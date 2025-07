Victoria Beckham xả 19 khoảnh khắc siêu cưng của con út Harper mừng sinh nhật, cậu cả Brooklyn có động thái gì?

Vào ngày 10/7, Victoria Beckham đã "xả kho" loạt ảnh thời thơ ấu của con gái Harper Seven Beckham, để chúc mừng cô bé lên 14 tuổi. Bà Becks xúc động viết: "Chúc mừng sinh nhật thế giới của mẹ!!! Con là tất cả của mẹ và mẹ rất tự hào về cô gái trẻ mạnh mẽ, tự tin, tử tế và tài năng mà con đang trở thành. Con là người bạn tốt nhất của mẹ và mẹ thật may mắn khi được làm mẹ con. Gia đình yêu con rất nhiều Harper Seven. Hãy tận hưởng ngày đặc biệt của con!! Hôn con!".

Loạt ảnh này nhanh chóng gây bão mạng xã hội bởi tất cả đều là những khoảnh khắc hiếm hoi của cô út nhà Beckham chưa từng được hé lộ. Harper Seven ngày bé xinh xắn như búp bê, lúc nào cũng vui vẻ nhờ lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Cô bé nhỏ xinh thể hiện nhiều tài lẻ như nhảy múa, thổi sáo. Giờ đây, "gái rượu" nhà Beckham đã bước sang tuổi 14 và ngày càng trưởng thành hơn.

Harper Seven hồi bé xinh xắn như búp bê với mái tóc vàng cùng gương mặt cực kỳ đáng yêu

Cô bé là "bảo bối" của cả gia đình

Từ nhỏ, Harper Seven đã được mẹ định hướng trở thành tín đồ thời trang thực thụ

Đến biểu cảm dỗi hờn cũng rất đáng yêu

Khi đi ra biển, cô bé không quên thể hiện tình yêu đến bố và mẹ

David Beckham cưng chiều "bình rượu mơ" hết mực

Harper Seven cũng thừa hưởng những đường nét gương mặt đẹp từ mẹ

Bức ảnh hiếm hoi ghi lại thời điểm bà Becks mang bầu

Harper Seven như thiên thần nhỏ, lớn lên trong tình yêu thương của cả đại gia đình

Cô bé hát theo nhạc vô cùng đáng yêu

Con út nhà Beckham thể hiện nhiều tài lẻ như diễn xuất...

... thổi sáo...

... múa...

... và cả đi catwalk

Nhiều người kỳ vọng sinh nhật Harper Seven sẽ là dịp kéo con trai cả Brooklyn Beckham về lại gần với gia đình. Trước đây, Brooklyn lúc nào cũng cưng chiều và yêu quý em út hết mực. Tuy nhiên đến nay, cậu cả nhà Beckham vẫn chưa có động thái gì hướng về gia đình trong ngày sinh nhật em út Harper Seven.

Nhiều người kỳ vọng Brooklyn Beckham sẽ có động thái xích lại gần với gia đình trong ngày sinh nhật em út

Trong những tháng qua, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù.

Đến nay, sự rạn vỡ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Brooklyn hoàn toàn bơ gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự trị giá 11 triệu bảng, được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc.

Không dừng lại ở đó, mới đây, khi David Beckham phải lên bàn mổ vì chấn thương tay tái phát, nhưng Brooklyn vẫn mải mê tiệc tùng, vui chơi cùng vợ, không có bất kỳ động thái nào thể hiện sự quan tâm, lo lắng. Trong khi nhà Beckham im lặng, giữ hình ảnh, thì phía nhà Peltz lại không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ, đầy đủ các thành viên - một sự đối lập đến cay đắng.

Ồn ào nhà Beckham gây bão truyền thông gần 2 tháng qua

Nguồn: Instagram