tạo ra những câu chuyện không có thật để hạ bệ, bôi nhọ danh dự của mình", nữ diễn viên chia sẻ.