Vì sao truyền hình bóng đá trực tiếp có độ trễ khác nhau?

Truyền hình SCTV đã ra mắt dịch vụ truyền hình DVB-T2, khắc phục nhược điểm của truyền hình analog, loại bỏ hiện tượng nhiễu và bóng ma, không bị ảnh hưởng bởi các nguồn gây nhiễu như máy tính, mô tơ điện, sấm sét... Dịch vụ này dùng được cả trên tivi đời cũ và đời mới.

Truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 của SCTV hiện đã có mặt trên toàn quốc, mang lại sự tiện lợi và chất lượng cao cho người dùng khắp nơi. Với phạm vi phủ sóng toàn quốc, người dùng ở mọi miền đất nước có thể dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm dịch vụ truyền hình tiên tiến này.

SCTV tự hào độc quyền phát sóng các trận đấu hấp dẫn của La Liga EA Sports tại Việt Nam từ năm 2023 đến năm 2028. Được biết đến là giải vô địch quốc gia danh giá nhất châu Âu, La Liga hứa hẹn mang đến những trận cầu đỉnh cao, làm say mê hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Với việc sở hữu bản quyền phát sóng La Liga, SCTV cam kết mang đến cho các fan hâm mộ trải nghiệm bóng đá tuyệt vời nhất, thỏa mãn niềm đam mê cuồng nhiệt với môn thể thao vua.



Để đáp ứng nhu cầu của khán giả xem truyền hình cũng như người hâm mộ môn "thể thao vua", truyền hình SCTV sẽ truyền dẫn trực tiếp các trận đấu của VCK UEFA EURO 2024 trên các kênh thể thao của SCTV (SCTV15) thuộc hệ thống truyền hình cáp và OTT SCTVOnline bắt đầu từ ngày 14/06/2024. Chỉ cần đăng ký truyền hình SCTV hoặc app SCTVOnline, Quý khán giả sẽ được theo dõi VCK Cúp UEFA EURO 2024 với hình ảnh sắc nét, âm thanh chất lượng, đường truyền ổn định.



Hơn nữa, SCTV còn phối hợp với VSTV để ra mắt gói thuê bao các kênh K+ ngay trên hệ thống cáp SCTV. Ngoài ra, Ngoại hạng Anh - giải bóng đá được xem nhiều nhất trên thế giới, cũng có mặt trên ứng dụng SCTVOnline, bao gồm các trận đấu và chương trình liên quan đến Ngoại hạng Anh phát trên các kênh thể thao của VTVcab (ON FOOTBALL, ON SPORTS+ và ON SPORTS). Trong hai mùa 2023 – 2024 và 2024 – 2025, khán giả hâm mộ bóng đá Anh có thể theo dõi 7 trận đấu mỗi vòng qua ứng dụng này.

Hãy đăng ký lắp đặt ngay truyền hình và internet của SCTV hoặc cài đặt ứng dụng SCTV Online để thỏa sức đam mê với những giải đấu đỉnh cao. Chi tiết xin vui lòng truy cập website: https://sctv.com.vn/ hoặc liên hệ Hotline: 19001878.